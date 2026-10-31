Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένειά του δεν σταμάτησε ποτέ να τον αγαπάει -Η μάνα του κάθε μέρα έπαιρνε τηλέφωνο», λέει ο φίλος του Bob Dimitrov - iefimerida.gr

Στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε ο Bob Dimitrov, επί χρόνια φίλος και συνεργάτης του τραγουδιστή.



Μιλώντας στην Φαίη Σκορδά και στην εκπομπή «For You» αναφέρθηκε στα 15 χρόνια γνωριμίας, φιλίας και συνεργασίας με τον Γιώργο Μαζωνάκη, στην αποξένωση του τραγουδιστή από την οικογένειά του αλλά και στις αμφιβολίες που είχε πριν επισκεφτεί το ιατρείο στην Καρνεάδου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλάει για πρώτη φορά «από σεβασμό» και για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Στην ερώτηση αν θεωρεί ότι έχουν μιλήσει άνθρωποι για τον Γιώργο Μαζωνάκη που δεν έπρεπε και όχι με τον σωστό τρόπο ο Bob Dimitrov απάντησε θετικά και έφερε ως παράδειγμα τον Νίκο Μουρατίδη. «Τώρα αυτή τη στιγμή αν δεν έχεις να πεις κάτι σημαντικό, να προσφέρεις για την εξέλιξη του θέματος -γιατί το πρόβλημα ποιο είναι: ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μας νοιάζει αν ήταν χρήστης και έπινε ναρκωτικά, μας νοιάζει αν τον σκότωσαν». Αντίστοιχα αναφέρθηκε στον Τάκη Ζαχαράτο που σατίριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Και ξαφνικά βγαίνει ο Τάκης τώρα και κλαίει. Τι κλαις; Όταν ήταν εν ζωή ο Γιώργος κανείς σας δεν βγήκε ούτε να τον πάρει ένα τηλέφωνο». «Αμφιβάλλω αν τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν όσο το παρουσιάζουν τώρα», συνέχισε.

Η τελευταία συνάντηση με τον Μαζωνάκη και τα σχέδια για το ντοκιμαντέρ

Ο συνάδελφος του Γιώργου Μαζωνάκη αποκάλυψε πως τελευταία φορά τον είδε το πρωί της ημέρας που πέθανε. «Ο Γιώργος ήταν μια χαρά. Δεν ήπιε καθόλου. Πίναμε νερό και συζητήσαμε για τις δουλειές. Γιατί ξεκινούσε το Nox, είχε την Τεχνόπολη, είχε και το Voice».



«Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να διψάει για ζωή, να κάνει σχέδια με όρεξη και γίνεται αυτό, σε πιάνει το γ@@@@@ και λες “Πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή”, γιατί είχε να προσφέρει πολύ. Tώρα τον είχε πιάσει να δημιουργήσει ακόμα πιο πολυ. Είχε σκοπό, φαντάσου, να βγάλει το “It’s a Man’s World” του James Brown, το τραγούδι, ενώ δεν μιλάει αγγλικά».



Αποκάλυψε πως είχε συμφωνήσει να κάνει ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ραντεβού στην Καρνεάδου



