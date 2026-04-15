Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται στις 13 Ιουνίου τον Φάνη Μπότση -Πού θα γίνει ο γάμος, το νυφικό και οι καλεσμένοι - iefimerida.gr

Νέες πληροφορίες για τον επικείμενο γάμο της ηθοποιού και παρουσιάστριας Δανάης Μπάρκα με τον επιχειρηματία Φάνη Μπότση έγιναν γνωστές σήμερα το πρωί.

Τα δημοσιεύματα για το πότε θα ντυθεί νυφούλα η Δανάη Μπάρκα δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες μέρες, με την ίδια να μην επιβεβαιώνει αλλά ούτε και να διαψεύδει όσα λέγονται.

Στον «παράδεισο» της Δανάης ο γάμος

Σήμερα το πρωί, στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Φωτεινή Πετρογιάννη έδωσε νέες πληροφορίες σχετικά με το μυστήριο. Όπως είπε η δημοσιογράφος, «στις 13 Ιουνίου παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα το σύντροφό της και ο γάμος θα γίνει στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχουν οικογενειακώς», εννοώντας ότι ο γάμος πρόκειται να τελεστεί στη Μεσσηνία, όπου η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, διατηρεί με τον πολύ καλό τους φίλο Χρήστο Χατζηπαναγιώτη έναν ξενώνα με ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ο εναλλακτικός, αλλά πολυτελής ξενώνας διαθέτει πέντε σουίτες, μια τεράστια εξωτερική πισίνα και ένα πανέμορφο μποστάνι, όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να προμηθευτεί φρούτα και λαχανικά, κατευθείαν από τη γη της Μεσσηνιακής Μάνης.

Οι καλεσμένοι του ζευγαριού και το νυφικό

Η Φωτεινή Πετρογιάννη αναφέρθηκε και στα γνωστά πρόσωπα που αναμένεται να είναι καλεσμένοι σε αυτή τη σημαντική στιγμή της Δανάης Μπάρκα. Μεταξύ αυτών θα είναι καλλιτέχνες, φίλοι της μέλλουσας νύφης και της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου, όπως η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Αλέξης Γεωργούλης και άλλοι.

Όσο για το νυφικό της Δανάης Μπάρκα, πιθανόν να είναι δημιουργία των MI-RO, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, οι οποίοι είναι πολύ καλοί φίλοι της παρουσιάστριας.

Ο γάμος έπειτα από 1,5 χρόνο σχέσης

Υπενθυμίζεται ότι η Δανάη Μπάρκα είναι σε σχέση με τον Φάνη Μπότση τον τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο. Ο Φάνης Μπότσης είναι 35 ετών, επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, και δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης, ενώ κοινός τους αγαπημένος προορισμός είναι η Σέριφος, το νησί όπου γνωρίστηκαν και όπου ο επιχειρηματίας είναι συνιδιοκτήτης γνωστού μπαρ.