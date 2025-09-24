Ανατροπή: Ο σύζυγος της HR που την τσάκωσε η κάμερα στη συναυλία των Coldplay ήταν επίσης εκεί με την ερωμένη του! - iefimerida.gr

Ο σύζυγος της διευθύντριας HR η οποία πιάστηκε από την kiss camera στη συναυλία των Coldplay με τον παντρεμένο προϊστάμενό της, βρισκόταν στην πραγματικότητα στην ίδια διαβόητη συναυλία - με τη δική του σύντροφο.



Ο Άντριου Κάμποτ, που ήταν παντρεμένος με τη διευθύντρια HR της Astronomer, Κριστίν Κάμποτ, αποκάλυψε ωστόσο νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι είχε ήδη χωρίσει με τη σύζυγό του τη στιγμή του σκανδάλου.



Και ο σύζυγος της διευθύντριας HR ήταν στη συναυλία των Coldplay - Με τη δική του σύντροφο

Ωστόσο, τώρα προκύπτουν νέες λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν πως και εκείνος είχε προχωρήσει στη ζωή του και, μάλιστα, βρισκόταν στην ίδια συναυλία των Coldplay με τη νέα του σύντροφο.



«Η Κριστίν ήταν στο θεωρείο με συναδέλφους της, αν και δεν ήταν εταιρικό θεωρείο, και ο Άντριου βρισκόταν επίσης εκεί με τη δική του παρέα, με μια γυναίκα που τώρα είναι η σύντροφός του» είπε μια πηγή στους Times of London.



«Είχαν χωρίσει και ζούσαν χώρια για αρκετές εβδομάδες. Ήταν φιλικός χωρισμός» ανέφερε επίσης η πηγή, η οποία σχολίασε και την ατυχή απόφαση της Κάμποτ να σκύψει και να κρυφτεί όταν η κάμερα εστίασε σε εκείνη και τον CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, που αγκαλιάζονταν.



Η κίνηση αυτή τράβηξε την προσοχή του τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, ο οποίος είπε: «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί».



«Η Κριστίν δεν κρυβόταν, δεν ξέρει γιατί έσκυψε. Γνώριζε ότι ήταν ανάρμοστο να συμπεριφέρεται έτσι με το αφεντικό της, όντας επικεφαλής του τμήματος HR» είπε η πηγή. «Δεν ήταν ότι την έπιασαν να απατά, δεν ήταν κάποια εξωσυζυγική σχέση» πρόσθεσε. «Η ίδια αναγνωρίζει πλήρως ότι η αγκαλιά ήταν ανάρμοστη, αλλά αυτό ήταν το μόνο ανάρμοστο πράγμα που έκανε».



«Δεν ήταν ζευγάρι, αλλά φίλοι»

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, η Κάμποτ και ο Μπάιρον δεν μοιράζονται τίποτα παραπάνω από μια «εξαιρετική φιλία».

Μια άλλη πηγή που μίλησε στο περιοδικό People, θέλησε να διευκρινίσει τη φύση της σχέσης της διευθύντριας HR με τον CEO της Astronomer, τονίζοντας πως είναι φίλοι.



«Η Κριστίν και ο Άντι είχαν μια εξαιρετική εργασιακή σχέση, μια σπουδαία φιλία. Δεν είχαν σχέση. Ήταν ακατάλληλο να αγκαλιάζεις το αφεντικό σου σε μια συναυλία και εκείνη αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη γι’ αυτό. Αλλά το σκάνδαλο, η πτώση, η απώλεια της δουλειάς - όλα αυτά είναι άδικα» ανέφερε.



Παράλληλα, επέμεινε πως η κάλυψη του περιστατικού ξέφυγε πολύ από την αλήθεια. «Είναι σημαντικό να τονιστεί πόσο ανάρμοστα έχει στιγματιστεί η Κριστίν - ως ένα άτομο που διαλύει γάμους. Είναι αδιανόητο να βλέπεις τι συνέβη και πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τις οικογένειές τους. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί στον καθέναν μας, οποιαδήποτε στιγμή. Νομίζω ότι όλη αυτή η παραπληροφόρηση ήταν το πιο συγκλονιστικό που έχω δει. Πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους και πραγματικές οικογένειες. Ο τρόπος με τον οποίο πολλοί διασκέδασαν εις βάρος τους, είναι δύσκολο να το αντέξεις».