«Μου είπε μια μέρα πριν ότι είχε ένα ραντεβού στην Καρνέαδου και μετά είχε ραντεβού με τον επιχειρηματία από το Nox. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε ιατρείο εκεί, ο Γιώργος είχε πάει πολλές φορές εκεί. Εγώ νόμιζα ότι έχει πάει για να κάνει κάτι για την Τεχνόπολη, με κανέναν σχεδιαστή κάτι για τα ρούχα, καμιά λεπτομέρεια, κάτι να διευκρινίσει και το πέρασα έτσι. Ούτε μου είπε όμως ότι είχε κάνει συζήτηση. Όταν ο Γιώργος δεν το συζητάει αυτό σημαίνει ότι αμφιβάλλει για αυτό που πάει να κάνει.Όσο καλά τον ξέρω, ο Γιώργος πρέπει να ήταν στο 40% να το κάνει. Γιατί ο Γιώργος όταν θέλει να κάνει κάτι και είναι 100% σίγουρος, κάθεται, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει θα κάνω αυτό και δεν το συζητώ. Το ανακοινώνει. Όταν έφυγα και έμεινε μόνος του πρέπει εκεί να μπουχτίσε και να πει “τέλος πάω να κάνω αυτό”. Σαν να ήταν η εύκολη λύση γιατί ήταν αδύναμος σε αυτό το κομμάτι και νομίζω αυτό έκανε. Σηκώθηκε και λέει "πάω να το κάνω, να τελειώνουμε". Δεν ξέρω. Ήθελε να βρει τρόπο να καθαρίσει. Το ήθελε και σας το λέω. Αλήθεια σου το λέω. Αν δεν ήμουν σίγουρος 100% δεν θα το έλεγα. Ο Γιώργος ήθελε να καθαρίσει. Απλά θυμάμαι ότι μου έλεγε "στο ορκίζομαι εγώ δεν θα ξαναμπώ να κάνω αποτοξίνωση. Παλιά είχε πάει».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν. Το θέμα είναι ότι δεν ευθύνονται ούτε οι χρήσεις, ούτε η προσωπική του ζωή. Ευθύνονται αυτοί οι γιατροί. Μου λένε “αν ήσουν φίλος του, θα έπρεπε να τον βοηθήσεις”. Ο Γιώργος δεν είχε χάσει τη λογική του. Ο Γιώργος ήταν μια χαρά. ήταν πανέξυπνος άνθρωπος. Δεν μπορούσες ούτε να τον διαχειριστείς ούτε να τον χειριστείς, έκανε το αντίθετο. Μακάρι να μπορούσα να τον βοηθήσω».

Η στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Bob Dimitrov μίλησε και για τη στιγμή που έμαθε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε από τη Χριστίνα Κολέτσα, η οποία διατηρούσε επικοινωνία με τον τραγουδιστή.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατά τη μία, μιάμιση ώρα του στέλνω ότι έφτιαξα μακαρόνια με κιμά. Του λέω "είναι έτοιμο το φαγητό". Δεν απαντάει Του παίρνω τηλέφωνο, δεν απαντάει. Λέω, κοιμήθηκε, όταν ξυπνήσει θα με πάρει τηλέφωνο. Εκατό τοις εκατό έχω το δεδομένο αυτό. Εγώ, εκατό τοις εκατό, πιστεύω ότι ο Γιώργος κοιμάται. Μου έπαιρνε τηλέφωνο FaceTime η Χριστίνα Κολέτσα και μου λέει, "Ο Γιώργος πέθανε". Λέω "Αφήστε αυτό το ράδιο αρβύλα. Ο Γιώργος κοιμάται. Μη τον παίρνετε τηλέφωνο τώρα, όταν τον ξυπνήσετε". Μου λέει πως έχουν ανεβάσει πως είναι στο νοσοκομείο. Λέω "πες μου σε ποιο νοσοκομείο είναι τώρα να μην το ψάχνω". (…)Έφτασα σε τριάντα πέντε λεπτά. Είχα φτάσει πριν τη Μαρία (Μαζωνάκη). Και τρέχω με το σκεπτικό ότι ο Γιώργος δεν έχει πεθάνει. Ότι έχει πάθει κάτι. Ότι σώζεται η κατάσταση. Φεύγω και στον δρόμο να παίρνει η Μαρία και να κλαίει. Της λέω "Μαρία, περίμενε να δούμε. Δεν είναι σίγουρο. Κατάλαβες;"».

«Έπρεπε να μπει σε ψυχιατρείο»

«Δεν είχα καμία επαφή με τη Βάσω. Δεν χρειαζόταν να έχω καμία επαφή με τη Βάσω. Η Βάσω είναι αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη. That's it», είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ενώ σημείωσε ότι δεν είχε επαφή και με τα ανίψια του.

