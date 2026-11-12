Boom Boom και Victoria: Τα δύο ιστορικά μαγαζιά που στιγμάτισαν μια ολόκληρη εποχή της αθηναϊκής νύχτας -Οι επισκέψεις θρύλων της μουσικής

Η είδηση του θανάτου του Σούλη Καραγιαννίδη, του ανθρώπου που στιγμάτισε την αθηναϊκή νύχτα τη δεκαετία του '70 και του '80, έχει προκαλέσει θλίψη στους θαμώνες των ροκάδικων και των disco που είναι πλέον άνω των 50 ετών.

Το θρυλικό «Boom Boom» και το υπόγειο «Victoria» στο Περιβολάκι, στη Νίκαια, ήταν το σημείο αναφοράς εκείνης της γενιάς, μακριά από τα συνηθισμένα μαγαζιά της εποχής που δέσποζε η ελληνική λαϊκή μουσική.

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Οι δύο επιχειρήσεις του Σούλη, ενός ανθρώπου που εργαζόταν κάποτε στη Λαχαναγορά στου Ρέντη, δεν έγιναν απλά σημείο αναφοράς, αλλά δύο θρυλικά νυχτερινά μαγαζιά, τα οποία αποτέλεσαν το έναυσμα για μια διαφορετική διασκέδαση στην Αθήνα.



«Victoria»: Από τη soul, στο heavy metal

Η ιστορία του «Victoria» ξεκινά το 1969, στο Περιβολάκι της Νίκαιας. Στην αρχή δεν ήταν ροκάδικο. Ήταν ένα μαγαζί που έπαιζε funk και soul μουσική, προσθέτοντας και την disco.

Σιγά σιγά, όμως, κάτι άλλαξε. Το rock άρχισε να κερδίζει έδαφος και οι μουσικές επιλογές έγιναν πιο τολμηρές. Blues, κλασικό rock, hard rock και τελικά heavy metal και thrash metal διαμόρφωσαν τη νέα ταυτότητα του χώρου.

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Ο Σούλης είχε μία εμμονική σχέση με τη μουσική. Είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να ταξιδέψει μέχρι την Αγγλία προκειμένου να ενημερωθεί για τη ροκ μουσική και να αγοράσει δίσκους, ώστε να παίξει πρώτος στην Ελλάδα κομμάτια που ήδη στη Βρετανία είχαν αρχίσει να γίνονται hit.

Τα έξοδα πολλά, τα έσοδα λιγότερα, αλλά ουδόλως τον ένοιαζε, καθώς «έχτιζε» έναν μύθο εκείνη την περίοδο.

Σε εκείνο το υπόγειο είχε κάνει μια μεγάλη προσωπική επένδυση. Αγόρασε έναν ηχητικό εξοπλισμό τοπ επιπέδου, σε ένα μαγαζί όπου τότε πουλούσε κυρίως… καφέδες.

Η μουσική του όμως τράβηξε μαθητές, φοιτητές και νέους ανθρώπους, οι οποίοι ανακάλυπταν νέους ήχους χωρίς να χρειαστεί να ξοδεύουν μεγάλα ποσά για να πιουν ένα ποτό.

Έτσι το «Victoria» μετατράπηκε σε ένα… άτυπο μουσικό πανεπιστήμιο για μια ολόκληρη γενιά.



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Οι Iron Maiden, οι Scorpions και ο Lemmy στη Νίκαια

Με τα χρόνια το ροκάδικο αυτό έγινε όχι απλά αναγνωρίσιμο, αλλά σημείο αναφοράς και συνάντησης όλων των ροκάδων. Ήταν μάλιστα τέτοια η φήμη του, που όταν έρχονταν θρυλικά συγκροτήματα και τραγουδιστές για συναυλίες στην Ελλάδα έκαναν στάση στο μαγαζί.

Για να καταλάβει κανείς για τι ονόματα μιλάμε, υπάρχουν φωτογραφίες και ρεπορτάζ της εποχής από την επίσκεψη του Άλεξ Χάρβεϊ, του Μπρους Ντίκινσον με τον Άντριαν Σμιθ τών Iron Maiden, των Motorhead, των Scorpions και άλλων σπουδαίων ονομάτων.

