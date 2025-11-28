Βρήκε τον πατέρα της μετά από 27 χρόνια μέσω Facebook -Ποια ήταν η αντίδρασή τους όταν μίλησαν πρώτη φορά - iefimerida.gr

Μια γυναίκα γνώρισε τον πατέρα της, τα ίχνη του οποίου είχε χάσει για 27 χρόνια, εντοπίζοντάς τον μέσω Facebook.



Η 27χρονη Κουίν Σουλάρα Κατζίντα Ταλ μεγάλωσε με την -πλέον αποξενωμένη- μητέρα της και τις δύο αδελφές της, χωρίς ποτέ να αναρωτηθεί για την απουσία του πατέρα της.

Όμως, τον Ιούλιο του 2025 τσέκαρε το πιστοποιητικό γέννησής της, είδε το όνομα Μουντάγκα Ταλ, 69 ετών, και έκανε ένα τεστ DNA, το οποίο έδειξε ότι η καταγωγή της ήταν από τη Γουινέα.



Ο Μουντάγκα Ταλ με την Κουίν Κατζίντα όταν γεννήθηκε

Η ανάρτηση στο Facebook και η άμεση ανταπόκριση

Στη συνέχεια στράφηκε στο Facebook, όπου κάποιοι εθελοντές με το όνομα «search angels» εντόπισαν την τελευταία γνωστή διεύθυνση του πατέρα της στην Ατλάντα της Τζόρτζια - συμπτωματικά κοντά στο σπίτι του συντρόφου της. Η διεύθυνση όμως ήταν παλιά, οπότε η Κουίν Κατζίντα δημοσίευσε την ιστορία της σε μια άλλη ομάδα, το The Girl Code Atlanta, όπου την είδε μία ξαδέρφη που δεν ήξερε καν ότι είχε.

Στην ανάρτησή της στο Facebook, η 27χρονη έγραφε: «Γεια σας κυρίες, σας παρακαλώ από τα βάθη της καρδιάς μου, βοηθήστε με. Ψάχνω τον βιολογικό μου πατέρα, και πρόσφατες πληροφορίες δείχνουν ότι ζει στην ή κοντά στην Ατλάντα, Τζόρτζια. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα ζωντανός, αλλά προσεύχομαι να είναι».

Μέσα σε μία μέρα, η Κουίν Κατζίντα έλαβε δύο μηνύματα από άντρες που ισχυρίζονταν ότι ήταν ξαδέρφια της. Στη συνέχεια, δημιούργησε ένα ομαδικό chat, όπου και οι δύο επιβεβαίωσαν πως γνωρίζονταν μεταξύ τους και έδωσαν τον αριθμό της στον πατέρα της.



Στις 30 Ιουλίου 2025 η Κατζίντα δέχτηκε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα, που αποδείχτηκε ότι ήταν από τον πατέρα της, ο οποίος της τηλεφωνούσε από τη Γουινέα στην Αφρική, όπου ζει πλέον.

Όπως είπε η Κουίν Κατζίντα: «Όταν προέκυπτε το θέμα του πατέρα μου, ήταν πάντα απαγορευτικό. Ήταν απολύτως φυσιολογικό για μένα να έχω έναν μόνο γονέα. Κι όταν μεγαλώνεις με έναν γονέα, δεν το αμφισβητείς ως παιδί. Όταν, λοιπόν, μίλησα για πρώτη φορά με τον πατέρα μου ήμουν σε σοκ. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν είχα πατέρα σε όλη μου τη ζωή».



«Κάθε φορά που ρωτούσα τη μητέρα μου για τον πατέρα μου με σταματούσε. Έφτασα στο σημείο που συνειδητοποίησα ότι η μητέρα μου δεν επρόκειτο ποτέ να μου δώσει απαντήσεις και ότι έπρεπε να τις βρω μόνη μου».



Ο Μουντάγκα γνώρισε τη μητέρα της τον Δεκέμβριο του 1994 και απέκτησαν την κόρη τους στις 8 Μαρτίου 1998.



Δυστυχώς όμως, τον Ιούλιο του 2005, όταν η Κουίν Κατζίντα ήταν τεσσάρων ετών, ο Μουντάγκα απελάθηκε πίσω στη Γουίνεα από το Νιου Χαμσάιρ, όπου διέμενε τότε - και έκτοτε έχασε τα ίχνη της κόρης του. Κι αυτό διότι η μητέρα της άλλαξε μέχρι και τον αριθμό τηλεφώνου της, καθώς και το όνομα της κόρης της.

Πώς ήταν όταν μίλησε για πρώτη φορά με τον πατέρα της

Όσο για την πρώτη φορά που μίλησαν στο τηλέφωνο, όπως λέει η Κουίν Κατζίντα: «Όταν απάντησα, άρχισα αμέσως να κλαίω. Ο πατέρας μου μου έλεγε: ''Κατζίντα, δόξα τω Θεώ, προσευχόμουν γι’ αυτό''. Μου είπε πολλά για τη μητέρα μου, τις αδερφές μου και τα παρατσούκλια των μεγαλύτερων αδερφών μου που είχαν υιοθετήσει. Ήμουν τόσο χαρούμενη. Δεν περνά πλέον ούτε μία μέρα χωρίς να μιλήσω μαζί του».

Από την πλευρά του, ο πατέρας της δήλωσε: «Ήμουν στο αυτοκίνητό μου όταν ο ξάδερφος της Κατζίντα με κάλεσε και μου είπε ότι πιστεύει πως τη βρήκε. Όταν είδα τη φωτογραφία της, ήξερα ότι ήταν το παιδί μου. Προσευχόμουν κάθε μέρα και ήξερα ότι η κόρη μου θα με έβρισκε κάποια μέρα».