«Ήταν μόνος. Ήταν πολύ μόνος. Είχα να μιλήσω με τον Γιώργο οκτώ μήνες και πριν πέντε μήνες, όταν μπαίνω στο σπίτι, μου λέει "Να σου πω κάτι; Έχω να μιλήσω σε άνθρωπο επτά μέρες". Δεν το είπε για να τον λυπηθείς. Το είπε για να καταλάβεις "πόσο δυνατός είμαι". Λέω, για αυτό σε γουστάρω. Είχε ανάγκη από από αληθινή αγάπη και το είχε παράπονο», ανέφερε.

Στην ερώτηση γιατί είχε σταματήσει να μιλάει με τον Γιώργο Μαζωνάκη απάντησε: «Γιατί εγώ ήμουν στη μέση, μίλαγα με την οικογένεια. Να ξέρετε κάτι, ότι η μάνα του, ο πατέρας του δεν σταματήσανε να ψάχνουν τον Γιώργο. Η μάνα του κάθε μέρα έπαιρνε τηλέφωνο. Του λέω "Γιώργο, η μάνα σου είναι, θα το σηκώσεις". Μου λέει όχι. Του άρεσε που τον αναζητάνε. Ποιος είναι ο λόγος που ο Γιώργος δεν ήθελε να τους μιλήσει; Αυτοί οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν ποτέ να τον αγαπάνε. Η Μαρία, παράδειγμα, η αδερφή του, κάθε μέρα με έπαιρνε μου έλεγε “Bob τι κάνει ο Γιώργος;”. (Έπαιρναν εμένα) γιατί ο Γιώργος τους ακύρωνε. Κάποια στιγμή η μάνα του αρρώστησε και μου λέει πρέπει να τον δει. Και όταν μπήκαμε στο σπίτι, λέω "Γιώργο, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Πρέπει να τους μιλήσεις". Και έτσι έγινε. Απλά, τον Αύγουστο πέρσι παραφέρθηκε ο Γιώργος και η Μαρία είπε "Τέλος". Χρειαζόταν βοήθεια ο Γιώργος, παιδιά. Σας το λέω. Είχε φτάσει σε σημείο… Έπρεπε να μπει σε ψυχιατρείο. Σας το λέω εγώ. Και σταμάτησε να μου μιλάει ο Γιώργος, γιατί θεωρούσε ότι πήγα και υπέγραψα κι εγώ. Εγώ συμφώνησα, όμως δεν υπέγραψα. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος. Έπρεπε να μπει. Μακάρι, αν είχε μπει εκεί και να έμενε, πιστεύω ότι δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο αυτό. Γιατί θα έκανε στις αγωγές του και μετά … Γιατί πάντα πρώτα γίνεται η αγωγή, ξέρεις, στο ψυχιατρείο και μετά κάνεις αποτοξίνωση. Αν το είχε κάνει αυτό και έμενε εκεί…».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βγήκε μετά από τρεις-τέσσερις μέρες και όλοι λέγανε: “Μπράβο, Γιώργο, είμαστε μαζί σου”. Όχι, παιδιά. Ο Γιώργος δεν ήταν καλά τότε. Ήταν χάλια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι πέρναγα. Τον αγαπούσα και ήμουν δίπλα του. Ήταν ένα παιδί άρρωστο. Η λογική του υπήρχε, όμως υπήρχε και παράνοια. Ήταν πολύ δύσκολο να το αντικρίσεις αυτό. Μετά, όμως, όταν βγήκε και έφτασε στο τώρα που το κατάλαβε ο ίδιος, απλά το κατάλαβε αργά. Ο Γιώργος ήθελε τώρα να καθαρίσει γιατί είδε ότι είναι ήταν μόνος του. Δεν γίνεται όλοι να είμαστε τρελοί και αυτός να είναι ο σωστός. To κατάλαβε μετά από έναν χρόνο».

