Σάλος στη Βρετανία: Στο στόχαστρο ο ηθοποιός Ντέιβιντ Γουόλιαμς για σεξουαλική παρενόχληση -Γιατί προσπάθησε να εμποδίσει τη δημοσίευση της έρευνας - iefimerida.gr

Σοβαρές αποκαλύψεις για τον Ντέιβιντ Γουόλιαμς βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Βρετανία.

Ο γνωστός κωμικός και συγγραφέας παιδικών βιβλίων βρίσκεται αντιμέτωπος με καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από πολλές γυναίκες. Ο ίδιος απορρίπτει όλες τις κατηγορίες, ωστόσο η προσπάθειά του να εμποδίσει τη δημοσιοποίησή τους, κάνοντας ακόμη και αναφορές περί αυτοκτονίας, προκαλεί νέα αίσθηση.

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Την ταυτότητά του αποκάλυψαν την Τρίτη η Guardian και το ITV News, δημοσιεύοντας παράλληλα λεπτομέρειες από τη δικαστική διαμάχη που προηγήθηκε.

Οι καταγγελίες που έφεραν τον διάσημο κωμικό στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την έρευνα της Guardian, αρκετές γυναίκες υποστήριξαν ότι ο Γουόλιαμς αξιοποίησε τη φήμη και την επαγγελματική του επιρροή για να τις προσεγγίσει με σεξουαλικό σκοπό, σε περιόδους κατά τις οποίες εκείνες βρίσκονταν στην εφηβεία ή στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής τους.

Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες και αρνείται ότι εκμεταλλεύτηκε τη δημόσια θέση του. Σε επιστολή που, σύμφωνα με την Guardian, απέστειλε στους δημοσιογράφους που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, παραδέχθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η συμπεριφορά του απέναντι σε γυναίκες με τις οποίες είχε περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις υπήρξε απερίσκεπτη.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διαφορά ισχύος που μπορεί να δημιουργεί η διασημότητα δεν συνιστά από μόνη της κατάχρηση εξουσίας, επιμένοντας ότι ουδέποτε χρησιμοποίησε τη θέση του για να εκμεταλλευτεί άλλους ανθρώπους. «Δεν είμαι σεξουαλικός θηρευτής», φέρεται να δήλωσε στην ίδια επιστολή.

Η δικαστική προσφυγή

Πριν από τη δημοσίευση της έρευνας, ο Γουόλιαμς επιχείρησε να εξασφαλίσει δικαστική προστασία, στρεφόμενος κατά της Guardian και της ITN, της εταιρείας παραγωγής του ITV News. Βασικό επιχείρημα της αίτησής του ήταν ότι η αποκάλυψη των ισχυρισμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα απόπειρα αυτοκτονίας.

Η υπόθεση εξετάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, το οποίο στις 3 Νοεμβρίου απέρριψε το αίτημα για έκδοση ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση στηρίχθηκε στην εξέταση των δικαιωμάτων του καλλιτέχνη στη ζωή και στην προστασία από απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση. Εκείνη την περίοδο, ωστόσο, το δικαστήριο δεν είχε αποκαλύψει δημοσίως την ταυτότητά του.

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Οι νομικοί εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης είχαν προειδοποιήσει ότι η αποδοχή ενός τέτοιου αιτήματος θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για την ελευθερία του Τύπου και τη δημοσιογραφική έρευνα. Μέχρι τότε, αντίστοιχες δικαστικές παρεμβάσεις είχαν συνδεθεί κυρίως με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και όχι με την επίκληση του κινδύνου αυτοκτονίας.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, στις 9 Νοεμβρίου, για την άσκηση έφεσης από την πλευρά του Γουόλιαμς, τα δύο μέσα προχώρησαν στη δημοσιοποίηση της έρευνάς τους.

Απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικαστική διαδικασία είχαν οι αναφορές στην ψυχική κατάσταση του Γουόλιαμς.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασαν οι δικηγόροι του στο δικαστήριο τον Οκτώβριο, ο κωμικός είχε εκφράσει τον Μάιο, όταν ενημερώθηκε για τις επικείμενες αποκαλύψεις, την πρόθεση να αυτοκτονήσει. Τον Ιούλιο, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

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Η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση των καταγγελιών θα μπορούσε να επιδεινώσει δραματικά την κατάστασή του, επικαλούμενη βαθιά τραύματα από την παιδική του ηλικία, έντονα αισθήματα ντροπής και τον φόβο της δημόσιας κατακραυγής.

Στην περίληψη της απόφασης, το Ανώτατο Δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο Γουόλιαμς αντιμετωπίζει σοβαρή και μακροχρόνια ψυχιατρική ευαλωτότητα, καθώς και αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας, ο οποίος προϋπήρχε των σχεδιαζόμενων δημοσιεύσεων.

Ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν αναγνώρισε ότι η δημοσιοποίηση των ισχυρισμών ενδέχεται να δημιουργούσε πραγματικό κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο έκρινε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν ήταν αναπόφευκτη. Παράλληλα, σημείωσε ότι την ευθύνη για την υποστήριξη και την προστασία του είχε αναλάβει το σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας που τον παρακολουθούσε και όχι το δικαστήριο.

Από την τηλεοπτική δόξα, στην επαγγελματική απομόνωση

Ο Ντέιβιντ Γουόλιαμς γνώρισε τεράστια επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μέσα από τη συνεργασία του με τον Ματ Λούκας. Οι δύο δημιουργοί έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς χάρη στην κωμική σειρά σκετς «Little Britain», η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη βρετανική τηλεόραση.

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Στη συνέχεια, ο Γουόλιαμς δημιούργησε μια δεύτερη, εξίσου επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή ως συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας. Έργα του, όπως τα «The Boy in the Dress» και «Gangsta Granny», γνώρισαν διεθνή απήχηση, με τις συνολικές πωλήσεις των βιβλίων του να ξεπερνούν τα 60.000.000 αντίτυπα.

Παράλληλα, απέκτησε ευρεία τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα ως μέλος της κριτικής επιτροπής του «Britain's Got Talent», στο πλευρό του Σάιμον Κάουελ. Η συνεργασία του με την εκπομπή ολοκληρώθηκε το 2022, μετά τη διαρροή σχολίων που είχε κάνει για διαγωνιζόμενους. Αργότερα ζήτησε συγγνώμη, χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά του ασεβή.

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Η επαγγελματική του εικόνα δέχθηκε νέο πλήγμα τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη συνεργασία μαζί του. Η απόφαση ήρθε μετά από δημοσίευμα της Daily Telegraph, σύμφωνα με το οποίο είχαν διερευνηθεί καταγγελίες για παρενόχληση νεότερων γυναικών που εργάζονταν στην εταιρεία.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του συγγραφέα είχε δηλώσει τότε στο BBC ότι ο Γουόλιαμς αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά, προσθέτοντας ότι ο εκδοτικός οίκος δεν τον είχε ενημερώσει ποτέ για τις συγκεκριμένες καταγγελίες.