Brain Stacking: Η νέα τάση της Γενιάς Ζ για να ξεφύγει από τις οθόνες - Ένα trend του TikTok που ζητά να... αφήσουμε το TikTok - iefimerida.gr

Η τελευταία παρέμβαση της γενιάς Ζ ονομάζεται «στοίβα του μυαλού», αγγλιστί Brain Stacking, και αποτελεί συνέχεια της αναβίωσης των αναλογικών πραγμάτων.

Δεν είναι όλες οι φορές που πιάνουμε το κινητό ίδιες, παρατηρεί ο Τάνερ Γκάριτι, ανώτερος συντάκτης του αμερικανικού ιστοτόπου InsideHook. Κάποιες φορές το σηκώνει για να στείλει ένα άρθρο σε φίλο, κάποιες από περιέργεια, για να δει το σκορ των Νικς, κάποιες για κάτι ευγενές, όπως να εξοφλήσει ένα χρέος μέσα σε 24 ώρες. Η μερίδα του λέοντος όμως, όπως ομολογεί, είναι εντελώς, ηλίθια τυχαία. Δεν χρειάζεται καν να δώσει παραδείγματα, γράφει, γιατί όλοι ξέρουμε.

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Και η συνέχεια αυτών των στιγμών διαφέρει. Άλλοτε μπαίνει και βγαίνει σε λίγα λεπτά. Άλλοτε βρίσκεται να ανεβαίνει τα σκαλιά του μετρό ψωνίζοντας βιαστικά σε μια «προσφορά 30%» για την οποία μόλις έμαθε, σαν να αποκοιμήθηκε και να ξύπνησε κατευθείαν σε σκηνή καβγά. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, φαντάζεται, ένας σοφός περαστικός θα τον έβλεπε να σκουντουφλάει στους ανθρώπους και θα τον έπαιρνε υπό την προστασία του: «Τι έχει μέσα αυτό το πράγμα; Θυμάσαι τον ουρανό;». Στην πραγματικότητα, όμως, κι αυτός ο σοφός γέροντας πιάνει το κινητό του 14 φορές την ώρα, ή 224 φορές τη μέρα, όσο ο μέσος άνθρωπος της γενιάς του μεταπολεμικού κύματος γεννήσεων.

Η Γενιά Ζ αντεπιτίθεται στην οθόνη

Στην πρώτη γραμμή της αντίστασης βρίσκεται η Γενιά Ζ, ίσως επειδή δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να ζήσει διαφορετικά. Αυτοί οι νέοι ιδρύουν λέσχες «Λουδιτών», κάνουν τα απλά κινητά χωρίς έξυπνες λειτουργίες κίνημα βάσης και δοκιμάζουν εφαρμογές όπως η SocialLite, που μπλοκάρει σύντομα βίντεο και διαφημίσεις, και η Opal, που σε βάζει να λύσεις εκνευριστικά μαθηματικά προβλήματα πριν σου επιτρέψει να ξανανοίξεις μια εφαρμογή που σου τρώει τον χρόνο.

Η τελευταία παρέμβαση της γενιάς αυτής ονομάζεται «στοίβα του μυαλού», αγγλιστί Brain Stacking, και αποτελεί συνέχεια της περσινής αναβίωσης των αναλογικών πραγμάτων. Στην ουσία πρόκειται για ένα προληπτικό αντίδοτο σε μια ακόμη χαμένη ώρα στο κινητό. Όταν ακούς το κάλεσμα της σειρήνας από την οθόνη, απλώνεις το χέρι σε κάτι τυπωμένο που ερεθίζει το πνεύμα. Οι οπαδοί της τάσης δημοσιεύουν με περηφάνια τις προσωπικές τους στοίβες, με ημερολόγια, σταυρόλεξα και βιβλία σουντόκου.

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Βιβλία, σταυρόλεξα και ημερολόγια στη θέση του κινητού

Η τάση ξεκίνησε από το TikTok, όπως συμβαίνει με πολλά τέτοια, και προκάλεσε την αναμενόμενη κριτική: αν κάποια κινηματογραφεί τον εαυτό της να κάνει διάλειμμα από το κινητό, τότε δεν κάνει διάλειμμα από το κινητό. Ο Γκάριτι το δέχεται, όμως κρίνει ότι η ένσταση είναι πια τόσο προφανής που δεν αξίζει τον χρόνο μας. Οι προτροπές για αποσύνδεση πρέπει να εμφανίζονται στο διαδίκτυο, αλλιώς δεν θα φτάσουν σε όσους τις χρειάζονται περισσότερο.

