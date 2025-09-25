The Bride: Η Μάγκι Τζίλενχαλ φέρνει την κλασική ιστορία της «Νύφης του Φρανκενστάιν» στη σύγχρονη εποχή -Δείτε το trailer - iefimerida.gr

Η Warner Bros. Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της πολυαναμενόμενης ταινίας τρόμου The Bride, σε σκηνοθεσία της Μάγκι Τζίλενχαλ, με πρωταγωνιστές τους Τζέσι Μπάκλεϊ και Κρίστιαν Μπέιλ.

Η ταινία αναμένεται να συνδυάσει τον γοτθικό τρόμο με έντονα συναισθηματικά και κοινωνικά στοιχεία, προσφέροντας μια φρέσκια ματιά στο κλασικό μύθο του Φρανκενστάιν.

Η πλοκή της ταινίας

Η υπόθεση επικεντρώνεται στον Φρανκενστάιν (Μπέιλ), ο οποίος ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930 για να ζητήσει από την επιστήμονα Δρ. Euphronius (που υποδύεται η Ανέτ Μπένινγκ) να δημιουργήσει μια σύντροφο για εκείνον. Μαζί φέρνουν στη ζωή τη Νύφη (Τζέσι Μπάκλεϊ), μια γυναίκα που ξεπερνά τις προσδοκίες τους και πυροδοτεί μια ακατανίκητη έλξη, καθώς και μια σειρά δραματικών γεγονότων που φέρνουν σε σύγκρουση την κοινωνία και τις αρχές. Η δημιουργία της Νύφης οδηγεί σε έναν εκρηκτικό ρομαντισμό, ενώ το ανατρεπτικό της επαναστατικό πνεύμα προκαλεί την προσοχή της αστυνομίας και εντείνει την κοινωνική αναταραχή.

Βασισμένη στο κλασικό έργο "Η Νύφη του Φρανκενστάιν"

Η ταινία βασίζεται στο εμβληματικό κλασικό έργο του 1935, Η Νύφη του Φρανκενστάιν, του Τζέιμς Γουέιλ, και το θρυλικό μυθιστόρημα Φρανκενστάιν της Μαίρης Σέλεϊ. Η Τζίλενχαλ, που εκτός από τη σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο, καταφέρνει να φέρει μια σύγχρονη διάσταση στην κλασική ιστορία, συνδυάζοντας τον τρόμο με στοιχεία κοινωνικού σχολιασμού και ρομαντισμού.

Το καστ

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου, όπως την Πενέλοπε Κρουζ, τον Πίτερ Σάρσγκαρντ, την Τζούλιαν Χαφ και τον Τζέικ Τζίλενχαλ, προσδίδοντας επιπλέον βάθος και δυναμική στο έργο. Η δημιουργική ομάδα της ταινίας περιλαμβάνει τον διευθυντή φωτογραφίας Λόρενς Σερ (γνωστός από το Joker), την ενδυματολόγο Σάντι Πάουελ (από το Cinderella) και τη σκηνογράφο Κάρεν Μέρφι (από το Elvis), εξασφαλίζοντας εντυπωσιακά οπτικά αποτελέσματα και μοναδικό αισθητικό ύφος.

Η δεύτερη ταινία της Μάγκι Τζίλενχαλ

Το The Bride είναι η δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα της Μάγκι Τζίλενχαλ, μετά την επιτυχία της ταινίας The Lost Daughter (2021), η οποία απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ. Η συνύπαρξη του σκηνοθετικού και σεναριακού ταλέντου της με την έντονη ερμηνευτική δυναμική του καστ ενισχύει τις προσδοκίες για μια ιδιαίτερη και ανατρεπτική ταινία.

Η πρεμιέρα του The Bride έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαρτίου 2026, και αναμένεται να φέρει μια φρέσκια πνοή στο είδος του τρόμου, συνδυάζοντας κλασικά στοιχεία με μια σύγχρονη και προκλητική αφήγηση.