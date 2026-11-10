Η Δανάη Μπάρκα λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί: «Η ζωή σε αλλάζει λίγο λίγο» [εικόνες] - iefimerida.gr

Λίγο πριν γίνει μητέρα η Δανάη Μπάρκα επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς ακολούθους της κάποιες σκέψεις για τη ζωή και τις αλλαγές που προκύπτουν.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε στα Instagram Stories της ένα κολάζ τεσσάρων φωτογραφιών, όπου φαίνεται με φουσκωμένη κοιλίτσα, καθώς διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της.

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Μάλιστα συνόδευσε τις εικόνες με μια φράση για την προσωπική εξέλιξη και τη δύναμη που μπορεί να ανακαλύψει κάποιος μέσα από τις εμπειρίες του.

H Δανάη Μπάρκα στο μπάνιο του σπιτιού της

«Η ζωή σε αλλάζει λίγο λίγο, μέχρι να γνωρίσεις μια πιο δυνατή εκδοχή σου», έγραψε χαρακτηριστικά η Δανάη Μπάρκα.

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Ο γάμος στη γραφική Μάνη

Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, επισφραγίζοντας τη διετή κοινή τους πορεία σε μια ρομαντική τελετή στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Μάνη, με την ελιά να κυριαρχεί στη διακόσμηση.

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Η γνωστή παρουσιάστρια είχε κλέψει τις εντυπώσεις με το νηφικό της που ήταν μια λευκή δημιουργία MiRo, ενώ ο επιχειρηματίας είχε επιλέξει ένα σκούρο πράσινο κοστούμι.

Στο πλευρό τους βρισκόταν η μητέρα της νύφης, Βίκυ Σταυροπούλου. Τη Δανάη Μπάρκα παρέδωσαν στον γαμπρό ο πατέρας της, Νώντας Μπάρκας, μαζί με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Σήμερα, λίγους μήνες μετά, το ζευγάρι διανύει την πιο ευτυχισμένη του περίοδο, με την παρουσιάστρια να βρίσκεται πλέον στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της.