Η ιδέα να έχει κανείς δίπλα του υλικό που αξίζει τον κερδίζει. Του θυμίζει το «τσουντόκου», την ιαπωνική πρακτική να περιβάλλεσαι από βιβλία, είτε προλάβεις να τα διαβάσεις είτε όχι. Το βλέπει ως ισχυρή πράξη διαμόρφωσης ταυτότητας: οι αναγνώστες έχουν βιβλία, άρα αν αγοράσεις μερικά, βρίσκεσαι ήδη στον δρόμο για να θεωρήσεις τον εαυτό σου αναγνώστη. Το να έχεις γύρω σου λογοτεχνία, ή οποιαδήποτε πνευματική απασχόληση, είναι και μάθημα ταπεινότητας, γιατί σου θυμίζει ότι η μόρφωση δεν τελειώνει με την αποφοίτηση. Από μια ηλικία και μετά, γράφει, αυτή η σκέψη γίνεται πραγματικά συναρπαστική.

TIKTOK

Οδηγός αποτοξίνωσης από το κινητό

Εκεί όπου η τάση τον χάνει είναι η επιμονή να στοιβάζονται οι δραστηριότητες η μία μετά την άλλη. Το «στοίβαγμα συνηθειών» είναι ένα άλλο αγαπημένο θέμα του TikTok, βγαλμένο από τον κόσμο της αυτοβοήθειας, που προτείνει θαυματουργά πρωινά και βραδινές τελετουργίες χαλάρωσης με βάση μια προσεκτικά φτιαγμένη λίστα. Ο Γκάριτι δεν βλέπει κάτι κακό σε αυτό, εφόσον οι προσδοκίες είναι λογικές και ο καθένας δείχνει επιείκεια στον εαυτό του τις δύσκολες μέρες. Άλλωστε, το πρωί και το βράδυ έχουν σαφή στόχο: να ξεκινήσει η μέρα, να έρθει ο ύπνος.

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Γιατί όμως, αναρωτιέται, οι πνευματικές απολαύσεις να υπακούουν σε πρόγραμμα ή σε χρονόμετρο; Η ανταμοιβή ενός κεφαλαίου ή ενός γρίφου δεν είναι μόνο το τέλος του, αλλά το να χαθείς μέσα του, εκείνη η αίσθηση ότι γλιστράς σε μια νεροτσουλήθρα έξω από τον χρόνο. Αν ξέρεις ότι πρέπει να βιαστείς, επειδή μετά τη μουσική σε περιμένει το ημερολόγιο, δεν υποβάλλεις τη δραστηριότητα στους ίδιους λαχανιασμένους ρυθμούς του ωραρίου γραφείου; Η ειρωνεία, σημειώνει, είναι ότι και η κύλιση στο κινητό παραμορφώνει τον χρόνο, αφού οι άνθρωποι σηκώνουν συχνά το βλέμμα και διαπιστώνουν σοκαρισμένοι ότι έκαψαν μια ώρα. Και τα δύο είναι, κατά κάποιον τρόπο, περισπασμοί. Όμως ενώ το ένα καταλήγει σε ντροπή, αυτολύπηση ή σκέτη απάθεια, μια ώρα με την τέχνη, είτε την καταναλώνεις είτε τη δημιουργείς, έχει συνήθως κάτι να προσφέρει στην ψυχή.

Η δική του παραλλαγή είναι να φτιάχνει κανείς τη στοίβα του και μετά να διαλέγει από αυτήν ένα πράγμα κάθε φορά, μία μέρα τη φορά. Να γραφτεί συνδρομητής σε έντυπα περιοδικά και να πει στον εαυτό του ότι μπορεί να αντέξει τα μεγάλα κείμενα. Να αγοράσει πολλά βιβλία και να πάψει να νιώθει ενοχές. Να επενδύσει σε συσκευές μίας χρήσης, όπως ηλεκτρονικούς αναγνώστες βιβλίων, ασύρματες γραφομηχανές και ψηφιακά σημειωματάρια. Να ακούει ολόκληρους δίσκους με τα φώτα σβηστά. Να κρατά λίγο χώρο στο γραφείο για σκίτσα, χειροτεχνίες και παζλ. Να πιάνει πράγματα και να τα αφήνει χωρίς τύψεις. Σε αυτόν τον κόσμο, γράφει ο Γκάριτι, δεν χρειάζεται να μετράμε πόσες φορές πιάνουμε κάτι στα χέρια μας, γιατί κάθε φορά αξίζει τον κόπο.