Για τη στιγμή που ενημερώθηκε από την οικογένειά του για την εισαγωγή στο ψυχιατρείο ο Bob Dimitrov είπε : «Όταν έγινε αυτό και μου λέει η Μαρία "Θα κάνουμε αυτό". Της είπα "Μαρία, ναι". Σας το λέω εγώ, ναι. Δεν υπήρχε άλλη λύση, παιδιά. Για αυτό σταμάτησε να μου μιλάει για 8 μήνες. Τα ξαναβρήκαμε μετά».

Ο συνεργάτης και φίλος του τραγουδιστής θέλησε να ξεκαθαρίσει τα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τα οικονομικά και τη διαθήκη του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης μια ζωή δουλεύει. Ο ίδιος δουλεύει. Ό,τι έχει κάνει είναι δικό του. Δεν αφορά από εκεί και πέρα κανένα τι θα κάνει ο Γιώργος με τα λεφτά του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα… Το τι έχουνε μεταξύ τους είναι δικό τους θέμα. Γιατί ο κόσμος τώρα μπαίνει στη διαδικασία να κρίνει. Μην ξεχνάμε, η Βάσω ήτανε χρόνια μαζί του, παιδιά. Ασχέτως του τι έγινε στην πορεία. Αφορά κανέναν; Είναι δυνατόν;», είπε και πρόσθεσε: «Ο Γιώργος είχε σκοπό να ζήσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει η διαθήκη ή δεν υπάρχει η διαθήκη».

Όταν ρωτήθηκε εάν ισχύει ότι άφησε την κληρονομιά του στον ίδιο, ο Bob Dimitrov απάντησε: «Η μεγαλύτερη διαθήκη που μου άφησε, ξέρετε ποια είναι; Η αγάπη του κόσμου. Οι άνθρωποι που τον αγαπήσανε. Να σου γράφει ένας άνθρωπος άγνωστος από επαρχία και να σου γράψει τόσο μήνυμα, κατεβατό, και να έχει κάτσει να χάσει τρία, πέντε λεπτά και να σου γράψει τα ωραιότερα πράγματα. Καλύτερη διαθήκη από αυτή δεν υπάρχει. Εμένα δεν με αφορά καθόλου η διαθήκη. Σου το ορκίζομαι, να ξέρεις, σου το ορκίζομαι και το λέω τόσο αληθινά. Δεν με αφορά. Γιατί η κληρονομιά είναι πολύ δύσκολο πράγμα, να ξέρεις. Είναι βαρύ πράγμα. Και ξέρεις ποιος μου το είπε αυτό; Μία πολύ καλή φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη, η Πάολα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ερώτηση πόσο δύσκολο ήταν να παραμείνει δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη απάντησε: «Χαίρομαι που ήμουν εκεί. Δεν έχω τύψεις για τίποτα. Χαίρομαι που κάθε ένα λεπτό ήμουν απέναντι στον Γιώργο εκατό τοις εκατό. Ούτε μία φωτογραφία δεν έχω μαζί του, για να καταλάβεις. Τόσο ήμουν εκεί. Γιατί να έχω φωτογραφία; Για να δείξω ότι είναι φίλος μου; Αφού εγώ έχω τον φίλο μου».

Στο τέλος δήλωσε ότι τον κάνει εξω φρενων να γράφεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε στην ψάθα. «Ήταν ένας από τους ανθρώπους που με ήξερε πάρα πολύ καλά και ήμουν αληθινός εκατό τοις εκατό. Όπως και αυτός. Για πρώτη φορά σου το λέω εκατό τοις εκατό, ότι ο Γιώργος θα συμφωνούσε (με τη συνέντευξη) και για πρώτη φορά είμαι συνειδητοποιημένος τι κάνω και δεν θα το μετανιώσω ούτε για δευτερόλεπτο. Και δεν με αφορά αν συμφωνεί κάποιος. Δεν με αφορά καν. Δεν με αφορά αυτό. Ξέρω τι θα γίνει από αύριο… Πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα πουν χίλια και δύο. Εγώ, όμως, σε κοιτάω στα μάτια και σου λέω: αυτή είναι η αλήθεια», κατέληξε ο Bob Dimitrov.