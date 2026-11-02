Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε «καλό μήνα» πλάι στο κύμα -Οι φωτογραφίες με μαγιό και φουσκωμένη κοιλιά - iefimerida.gr

«Καλό μήνα» θέλησε να ευχηθεί στους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Δανάη Μπάρκα η οποία υποδέχθηκε τον Νοέμβριο διατηρώντας την επαφή της με τη θάλασσα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Στη νέα ανάρτηση, το ζευγάρι ποζάρει δίπλα στη θάλασσα για να υποδεχθεί τον νέο μήνα.

Στις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια φοράει λευκό ολόσωμο μαγιό και περπατά δίπλα στο κύμα, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της. Συνόδευσε την ανάρτηση με τη λεζάντα «Καλό μήνα λουλούδια μου», απευθυνόμενη στους ακολούθους της.

Ο γάμος της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση τελέστηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στη Μάνη. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στο πέτρινο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, με τη λιτή διακόσμηση να βασίζεται στα κλαδιά ελιάς.

Τη νύφη συνόδευσε στην εκκλησία ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, παραδίδοντάς την στη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν η Νόνη Δούνια, η Χριστίνα Τσιάνη και ένας στενός φίλος του γαμπρού, παρουσία συγγενών και φίλων.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, και δεν κρύβει τα συναισθήματά της σε κάθε ανάρτηση που κάνει στα social media.

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Σε νέα δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πόσταρε μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες με τον άντρα της.

Δανάη Μπάρκα: «Καλό μήνα λουλούδια μου»

Εκείνη ποζάρει με λευκό ολόσωμο μαγιό ενώ περπατάει δίπλα θάλασσα, έχοντας στο πλευρό της τον άντρας της.

«Καλό μήνα λουλούδια μου», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.

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Ο γάμος στο πέτρινο ξωκλήσι

Λαμπερός και γεμάτος συγκίνηση ήταν ο γάμος της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση, που τελέστηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στη Μάνη. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στο πέτρινο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, με τη λιτή διακόσμηση να βασίζεται στα κλαδιά ελιάς. Τη νύφη συνόδευσε στην εκκλησία ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, παραδίδοντάς την σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, και στη συνέχεια στον γαμπρό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης με κουμπάρους τη Νόνη Δούνια, τη Χριστίνα Τσιάνη και έναν στενό φίλο του γαμπρού, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

