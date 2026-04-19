Τα άγνωστα επώνυμα των Βρετανών royals και πώς τα χρησιμοποιούν - iefimerida.gr

Συχνά αναρωτιόμαστε αν οι Βρετανοί royals έχουν επίθετο, αφού τους γνωρίζουμε μόνο με τα μικρά τους ονόματα. Κι όμως, επώνυμα υπάρχουν και έχουν ιστορία.

Παρά το γεγονός ότι οι τίτλοι τους αρκούν για την ταυτοποίησή τους, η βασιλική οικογένεια διαθέτει επίθετα που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εξελίχθηκαν μέσα στον χρόνο και αντανακλούν τόσο την παράδοση όσο και τις προσωπικές επιλογές κάθε γενιάς.

Πριν από το 1917, τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας δεν χρησιμοποιούσαν επώνυμο. Αντί γι’ αυτό, χρησιμοποιούσαν το όνομα της δυναστείας ή του βασιλικού οίκου τους (όπως House of Hanover ή House of Saxe-Coburg and Gotha). Αυτό λειτουργούσε ως ταυτότητα, δείχνοντας από ποια βασιλική γραμμή προέρχονταν.

Γιατί άλλαξε το 1917;

Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, επικρατούσε έντονο αντιγερμανικό κλίμα στη Βρετανία. Το όνομα «Saxe-Coburg and Gotha» ακουγόταν πολύ γερμανικό (και πράγματι ήταν γερμανικής προέλευσης).

Ο βασιλιάς Γεώργιος Ε΄ θέλησε να απομακρύνει τη μοναρχία από αυτή την εικόνα και να τονίσει την «βρετανικότητά» της. Έτσι, με βασιλική διακήρυξη στις 17 Ιουλίου 1917, άλλαξε το όνομα του βασιλικού οίκου και το επώνυμο της οικογένειας σε Windsor, εμπνευσμένο από το ιστορικό Κάστρο του Ουίνδσορ.

Αυτή η αλλαγή επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ το 1952, όταν ανέβηκε στον θρόνο.

Η δημιουργία του Mountbatten‑Windsor (Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ)

Το 1960, η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος αποφάσισαν ότι οι άμεσοι απόγονοί τους θα έπρεπε να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Έτσι καθιερώθηκε το επώνυμο «Mountbatten‑Windsor» (Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ), ένας συνδυασμός του οικογενειακού ονόματος του Φιλίππου και του ονόματος του βασιλικού οίκου. Το επώνυμο δεν χρησιμοποιείται από όσους φέρουν τον τίτλο Πρίγκιπας ή Πριγκίπισσα με το προσφωνητικό «Αυτού/Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας» (HRH), ούτε από τις γυναίκες που παντρεύονται.

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση

Το Mountbatten‑Windsor εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο το 1973, στο μητρώο γάμου της πριγκίπισσας Άννας. Το 2003, η λαίδη Λουίζ Μαουντμοπάντεν - Oυίνδσορ έγινε το πρώτο μέλος της οικογένειας που έφερε το επώνυμο από τη γέννησή της, ενώ το χρησιμοποιεί και σε αγώνες οδήγησης αμαξών. Ο Άντριου, δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, μετά την αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων το 2025, είναι πλέον γνωστός ως Andrew Mountbatten‑Windsor (Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ).

Από το Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ στο Σάσεξ

Το επώνυμο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ χρησιμοποιήθηκε αρχικά και για τα παιδιά του Χάρι και της Μέγκαν. Ωστόσο, μετά την απόκτηση των τίτλων Πρίγκιπας Άρτσι του Σάσεξ και Πριγκίπισσα Λίλιμπετ του Σάσεξ, η οικογένεια υιοθέτησε το Sussex (Σάσεξ) ως οικογενειακό όνομα στην καθημερινή χρήση.

Αυτό ακολουθεί μια μακρόχρονη παράδοση της βασιλικής οικογένειας: τα παιδιά χρησιμοποιούν συχνά τον κύριο τίτλο του πατέρα τους ως «επώνυμο».

Όταν ο Κάρολος ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, οι γιοι του Γουίλιαμ και Χάρι χρησιμοποιούσαν το «Γουέιλς» (Wales) ως επώνυμο στο σχολείο. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα με τα παιδιά του Γουίλιαμ, τα οποία είναι γνωστά στο σχολείο ως Τζορτζ Γουέιλς, Σάρλοτ Γουέιλς και Λούις Γουέιλς (από τον τίτλο Prince of Wales - Πρίγκιπας της Ουαλίας), ενώ ο ίδιος ο Χάρι είχε χρησιμοποιήσει το Γουέιλς όταν υπηρετούσε στον στρατό. Στο παρελθόν, όταν οι γονείς τους ήταν Δούκας και Δούκισσα του Κέιμπριτζ, ο Πρίγκιπας Τζορτζ είχε φωτογραφηθεί με ένα σακίδιο που έφερε ονομαστική ετικέτα με το όνομα «Τζορτζ Κέιμπριτζ» (George Cambridge).

Η Μέγκαν έχει αναφερθεί δημόσια στο «Sussex» ως το κοινό οικογενειακό όνομα της ίδιας, του Χάρι και των παιδιών τους.



Ένα σύστημα που δεν ακολουθεί έναν κανόνα

Η επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας σημειώνει ότι τα μέλη της μπορούν να είναι γνωστά είτε με το όνομα του βασιλικού οίκου είτε με επώνυμο, τα οποία δεν ταυτίζονται πάντα. Συχνά, μάλιστα, δεν χρησιμοποιούν καθόλου επώνυμο, καθώς οι τίτλοι τους αρκούν για την ταυτοποίησή τους.