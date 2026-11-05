Σε πρόβα τζενεράλε πήγε η Δανάη Μπάρκα: «Μετά τον γάμο πρώτη νυχτερινή έξοδος -Αφού δε γέννησα εκεί απ’ την πολλή χαρά…» - iefimerida.gr

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Δανάη Μπάρκα καθώς μαζί με τον σύζυγό της Φάνη Μπότση περιμένουν να έρθει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Δανάη Μπάρκα πραγματοποίησε την πρώτη της νυχτερινή έξοδο μετά τον γάμο της, μια κίνηση που, όπως έγραψε, έκανε για να τονώσει το ηθικό της κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Παραβρέθηκε στην πρόβα τζενεράλε του μουσικού σχήματος της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή, περιγράφοντας την εμπειρία της ως εξαιρετική και προτρέποντας το κοινό να παρακολουθήσει την «επική υπερπαραγωγή».

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την ίδια, συνδυάζει εντυπωσιακό θέαμα, έντονο συναίσθημα και χορό, ενώ εξήρε το ταλέντο, τη λάμψη και τη σκηνική παρουσία των δύο τραγουδιστριών, αποκαλώντας τες «θεάρες».

Σχολίασε με χιούμορ πως από την υπερβολική χαρά της κόντεψε να γεννήσει, ενώ χαρακτήρισε το ντουέτο των δύο καλλιτέχνιδων ως τη συνεργασία που το κοινό δεν ήξερε ότι χρειαζόταν.

Όπως αποκάλυψε η ίδια πρόσφατα οι δυο τους πραγματοποίησαν την πρώτη νυχτερινή τους έξοδο μετά τον γάμο τους επιλέγοντας να πάνε στην πρόβα τζενεράλε της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή.

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Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, που παντρεύτηκε τον Ιούνιο τον Φάνη Μπότση, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά τους, αλλά και υλικό από την προετοιμασία που προηγήθηκε.

Δανάη Μπάρκα: «Έτσι για να ανέβει το ηθικό»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα έγραψε: «Ναι, μετά τον γάμο πρώτη νυχτερινή έξοδος με την ίδια προετοιμασία, έτσι για να ανέβει το ηθικό. Ντύθηκα, στολίστηκα, ήπια τις βιταμίνες μου, και πήγα να δω πρόβα generale των κοριτσιών της καρδιάς μου που φέτος θα ξεσηκώσουν τα ΠΣΚ της Αθήνας.

Αχ, τι ωραία πέρασα… πόσα θα ήθελα να σας δείξω αλλά καλύτερα να πάτε μόνοι σας από αύριο να δείτε τι επική υπερπαραγωγή έχουν στήσει. Σόου να χαρεί το μάτι σας, καψούρα να σκιστεί η ψυχή σας, χορός να πιαστεί η μέση σας, ταλέντο, λάμψη, και οι δύο θεάρες Νατάσα-Δέσποινα.

Υ.Γ. 1: Ψάχνω να δω ποια άλλη τζενεράλε θα προλάβω

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Υ.Γ. 2: Αφού δε γέννησα εκεί απ’ την πολλή χαρά, τότε είμαι τυχερή

Υ.Γ. 3: Νατάσα-Δέσποινα... το ντουέτο που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν. ΠΕΘΑΙΝΩ».

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