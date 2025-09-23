Βρετανία: Ουίλιαμ και Κέιτ επισκέφθηκαν το Σάουθπορτ, όπου δολοφονήθηκαν τρία κορίτσια σε εκδήλωση της Τέιλορ Σουίφτ - iefimerida.gr

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ επισκέφθηκαν το Σάουθπορτ στη βόρεια Αγγλία, σε μια έκφραση συμπαράστασης στην κοινότητα, όπου τρία κορίτσια δολοφονήθηκαν πέρυσι, σε μία εκδήλωση για την Τέιλορ Σουίφτ.

Η επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια θερινών μαθημάτων τον περασμένο Ιούλιο σόκαρε το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ακολούθησαν ημέρες ταραχών σε κάθε γωνιά της χώρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ κοιτάζουν πίνακες ζωγραφικής με μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο Τσέρτσταουν, στο Σάουθπορτ / Φωτογραφία: AP Photos

Ο Ουίλιαμ, διάδοχος του θρόνου, και η Κέιτ είχαν κατ’ ιδίαν συνομιλίες με γονείς θυμάτων, τα οποία ήταν ηλικίας 9, 7 και 6 ετών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, της δεύτερής τους, στην πόλη μέσα σε έναν χρόνο.

Η Κέιτ Μίντλετον σε δημοτικό σχολείο στο Σάουθπορτ / Φωτογραφία: AP PHOTOS

«Επιστροφή στο Σάουθπορτ σήμερα για να δούμε μια κοινότητα που ενώνει τις δυνάμεις της και θεραπεύεται στον απόηχο του τραγικού περιστατικού το περασμένο καλοκαίρι», ανέφερε το παλάτι του Κένσινγκτον σε ανάρτησή του στο Χ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, το πριγκιπικό ζεύγος, που έχει τρία παιδιά, ξεναγήθηκε σε μια παιδική χαρά που φτιάχτηκε σε ένα σχολείο στη μνήμη δύο μαθητριών που σκοτώθηκαν και επίσης συνομίλησε με δασκάλους και μαθητές για να ακούσει πώς διαχειρίζονται την τραγωδία και το πένθος.

Το πριγκιπικό ζεύγος κατά την επίσκεψή τους στο νηπιαγωγείο Farnborough Road / Φωτογραφία: AP PHOTOS

Μετά την επίθεση, στην οποία επίσης 10 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, η παραπληροφόρηση εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάσει της οποίας ο δράστης ήταν ένας μουσουλμάνος αιτών άσυλο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας ακολούθησαν στο Σάουθπορτ όπως και μια απόπειρα επίθεσης εναντίον του τεμένους της πόλης, ταραχές που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.