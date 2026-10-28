Τα δάπεδα από μωσαϊκό αποτελούν κλασική επιλογή λόγω ανθεκτικότητας, όμως ένα συνηθισμένο καθαριστικό μπορεί να τα φθείρει - iefimerida.gr

Τα δάπεδα από μωσαϊκό υπάρχουν σε αρκετά σπίτια, καθώς είναι αρκετά ανθεκτικά και μπορούν να «κρύψουν» τη βρωμιά που ενδέχεται να υπάρχει στην επιφάνειά τους.

Βέβαια, υπάρχει ένα δημοφιλές καθαριστικό προϊόν που μπορεί να καταστρέψει το μωσαϊκό, από την πρώτη κιόλας χρήση, αφαιρώντας λάμψη και χρώμα από το μωσαϊκό. Και αυτό δεν είναι άλλο από το ξίδι καθαρισμού.

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Όπως εξηγεί το eleconomista, μπορεί ξίδι αλκοόλης να είναι εξαιρετικό προϊόν για ζητήματα υγιεινής σε διάφορες περιοχές του σπιτιού, όμως στα δάπεδα από μωσαϊκό είναι εντελώς αποθαρρυντικό.

Πώς να καθαρίσετε ένα δάπεδο από μωσαϊκό

Από τη στιγμή που το ξίδι καθαρισμού είναι απαγορευτικό, τότε προτείνεται να βάλετε σε έναν κούβα νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό που είναι ειδικά για τα συγκεκριμένα πατώματα.



Σε αντίθεση με το παρκέ ή το ξύλινο πάτωμα, το μωσαϊκό μπορείτε να να σφουγγαρίσετε όσες φορές θέλετε, καθώς δεν φθείρεται από το νερό και γενικότερα την υγρασία.

Αντίθετα, το ξίδι αλκοόλης είναι περισσότερο για άλλα είδη δαπέδων, όπως τα ξύλινα, καθώς τους παρέχει λάμψη και ενισχύει το χρώμα τους. Βέβαια, οι επαγγελματίες συνιστούν να συμβουλεύεστε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή, για να αποφύγετε οποιαδήποτε φθορά.

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Μωσαϊκό: Η νέα τάση που έρχεται από το παρελθόν

Τα προηγούμενα χρόνια τα δάπεδα από μωσαϊκό, θεωρούνταν παρωχημένα, καθώς ήταν αρκετά δημοφιλή προς τα τέλη του 20ού αιώνα και στις αρχές του 21ου, όμως αυτό φαίνεται πώς έχει αρχίσει να αλλάζει.

Πλέον, το μωσαϊκό επανέρχεται στα νέα σπίτια και έχει εισέλθει στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων ως μία νέα τάση, η οποία αναμένεται να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια.

Για το λόγο αυτό και οι ειδικοί στέκονται στη σημασία της σωστής συντήρησης των δαπέδων από μωσαϊκού, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ ξίδι καθαρισμού.