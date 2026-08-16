Στο φως αδημοσίευτα βίντεο με τον Μάικλ Τζάκσον -Η βόλτα με τη λιμουζίνα και η συνομιλία με την 19χρονη τότε Μπιγιονσέ - iefimerida.gr

Ανέκδοτο βιντεοληπτικό υλικό του Μάικλ Τζάκσον από το 2001 έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας άγνωστες, ανθρώπινες στιγμές από τη ζωή του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Αδημοσίευτο υλικό του 2001 δείχνει τον Μάικλ Τζάκσον σε προσωπικές στιγμές, να επισκέπτεται το πατρικό του σπίτι στην Ιντιάνα και να συνομιλεί τηλεφωνικά με την Μπιγιονσέ για τον σχεδιασμό ενός φιλανθρωπικού τραγουδιού.

Το υλικό προοριζόταν για ντοκιμαντέρ του ίδιου του καλλιτέχνη, το οποίο όμως ακυρώθηκε λόγω των κατηγοριών εναντίον του. Ο σκηνοθέτης Μάρκ Σάφελ αποφάσισε τώρα να ολοκληρώσει το έργο για να δείξει μια αθέατη πλευρά του.

Η νέα βιογραφική ταινία «Michael», με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Τζαφάρ Τζάκσον, παρακολουθεί την άνοδό του από την εποχή των Jackson 5 μέχρι την καθιέρωσή του ως παγκόσμιο φαινόμενο στα τέλη της δεκαετίας του '80.

Παρά την τεράστια εμπορική επιτυχία της, η ταινία δέχθηκε έντονη κριτική επειδή η αφήγησή της σταματά το 1988, αποφεύγοντας να θίξει τις μετέπειτα δικαστικές του περιπέτειες και τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετώπισε.

Δεκαεπτά χρόνια μετά τον θάνατο του «βασιλιά της ποπ», το αδημοσίευτο αυτό υλικό προσφέρει μια σπάνια, οικεία ματιά στην καθημερινότητά του.

Στα πλάνα, ο κορυφαίος σταρ εμφανίζεται χαλαρός μέσα στη λιμουζίνα του να αστειεύεται με τους συνεργάτες του, ενώ σε επόμενες σκηνές επισκέπτεται το πατρικό του σπίτι στο Γκάρι της Ιντιάνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάικλ Τζάκσον: Χαλαρές στιγμές πριν ξεσπάσει η «καταιγίδα»

Εκεί, συγκινημένος, περιηγείται στα δωμάτια όπου μεγάλωσε και ξεφυλλίζει παλιά οικογενειακά άλμπουμ.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα απόσπασμα που καταγράφει μια τηλεφωνική συνομιλία του με την 19χρονη τότε Μπιγιονσέ, κατά τον σχεδιασμό του φιλανθρωπικού τραγουδιού «What More Can I Give».

Δείτε το βίντεο

Το σπάνιο αυτό οπτικοακουστικό υλικό προοριζόταν αρχικά για ένα αυτόνομο ντοκιμαντέρ που ετοίμαζε ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Οι καταγγελίες που «πάγωσαν» το ντοκιμαντέρ

Ωστόσο, οι βαριές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που ξέσπασαν στη συνέχεια οδήγησαν στην άμεση αναστολή και το «πάγωμα» του εγχειρήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, 25 χρόνια μετά την αρχική λήψη των πλάνων, ο σκηνοθέτης Μάρκ Σάφελ αποφάσισε πως ολοκληρώθηκαν οι συνθήκες για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στόχος του είναι να παρουσιάσει στο παγκόσμιο κοινό μια αθέατη, πιο προσωπική πλευρά ενός από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα της σύγχρονης ιστορίας.

Ένα μοναδικό φαινόμενο

Με καριέρα πάνω από 4 δεκαετίες είναι ευρέως γνωστός ως ο «βασιλιάς της ποπ». Υπολογίζεται ότι οι πωλήσεις των δίσκων του αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δίσκος «Thriller», που κυκλοφόρησε το 1982, κατέκτησε τον τίτλο του πρώτου σε πωλήσεις δίσκου όλων των εποχών και παραμένει το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις, έχοντας πουλήσει 110 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως μέχρι σήμερα σύμφωνα με το Guinness World Records.

Η βιογραφική ταινία «Michael» που έσπασε τα ρεκόρ

Η βιογραφική ταινία «Michael» (2026), σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά, αποτελεί την πιο εμπορική μουσική βιογραφία όλων των εποχών παγκοσμίως. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο ανιψιός του καλλιτέχνη, Τζαφάρ Τζάκσον, εντυπωσιάζει με την απόλυτη ακρίβεια στις κινήσεις και τη φωνή του «Βασιλιά της Ποπ». Το σενάριο του Τζον Λόγκαν ξετυλίγει τη μετεωρική άνοδο του Μάικλ Τζάκσον, ξεκινώντας από τα δύσκολα παιδικά του χρόνια και την αυστηρή καθοδήγηση του πατέρα του, Τζο, στο θρυλικό συγκρότημα The Jackson 5 κατά τη δεκαετία του 1960.

Δείτε το τρέιλερ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πλοκή εστιάζει στην εκρηκτική καλλιτεχνική του εξέλιξη, το πρωτοποριακό του όραμα και τις θρυλικές του εμφανίσεις, ολοκληρώνοντας την κύρια αφήγηση στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με την εμβληματική περιοδεία Bad World Tour. Παρά την τεράστια εισπρακτική επιτυχία και την κατακόρυφη αύξηση των ακροάσεών του στο Spotify, το έργο δέχθηκε έντονη κριτική. Πολλά διεθνή μέσα σχολίασαν αρνητικά την απόφαση της παραγωγής να σταματήσει το σενάριο στο 1988, αποφεύγοντας έτσι να αναδειχθούν οι μετέπειτα δικαστικές περιπέτειες και οι εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής στην μετέπειτα προσωπική του ζωή.

