Δανάη Μπάρκα: Ο ξέφρενος χορός της στον Αλέξη Γεωργούλη, σε ρυθμούς «Είσαι το ταίρι μου» - iefimerida.gr

Δανάη Μπάρκα: Ο ξέφρενος χορός της στον Αλέξη Γεωργούλη, σε ρυθμούς «Είσαι το ταίρι μου»

Δανάη Μπάρκα, Αλέξης Γεωργούλης
Αναμνήσεις από την επιτυχημένη σειρά «Είσαι το ταίρι μου» ξύπνησε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok η Δανάη Μπάρκα, όπου χορεύει στον Αλέξη Γεωργούλη.

Αξέχαστες έχουν μείνει οι σκηνές και οι ατάκες της Βίκυς Σταυροπούλου στη σειρά «Είσαι το ταίρι μου», όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Αλέξη Γεωργούλη. Τώρα, τη θέση της πήρε η κόρη της Δανάη Μπάρκα, η οποία χόρεψε δίπλα στον ηθοποιό στους ρυθμούς τραγουδιού που είχε χορέψει στη σειρά η μητέρα της.

Ο ξέφρενος χορός 25 χρόνια μετά

Η Δανάη Μπάρκα ως άλλη «Στέλλα» χορεύει στον γόη «Σωτήρη», ο οποίος εξακολουθεί να παίζει τον βαρύ τύπο όπως στο σίριαλ. Όπως έγραψε η Δανάη Μπάρκα σχολιάζοντας το βίντεο: «25 χρόνια μετά, ο ίδιος βαρύς τύπος. Περνιέται για ωραίος; ΟΧΙ, περνιέται για πολύ ωραίος».

Να σημειωθεί ότι η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης διατηρούν βαθιά φιλία μέχρι και σήμερα, με τον ηθοποιό και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να έχει αναπτύξει φιλική σχέση και με την κόρη της, Δανάη Μπάρκα.   