Το 1981 μάλιστα, όταν επισκέφθηκε τον χώρο ο Χάρβεϊ, έκανε στο μαγαζί και δοκιμαστικό με το συγκρότημά του, ενώ ο Σούλης, δύο χρόνια μετά, είχε πάει τον Ντίκινσον με τον Σμιθ για καραβίδες στα «Καβουράκια», στις Τζιτζιφιές.

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Τελευταίοι «θρύλοι» που πήγαν στη Νίκαια ήταν οι Motörhead, όταν επισκέφθηκαν το μαγαζί τον Μάρτιο του 1988.



Η «πρώτη» του Μαχαιρίτσα

Και από την ελληνική σκηνή υπήρχαν θαμώνες του μαγαζιού, αλλά και άνθρωποι που έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση, όπως ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, πριν γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Δημοσιεύματα της εποχής εμφάνιζαν τακτικά στο μαγαζί πρόσωπα όπως ο Ηλίας Ασλάνογλου, τραγουδιστής των Magic de Spell, ο Γιάννης Γιοκαρίνης και άλλοι πολλοί.



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Η βόμβα του ΕΛΑ και το τέλος μιας εποχής

Το 1988, ωστόσο, ήρθε το τέλος του ιστορικού μαγαζιού. Μία έκρηξη από επίθεση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα με βόμβα έκλεισε το μαγαζί για ένα διάστημα. Κάποια στιγμή άρχισε να λειτουργεί ξανά, όμως ποτέ δεν ήταν το ίδιο. Το 1988 έκλεισε οριστικά και μαζί του μια ολόκληρη εποχή.

Boom Boom: Η disco που αρνήθηκε να ξεχάσει τα 80s

Αν το «Victoria» ήταν ο ναός των ροκάδων, η «Boom Boom» ήταν ο παράδεισος των ανθρώπων που αγαπούσαν την disco.

Η διαδρομή της συνδέεται αρχικά με την Καστέλλα και στη συνέχεια με τις Τζιτζιφιές, όπου απέκτησε τη μακροχρόνια ταυτότητά της.

Η φιλοσοφία της disco που είχε ανοίξει ο Σούλης Καραγιαννίδης ήταν απλή: δεν χρειαζόταν να αλλάξεις για να ακολουθήσεις τις μουσικές μόδες. Μπορούσες να πας με το παντελόνι καμπάνα, τις παγιέτες, τις βάτες, τα γυαλιά και τις χαρακτηριστικές εμφανίσεις των 70s και 80s.

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Στην πίστα κυριαρχούσαν οι ντισκομπάλες, τα πολύχρωμα φώτα, τα φωτορυθμικά και τα παλιά τραγούδια. Ο Σούλης δεν έπαιζε απλώς μουσική. Είχε ενεργό ρόλο στο μαγαζί. Έκανε αφιερώσεις από το μικρόφωνο, επικοινωνούσε με τους θαμώνες και δημιουργούσε ένα μεγάλο πάρτι κάθε βράδυ.

Δεν πέρασαν και από εκεί λίγες προσωπικότητες... Αν κάποιος έμπαινε στο μαγαζί, θα έβλεπε στους τοίχους φωτογραφίες του Σούλη με τον Στέλιο Καζαντζίδη, αλλά και τον Μπρους Ντίκινσον.

Τον Μάιο του 2025 η «Boom Boom» κατέβασε οριστικά ρολά στις Τζιτζιφιές, έπειτα από δικαστική διαμάχη για το ακίνητο. Ο Σούλης είχε προσπαθήσει να κρατήσει ζωντανό το μαγαζί. Έκανε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι για τα 45 χρόνια του μαγαζιού και το κλείσιμό του. Όλο τον εξοπλισμό του τον είχε κρατήσει σε μια αποθήκη, ελπίζοντας ότι θα το ανοίξει ξανά.

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Δυστυχώς, δεν πρόλαβε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Η κηδεία του θα γίνει την προσεχή Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη.