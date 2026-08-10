Business School EUC: Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα - iefimerida.gr

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών τεχνολογιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) αναπτύσσει ένα δυναμικό οικοσύστημα εκπαίδευσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας ενεργά τη δημιουργία και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στην Κύπρο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Οι σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτελούν μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για υποψήφιους φοιτητές, καθώς προσφέρουν ευρύ φάσμα επαγγελματικών προοπτικών, πολλαπλές εξειδικεύσεις και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

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Το Business School του EUC έχει καθιερωθεί ως κέντρο καινοτομίας, ερευνητικών συνεργασιών και σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, προετοιμάζοντας φοιτητές και νέους επιχειρηματίες για ηγετικούς ρόλους στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο.

﻿Η Μαρία Α., φοιτήτρια 3ου έτους πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων αναφέρει: «Πιστεύω πως το EUC είναι ένα πανεπιστήμιο που ενδιαφέρεται για τους φοιτητές τους και το μέλλον τους. Το επίπεδο εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι υψηλό. Οι καθηγητές είναι πάντα στη διάθεση των φοιτητών για βοήθεια και καθοδήγηση στις ανάγκες τους, καθώς επίσης και πλήρως καταρτισμένοι όσον αφορά στην παράδοση των μαθημάτων. Εκτός από το πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών που έχουν, εφοδιάζουν τον κάθε φοιτητή με εκπαίδευση και αναγκαίες γνώσεις για την επαγγελματική του πορεία στην αγορά εργασίας».

Σήμερα, απόφοιτοι της Σχολής διαπρέπουν ως:

επιχειρηματίες και ιδρυτές startups

CFOs και στελέχη οικονομικής διοίκησης

σύμβουλοι στρατηγικής και management consultants

HR managers και στελέχη οργανισμών

ηγετικά στελέχη σε διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς

﻿Συνεργασία με το Cambridge Centre for Alternative Finance

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Η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), που είναι ένα από τα κορυφαία διεθνή ερευνητικά κέντρα στον τομέα της εναλλακτικής χρηματοδότησης, προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες μοναδικές ευκαιρίες συμμετοχής σε καινοτόμα ερευνητικά έργα.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης όπως:

crowdfunding

peer-to-peer lending

fintech χρηματοδοτικά εργαλεία

Ο Καθηγητής Πιέρης Χουρίδης, Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών, σημειώνει: «Η συνεργασία μας με το Cambridge Centre for Alternative Finance ενισχύει τη στρατηγική μας να παρέχουμε στους φοιτητές και τις startups τα εργαλεία και τη γνώση για να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες χρηματοδότησης. Η εναλλακτική χρηματοδότηση αποτελεί βασικό στοιχείο του σύγχρονου επιχειρηματικού οικοσυστήματος».

Η συμμετοχή σε προγράμματα του CCAF επιτρέπει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και βαθιά κατανόηση των νέων χρηματοδοτικών μοντέλων που διαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία.

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Από το πανεπιστήμιο στο επιχειρείν - Τεχνολογία Microsoft και AI για Startups

Στο EUC η επιχειρηματικότητα δεν είναι θεωρία, είναι μέρος της εκπαιδευτικής εμπειρίας. «Η Microsoft αποτελεί έναν από τους βασικούς στρατηγικούς μας εταίρους. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι φοιτητές και οι νέοι επιχειρηματίες του EUC αποκτούν πρόσβαση σε τεχνολογικά εργαλεία παγκόσμιας κλάσης, τα οποία τους επιτρέπουν να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να κλιμακώνουν επιχειρηματικές ιδέες και ψηφιακά προϊόντα με ασφάλεια, αποδοτικότητα και διεθνή προοπτική», αναφέρει ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών Καθ. Πιερής Χουρίδης.

Μέσα από το Microsoft Startup Center, το Entrepreneurship Bootcamp και το πρόγραμμα EUC-PEAK, οι φοιτητές και οι απόφοιτοι αποκτούν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπου:

μετατρέπουν ιδέες σε λειτουργικά επιχειρηματικά μοντέλα

αναπτύσσουν business plans και pitch decks

λαμβάνουν καθοδήγηση από μέντορες, επαγγελματίες και επενδυτές

δοκιμάζουν προϊόντα και υπηρεσίες σε πραγματικές αγορές

Καινοτομία με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο, από τους ίδιους τους φοιτητές﻿

«Όταν οι πυρκαγιές άρχισαν να απειλούν κοινότητες σε ολόκληρη την Κύπρο, συνειδητοποίησα ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από το να ενημερώνει — μπορεί να σώσει ζωές. Μέσα από το MBA μου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είχα την υποστήριξη, τα εργαλεία και τη σωστή επιχειρηματική νοοτροπία για να μετατρέψω μια ιδέα σε κάτι πραγματικό».﻿﻿

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﻿Γεωργία Χατζηκωνσταντίνου, Φοιτήτρια MBA, EUC



Η Γεωργία Χατζηκωνσταντίνου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια MBA στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανέπτυξε την πλατφόρμα CyprusFirewatch, μια mobile και web εφαρμογή που παρέχει σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις για πυρκαγιές, διαδραστικούς χάρτες, δείκτες επικινδυνότητας, καιρικές συνθήκες και επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο, την Αστυνομία και την Πολιτική Άμυνα.

Μέσα σε μόλις 48 ώρες, η Γεωργία μετέτρεψε την ιδέα της σε μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή λύση, η οποία σήμερα χρησιμοποιείται από περισσότερους από 600 εγγεγραμμένους χρήστες σε όλη την Κύπρο για την παρακολούθηση ενεργών πυρκαγιών, κλειστών δρόμων και διαδρομών εκκένωσης.

Το έργο της αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο το EUC συνδυάζει τη διοίκηση επιχειρήσεων, την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία, δίνοντας στους φοιτητές τα μέσα να αντιμετωπίζουν πραγματικές προκλήσεις βιωσιμότητας.

Καριέρα σε όλη την Ευρώπη

Μέσω της συμμετοχής του στα ευρωπαϊκά δίκτυα EURES και Highered, το European University Cyprus λειτουργεί ως ενεργός σύνδεσμος μεταξύ σπουδών Business και επαγγελματικών ευκαιριών σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου οι φοιτητές και απόφοιτοι αποκτούν πρόσβαση σε:

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πολυεθνικές εταιρείες

ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμούς

Fortune 500 employers

﻿Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων με υψηλή απασχολησιμότητα προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του EUC Career Center, το 94% των αποφοίτων εργοδοτείται μέσα σε έξι μήνες από την αποφοίτησή τους, ενώ το 25% κατέχει διευθυντικές θέσεις, γεγονός που καταδεικνύει τη δυνατή σύνδεση των πανεπιστημιακών σπουδών με την αγορά εργασίας στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Γιατί Business στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Για όσους αναζητούν:

πτυχίο με διεθνώς αναγνωρισμένα ACCA & ICAEW pathways

internships και επαγγελματική εμπειρία

δεξιότητες που ζητά η ευρωπαϊκή αγορά στους τομείς finance, consulting και management

επιχειρηματικές ευκαιρίες και πρόσβαση σε startup οικοσύστημα

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών τεχνολογιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί ένα από τα πιο επαγγελματικά συνδεδεμένα οικοσυστήματα Business σπουδών στην Ευρώπη, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή ποιότητα, διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση και αποδεδειγμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας της Κύπρου και της Ευρώπης.

﻿Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε μέσω email στο admit@euc.ac.cy ή τηλεφωνικώς στο 00357 22713000