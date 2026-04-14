Βίντεο: Η στιγμή που «πελάτης» κλέβει το κινητό του Σπύρου Μαρτίκα από το φαρμακείο του - iefimerida.gr

Θύμα κλοπής μπροστά στα μάτια του έπεσε ο Σπύρος Μαρτίκας όταν ένας άγνωστος του έκλεψε το κινητό του τηλέφωνο μέσα στο φαρμακείο του.



Ο γνωστός φαρμακοποιός δημοσίευσε μάλιστα ένα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται η στιγμή που ο άγνωστος άνδρας του κλέβει το κινητό του. Όπως λέει, ο άνδρας του ζήτησε ένα πασχαλινό πακέτο και όταν ο ίδιος του το έδωσε, εκείνος του πήρε το κινητό που είχε αφήσει σε έναν πάγκο.



Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της κλοπής που δημοσίευσε ο Σπύρος Μαρτίκας

«Το πρόσωπό σου φαίνεται πεντακάθαρο. Θα σε βρω να το ξέρεις. Η Αστυνομία σε έχει ήδη. Δεν με νοιάζει το κινητό. Με νοιάζει η κίνηση που έκανες και μου αμαύρωσες αυτή τη φοβερή και άξια πολύτιμή μου μέρα. Δεν με νοιάζει καθόλου το κινητό. Καθόλου. Η κίνησή σου με νοιάζει. Θα σε βρω», λέει οργισμένος ο Σπύρος Μαρτίκας στο βίντεο.



Στη λεζάντα της ανάρτησης σημειώνει επίσης πως η αστυνομία τον έχει βρει και ο ίδιος έχει υποβάλλει μήνυση. «Η αστυνομία σε έχει ! Η μήνυση έγινε! Θα ξεβρωμίσει ο τόπος! Σε βοήθησα! Ότι μου ζήτησες στο έδωσα και πίσω από την πλάτη μου άρπαξες το κινητό μου που μόλις ακούμπησα μπροστά μου! Δεν με νοιάζει το κινητό, θα πληρώσεις όμως για την αχάριστη αλητεία σου! Θα σε βρω! Δεν γλιτώνεις! Σημείωση: Η τελευταία εικόνα έχει βελτιωθεί με τεχνητή νοημοσύνη λόγω χαμηλής ανάλυσης της κάμερας και ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την πραγματική εμφάνιση του ατόμου. Το πρωτότυπο υλικό έχει παραδοθεί στις αρχές» έγραψε ο πρώην παίκτης του Survivor.



«Το κινητό το χαρίζω σε όποιον με βοηθήσει να τον βρούμε»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» ο Σπύρος Μαρτίκας διευκρίνισε ότι η κλοπή σημειώθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη στο φαρμακείο του στον Πειραιά. «Πήγα να του δώσω ένα πασχαλινό πακέτο και μόλις γύρισα την πλάτη μου, βουτάει το κινητό και φεύγει».



«Δεν με νοιάζει το κινητό. Άχρηστο είναι το κινητό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτό. Μόνο να το πουλήσει για 100 ευρώ για ανταλλακτικά. Με νοιάζει το ότι τον βοήθησε σε ό,τι ζήτησε τέτοια μέρα και γυρνάει πίσω από την πλάτη μου και κάνει αυτή την κίνηση. Και αυτός με το θράσος που έχει, γι’ αυτό και τον διαπομπεύω δημόσια, θα χτυπήσει σπίτι ηλικιωμένου», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας.



Παράλληλα, πρόσθεσε: «Έχω ενημερώσει την Αστυνομία, έχει γίνει μήνυση, θα τον βρούνε. Το κινητό που μου έκλεψε το χαρίζω σε όποιον με βοηθήσει σήμερα και την Αστυνομία να τον βρούμε. Δίνω κινητό δώρο σε όποιον μου τον βρει! Και θα τον τρέξω όσο δεν πάει… Τοξικομανείς έχουν ρημάξει τα φαρμακεία όταν εφημερεύουνε σε όλη την περιοχή. Και ευτυχώς που έχω αυτή τη δύναμη να μπορώ να αποκαλύπτω τα πάντα. Όσα άσχημα συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά άσχημα. Δεν συμβαίνουν όλα σε μένα, συμβαίνουν παντού, απλά εγώ τα αποκαλύπτω», σημείωσε ο γνωστός φαρμακοποιός.