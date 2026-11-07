Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης για την ηλικία του: «Από μικρός ήθελα να γεράσω, τα κατάφερα και γερνάω» - iefimerida.gr

Για το πέρασμα του χρόνου και την ηλικία του μίλησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους από μικρός ήθελε να γεράσει.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ομολογεί ότι δεν πέρασε ποτέ κρίση ηλικίας, καθώς από μικρός είχε την επιθυμία να γεράσει. Η τάση αυτή πήγαζε από την αίσθηση ότι έπρεπε να ωριμάσει γρηγορότερα από την ηλικία του.

Ένας από τους λόγους ήταν η νεανική του εμφάνιση, η οποία του δημιουργούσε πρακτικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, όταν ήταν 20 ετών, του ζητούσαν ταυτότητα για να παρακολουθήσει ακατάλληλες για ανηλίκους κινηματογραφικές ταινίες.

Επιπλέον, από παιδί λειτουργούσε ως «διαιτητής» και διαμεσολαβητής μέσα στην οικογένειά του. Αυτός ο ρόλος τον ανάγκασε να αναλάβει πρόωρα ευθύνες, ενισχύοντας την επιθυμία του να ενηλικιωθεί και να αποκτήσει την ωριμότητα ενός μεγαλύτερου.

Ο ρόλος του διαμεσολαβητή τον οδήγησε να νιώθει «πατέρας» για τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας, μια εμπειρία που θεωρεί διδακτική. Ευχαριστεί την οικογένειά του γιατί, μέσα από τα λάθη της, τον έστρεψε ασυναίσθητα προς την τέχνη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός μέσα από μία αναδρομή στο παρελθόν, ενώ μεγάλωνε έδειχνε πάντα μικρότερος, και αυτό ήταν κάτι που τον προβλημάτιζε και τον ενοχλούσε.

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Μιλώντας για το οικογενειακό περιβάλλον όταν ήταν παιδί, περιέγραψε πως υπήρχαν συμπεριφορές που τυχαία τον έστρεψαν προς την τέχνη.

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Μου ζητούσαν ταυτότητα στα ακατάλληλα έργα»

Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ομολόγησε πως δεν πέρασε ποτέ κάποια κρίση ηλικίας.

Αρχικά ο ηθοποιός ανέφερε: «Δεν πέρασα κρίση ηλικίας, γιατί από μικρός ήθελα να γεράσω. Τα κατάφερα και γερνάω. Ήθελα καταρχάς να μεγαλώσω, γιατί λόγω εμφάνισης ήμουν μεγαλύτερος και έδειχνα μικρότερος και το είχα πάντα πρόβλημα.

Όταν ήμουν 20 χρονών δεν με έβαζαν στους κινηματογράφους, μου ζητούσαν ταυτότητα στα ακατάλληλα έργα. Κατά δεύτερο λόγο, νομίζω ότι από μικρός ήθελα να μεγαλώσω, να γεράσω, γιατί έπαιζα πάντα τον διαιτητή στην οικογένειά μου».

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«Τους ευχαριστώ για τα λάθη, τις αστοχίες τους»

Στη συνέχεια ο ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο του διαμεσολαβητή που είχε από μικρός μέσα στην οικογένειά του, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να καλλιεργήσει από νωρίς το αίσθημα της πατρότητας: «Άρα, τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας χρειαζόντουσαν έναν πατέρα και έτσι γύμνασα την πατρότητά μου και έτσι από τότε αντιμετωπίζω όλη μου τη ζωή.

Αυτό είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί, αλλά πολύ διδακτικό. Τους ευχαριστώ για τα λάθη, τις αστοχίες τους, γιατί με έμαθαν να σκέφτομαι με έναν άλλον τρόπο. Χωρίς να το ξέρουν με έστρεψαν στην τέχνη και τους ευχαριστώ γι αυτό».

«Έβαλα για λίγο την ενδυμασία της έπαρσης»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αναφέρθηκε και στη σύζυγό του Έφη Μουρίκη και στο πως επηρέασε τη συμπεριφορά του: «Έχω φλερτάρει με την έπαρση… Έβαλα για λίγο την ενδυμασία της έπαρσης και του ψωροπερήφανου, αλλά για πολύ λίγο και μετά την πέταξα από πάνω μου. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και η σύζυγός μου, Έφη Μουρίκη, που είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Εμένα τότε τα μυαλά μου ήταν πάνω από το κεφάλι μου, ως νέος, και κάποιος έπρεπε να με προσγειώσει».

