Βρετανίδα κατέληξε στα επείγοντα μετά τον αρραβώνα: Το δαχτυλίδι ήταν μικρό, παραλίγο να χάσει το δάχτυλό της - iefimerida.gr

Κάθε άλλο παρά ρομαντικά ξεκίνησε ο αρραβώνας μιας νεαρής Βρετανίδας, καθώς λίγες ώρες μετά χρειάστηκε να νοσηλευθεί.

Ο σύντροφός της τής έκανε πρόταση με ένα δαχτυλίδι που έκοψε την κυκλοφορία του αίματος στο δάχτυλό της.

Η 23χρονη Ιόνα δέχτηκε την πρόταση γάμου μετά από οκτώ μήνες σχέσης με τον Τζέικομπ Μπουγλιαρέλο. Ο 20χρονος γονάτισε σε ένα ιταλικό εστιατόριο στην πόλη Κρου, έκανε την πρόταση και η νεαρή είπε το «ναι».

Ωστόσο, πριν προλάβει να τελειώσει η βραδιά, ο Μπουγλιαρέλο κλήθηκε να αποδείξει πως θα είναι μαζί της και στην υγεία αλλά και στην ασθένεια.

«Προσπάθησα να βάλω το δαχτυλίδι και ήξερα ότι ήταν λίγο μικρό, αλλά το έβαλα με το ζόρι, γιατί είναι συναρπαστικό, έτσι δεν είναι; Και ήθελα να φορέσω το δαχτυλίδι», είπε η Ιόνα στην Daily Mail.

Το ζευγάρι επισκέφθηκε στη συνέχεια τους γονείς και των δύο για να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα και για να δείξει η 23χρονη τραπεζική υπάλληλος το λαμπερό της δαχτυλίδι.

Ωστόσο, καθώς έδειχνε το κόσμημα στην ενθουσιασμένη οικογένειά της, παρατήρησε ότι ο παράμεσός της είχε αρχίσει να πρήζεται και να πονάει έντονα.

«Πήγαμε στο σπίτι του Τζέικομπ και η μαμά του ήθελε να δει το δαχτυλίδι από κοντά, οπότε προσπάθησα να το βγάλω, αλλά δεν έβγαινε. Ήμουν απογοητευμένη και είπα “μπορείς να το βγάλεις, γιατί δεν αντέχω άλλο;”».

Δεν κατάφεραν να βγάλουν το ασημένιο δαχτυλίδι, οπότε η 23χρονη και ο 20χρονος πήγαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κρου, Leighton. Εκεί, οι γιατροί προσπάθησαν να το βγάλουν με διάφορους τρόπους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ή το δαχτυλίδι ή... το δάχτυλο

Τελικά, οι γιατροί κατέληξαν ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή εκτός από το να κόψουν το δαχτυλίδι. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά έσωσε το δάχτυλό της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, oι γιατροί της είπαν ότι αν καθυστερούσε μέχρι το επόμενο πρωί θα είχε χάσει το δάχτυλό της, λόγω της πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας του αίματος.

«Θα μπορούσα να έχω χάσει το δάχτυλό μου. Μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου είπε ότι έκανα καλά που πήγα αμέσως, γιατί αν περίμενα μέχρι το επόμενο πρωί, το δάχτυλό μου πιθανότατα θα είχε νεκρωθεί. Δεν υπήρχε καθόλου κυκλοφορία αίματος», δήλωσε η 23χρονη.

Το ζευγάρι ελπίζει πως το δαχτυλίδι μπορεί να επισκευαστεί. «Είμαι αρραβωνιασμένη, αλλά δεν αισθάνομαι αρραβωνιασμένη επειδή δεν φοράω το δαχτυλίδι μου. Όλοι θέλουν να το δουν και εγώ τους λέω: “Έχω μόνο μια φωτογραφία”», λέει η 23χρονη.