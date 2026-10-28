Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Έπρεπε να μάθω τι σημαίνει Αλτσχάιμερ» - iefimerida.gr

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε καλεσμένος την Τετάρτη ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συμμετοχή του στη νέα σειρά του Alpha, «Κενά Μνήμης», στην οποία ενσαρκώνει έναν άνδρα που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο, που τον οδήγησε να μελετήσει σε βάθος τη συγκεκριμένη ασθένεια, προκειμένου να προσεγγίσει τον χαρακτήρα του με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αλήθεια και ευαισθησία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης υπογράμμισε ότι το Αλτσχάιμερ δεν είναι μια απλή περίπτωση αφηρημάδας ή απώλειας μνήμης, αλλά μια σοβαρή ασθένεια με επώδυνες συνέπειες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα τους.

«Θα σου πω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία, εκτός από την ενημέρωση που πήρα, γιατί έπρεπε να μάθω τι σημαίνει Αλτσχάιμερ και δεν είναι κάτι γραφικό που λένε “α, ξεχνάει ο παππούς” και κάποιοι γελάνε, είναι επικίνδυνη αρρώστια. Ενημερώθηκα πολύ καλά το τι είναι», τόνισε ο ηθοποιός.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η μεγαλύτερη υποκριτική πρόκληση για τον ίδιο ήταν να καταφέρει να αποτυπώσει μέσα από το βλέμμα του την εσωτερική κατάσταση ενός ανθρώπου που σταδιακά χάνει τις αναμνήσεις του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στάθηκε στη συναισθηματική δοκιμασία που βιώνουν οι οικογένειες των ασθενών, ενώ έδωσε και μια πρώτη εικόνα για την εξέλιξη της ιστορίας στη σειρά. Όπως ανέφερε, ο ήρωας που υποδύεται, γνωρίζοντας ότι η μνήμη του θα εξασθενήσει, αποφασίζει να αποδώσει ο ίδιος δικαιοσύνη για μια παλιά, ανεξιχνίαστη υπόθεση, οδηγούμενος σε μια σειρά δολοφονιών που φτάνουν περίπου τις δέκα.