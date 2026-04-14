Τα δάκρυα του Στράτου Διονυσίου όταν τραγούδησε πρώτη φορά ο γιος του Στέλιος: «Σαν να μου έλεγε "προχώρα"» - iefimerida.gr

Για τα δάκρυα του πατέρα του Στράτου μίλησε ο Στέλιος Διονυσίου, όταν τον άκουσε για πρώτη φορά να τραγουδάει στο ιστορικό μαγαζί «Στράτος», στη Φιλελλήνων.

Ο γιος του αείμνηστου ερμηνευτή περιέγραψε τις συγκινητικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν σε εφηβική ηλικία ο πατέρας του τον φώναξε στην πίστα προκειμένου να τραγουδήσει ένα-δύο τραγούδια. Εκείνος αιφνιδιάστηκε και πήγε να το βάλει στα πόδια, αλλά τελικά ανέβηκε δίπλα στον πατέρα του και τρεμάμενος ερμήνευσε κομμάτια του Στράτου που συνήθιζε να τραγουδάει μόνος του στο σπίτι.



Στέλιος Διονυσίου: «Ήθελα να ξέρω τα πάντα για το πώς δουλεύουν παντού»

«Σαν παιδί, 14-16 χρόνων, ο πατέρας μου είχε το ιστορικό μαγαζί "Στράτος", στη Φιλελλήνων. Παρασκευή και Σάββατο ήμουν εκεί και ήθελα να ξέρω τα πάντα για το πώς δουλεύουν παντού. Στο σπίτι έβαζα τα ακουστικά μου και τραγουδούσα μόνος μου, ξέροντας ότι δεν ήταν στο σπίτι ο πατέρας» άρχισε να διηγείται ο Στέλιος Διονυσίου, ευρισκόμενος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

«Με βούτηξαν όλοι οι εργαζόμενοι για να ανέβω»

«Ένα βράδυ λοιπόν, στο τελευταίο πρόγραμμα, είπε "έλα Στελάρα" και πήγα να ανέβω τα σκαλιά για να φύγω. Με βούτηξαν όλοι οι εργαζόμενοι για να ανέβω. Είδε ότι έτρεμε το μικρόφωνο και μου είπε στο αυτί "κλείσε τα μάτια σου σαν να είσαι στο σαλόνι του σπιτιού σου και τραγούδα". Είπαμε τρία τραγούδια. Το ένα ήταν το "Γιατί καλέ γειτόνισσα" και το άλλο το "Μας υποχρέωσες". Έκλεισα τα μάτια μου και δεν τον έβλεπα. Τότε ανέβηκε ένας κύριος στην πίστα και έβγαλε από την τσέπη του έναν πάκο δολάρια και τα πέταξε. Εγώ τότε απόρησα, αλλά ήταν ένα έθιμο, η λεγόμενη χαρτούρα. Όταν πια τελείωσα, γύρισα και είδα ότι ήταν δακρυσμένος. Αυτό ήταν το μήνυμα, σαν να μου έλεγε "προχώρα"», είπε συγκινημένος ο τραγουδιστής.

Ο Στράτος Διονυσίου υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές με πολλές επιτυχίες. Παιδιά του είναι οι τραγουδιστές Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου και Διαμαντής Διονυσίου. Έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου 1990.

