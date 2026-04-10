Το Boeing 707 που ανήκε στον Τζον Τραβόλτα και τον Φρανκ Σινάτρα περνά από το λιμάνι του Μπράνσγουικ - iefimerida.gr

Εκτός από αστέρες του Hollywood και εμβληματικές μορφές της αμερικανικής ποπ κουλτούρας, υπάρχει κάτι ακόμα που συνδέει τον Φρανκ Σινάτρα με τον Τζον Τραβόλτα.

Είναι ένα αεροπλάνο. Πρόκειται για το Boeing 707 και συγκεκριμένα ένα τύπου 138B variant. Πετά στους αιθέρες από τη δεκαετία του 60 και τώρα ξανάρχεται στην επικαιρότητα καθώς μεταφέρεται, με πλωτά μέσα, προς ένα μουσείο αεροπλοΐας στην Αυστραλία.

Εντυπωσιακές εικόνες από τη μεταφορά του έδωσε η αρχή λιμένων της πολιτείας της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ, καθώς το Boeing ξεκίνησε το ταξίδι από το λιμάνι του Μπράνσγουικ.

Ένα αεροπλάνο-λιμουζίνα για τον Σινάτρα

Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 και αρχικά το χρησιμοποιούσε η Qantas, μια αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία που υπάρχει ακόμα και σήμερα. Στην συνέχεια όμως πέρασε σε ιδιώτες, και μάλιστα επώνυμους.

Τη δεκαετία του 70 το αγόρασε ο Φρανκ Σινάτρα. Ο σπουδαίος ερμηνευτής και ηθοποιός, από τις πλέον αναγνωρίσιμες φωνές του παγκόσμιου πενταγράμμου, χρησιμοποίησε το Boeing 707 ως πολυτελές ιδιωτικό τζετ. Με αυτό ταξίδευε στους στις περιοδείες του, τα γυρίσματα των ταινιών ή στις γρήγορες αποδράσεις του ανά τον κόσμο.

Το αεροπλάνο πουλήθηκε αρκετές φορές, μεταξύ άλλων στον επιχειρηματία Κερκ Κερκοριάν. Όμως η «μοίρα» του άλλαξε εντελώς το 1998, όταν το αγόρασε ο λάτρης της αεροπορίας, πιλότος ο ίδιος, Τζον Τραβόλτα.

Το Boeing 707 που «απογειώθηκε» στα χέρια του Τραβόλτα

Ο Τραβόλτα δεν ήταν απλώς ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, αλλά το πιλοτάριζε ο ίδιος και, χωρίς υπερβολή, του έδωσε αγάπη.

Το χρησιμοποιούσε ως ιδιωτικό τζετ για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με την οικογένεια και το πλήρωμα, συμπληρώνοντας αρκετές ώρες πτήσης ο ίδιος. Το 2002, το πέταξε σε μια παγκόσμια περιοδεία 35.000 μιλίων με τίτλο «Πνεύμα Φιλίας» ως πρεσβευτής της Qantas. Το αεροσκάφος εμφανίστηκε ακόμη και σε παραγωγές.

Ο Ταβόλτα φρόντιζε για την συντήρησή του και φρόντισε να ανακαινίσει ορισμένα μέρη του. Το εξόπλισε με ένα πολυτελές εσωτερικό που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο και χώρους ψυχαγωγίας.

Αντίθετα με τον Σινάτρα που το είχε ως μέσο πολυτελείας, σαν μια ιπτάμενη λιμουζίνα θα λέγαμε, ο Τραβόλτα το χρησιμοποίησε σαν ένα περιουσιακό στοιχείο, στενά συνδεδεμένο με τη ζωή του. Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα μας.

Το ταξίδι προς την Αυστραλία

Ο Τραβόλτα ανακοίνωσε πως θα δωρίσει το αεροπλάνο Historical Aircraft Restoration Society (HARS) πριν 10 χρόνια, κι όμως τώρα η επιθυμία του γίνεται πραγματικότητα. Μετά από χρόνια λογιστικών εμποδίων, επισκευών αξίας εκατομμυρίων δολαρίων και αποτυχημένων προσπαθειών, το Boeing 707 βρίσκεται επίσημα καθ’ οδόν προς την Αυστραλία.

Μεταφορά του Boeing 707 που δώρισε ο Τζον Τραβόλτα σε δρόμους της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ / Facebook της Αρχής Λιμένων της Τζόρτζια, ΗΠΑ

Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε άριστη κατάσταση, η ηλικία του δεν επέτρεπε να πληροί τις προδιαγραφές αξιοπλοΐας, κι έτσι του απαγορεύτηκε να πετάξει από τις ΗΠΑ στην Αυστραλία. Έτσι, το αεροπλάνο αποσυναρμολογήθηκε και στάλθηκε με πλοίο.

«Πιθανότατα θα μπορούσαμε να είχαμε απογειωθεί και να το είχαμε πετάξει στην Αυστραλία, αλλά θα μας είχαν συλλάβει με την προσγείωση, οπότε σκεφτήκαμε ότι καλύτερα να μην το κάνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της HARS, Μπομπ Ντε Λα Χάντι.

Ενώ οι κινητήρες και τα μικρά εξαρτήματα έχουν ήδη αποσταλεί στη HARS, η άτρακτος και τα φτερά έχουν πλέον φορτωθεί σε πλοίο στο Μπρούνσγουικ της Τζόρτζια, όπου βρίσκεται το αεροσκάφος.

Το αποσυναρμολογημένο 707 αναμένεται να φτάσει στο Port Kembla της Αυστραλίας στις 9 Μαΐου. Μόλις περάσει τον τελωνειακό έλεγχο, θα μεταφερθεί με φορτηγό στο HARS, στο αεροδρόμιο Σελχάρμπορ, σε μια σύντομη διαδρομή 15 χιλιομέτρων.



Η οδική διαδρομή θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα, ενώ θα χρειαστεί να αφαιρεθούν ορισμένες περιφράξεις από το αεροδρόμιο για να μπορέσει το αεροσκάφος να μπει στον χώρο.