Η Δανάη Μπάρκα γράφει για ένα διαφορετικό καλοκαίρι: «Κάποια στιγμή ή με βίντεο ή με κατεβατά θα σας τα πω» - iefimerida.gr

Μια ανάρτηση που «γέννησε» αναπάντητα ερωτήματα έκανε η Δανάη Μπάρκα, αποκαλύπτοντας πως το φετινό καλοκαίρι είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Δανάη Μπάρκα παραδέχτηκε πως παρότι δεν προτιμά το καλοκαίρι, φέτος η θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα, η αγάπη και η ανεμελιά είναι στοιχεία που την κάνουν να το αγαπήσει, καθιστώντας την εποχή αυτή ξεχωριστή για εκείνη.

Η αναφορά της στο πόσο διαφορετικό και διδακτικό είναι το φετινό καλοκαίρι προκάλεσε ερωτήματα, καθώς υποσχέθηκε να αποκαλύψει τους λόγους που το κάνουν τόσο ξεχωριστό σε μελλοντική ανάρτηση, δημιουργώντας προσμονή στο κοινό.

Στο κείμενό της, ορίζει ποιητικά το καλοκαίρι ως «η στιγμή που αξίζει να ζήσεις» και επαναλαμβάνει την υπόσχεση να μοιραστεί σύντομα με τους ακολούθους της τους λόγους αυτής της φετινής αλλαγής.

Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνιακή Μάνη, επισφραγίζοντας τη σχέση τους παρουσία συγγενών και στενών φίλων, μακριά από τη δημοσιότητα.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες δίπλα στη θάλασσα

Παράλληλα επέλεξε να τις συνοδεύσει με ένα κείμενο αφιερωμένο στο καλοκαίρι, το οποίο, όπως αποκαλύπτει, δεν είναι η αγαπημένη της εποχή, καθώς προτιμά όλες τις άλλες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δανάη Μπάρκα: «Η στιγμή που αξίζει να ζήσεις»

Ωστόσο παραδέχτηκε πως φέτος η θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα, η αγάπη, η ερημιά και η ανεμελιά είναι τα στοιχεία που μπορούν να την κάνουν κάπως να αγαπήσει και το καλοκαίρι.

Εκείνο πάντως που προκάλεσε ερωτήματα ήταν η αναφορά της στο πόσο διαφορετικό και διδακτικό είναι για εκείνη το φετινό καλοκαίρι, λέγοντας πως θα αποκαλύψει τους λόγους που το κάνουν τόσο ξεχωριστό σε μελλοντική ανάρτηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από τη θαλασσίτσα μας την κρυφή»

Συγκεκριμένα η Δανάη Μπάρκα έγραψε στην ανάρτησή της: «“Καλοκαίρι”… γεννήθηκε από το “καλός + καιρός”: τον ευνοϊκό, τον κατάλληλο καιρό. Κι επειδή “καιρός” σημαίνει και η σωστή στιγμή, καλοκαίρι είναι, ποιητικά, ο καλός καιρός της ζωής - η στιγμή που αξίζει να ζήσεις.

Ο καθένας έχει αγαπημένες εποχές, εγώ είμαι πιο πολύ των υπολοίπων, αλλά όταν το καλοκαίρι έχει θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, αγάπη, ερημιά κι ανεμελιά τότε το αγαπώ κάπως.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέτος το καλοκαίρι είναι τοοοοσο διαφορετικό από όλα τα άλλα και τόσο διδακτικό, που κάποια στιγμή ή με βίντεο ή με κατεβατά θα σας τα πω. Προς το παρόν σας στέλνω μια αγκαλιά από τη θαλασσίτσα μας την κρυφή».

Ο γάμος με τον Φάνη Μπότση

Η Δανάη Μπάρκα και ο επιχειρηματίας Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 13 Ιουνίου, επισφραγίζοντας μια σχέση περίπου ενάμιση χρόνου που είχαν επιλέξει να προστατεύουν από τη δημοσιότητα. Το μυστήριο τελέστηκε στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Μεσσηνιακή Μάνη, έναν τόπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή και την οικογένεια της παρουσιάστριας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν συγγενείς και στενοί φίλοι, ενώ τη Δανάη Μπάρκα παρέδωσαν στον γαμπρό ο πατέρας της, Νώντας Μπάρκας, και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

