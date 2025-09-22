Cardi B: Ρεκόρ Γκίνες για παραδόσεις 176 άλμπουμ με drones - iefimerida.gr

Η Cardi B πρόσθεσε μια ακόμη διάκριση στο βιογραφικό της, κατακτώντας το ρεκόρ Γκίνες για τις περισσότερες παραδόσεις με drone σε μία ώρα, με αφορμή την προώθηση του νέου της άλμπουμ «Am I the Drama?».

Η βραβευμένη με Grammy ράπερ συνεργάστηκε με την εταιρεία drone Wing και τη Walmart για να υλοποιήσει αυτή την πρωτοποριακή καμπάνια. Συνολικά, 176 υπογεγραμμένα αντίτυπα του άλμπουμ της παραδόθηκαν σε φανατικούς θαυμαστές στην περιοχή Ντάλας–Φορτ Γουόρθ του Τέξας, με drones να αναλαμβάνουν την ταχεία και εντυπωσιακή διανομή.

Η ενέργεια αυτή, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων Walmart, έφερε την τεχνολογία drone στον κόσμο της μουσικής προώθησης με έναν καινοτόμο τρόπο, κάνοντάς το μία από τις πιο ξεχωριστές και φουτουριστικές καμπάνιες στην ιστορία της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν των Guinness World Records, «περισσότερες παραδόσεις με UAVs σε μία ώρα: 176, από σε πολλαπλές τοποθεσίες στην περιοχή Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, Τέξας, ΗΠΑ». Η ενέργεια αυτή υπήρξε η κορύφωση της στρατηγικής της Cardi B να συνδυάσει μουσική, τεχνολογία και καινοτομία για να ενισχύσει τη σύνδεση με τους θαυμαστές της.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η Cardi B δεν είναι απλώς μια ράπερ, αλλά και μια πρωτοπόρος στο πώς χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία προς όφελος της μουσικής της και της αλληλεπίδρασης με το κοινό της.