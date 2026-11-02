Αφαίρεσε το «Πιτ» και η Βιβιέν -Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί έλαβε έγκριση από το δικαστήριο, απέμειναν Νοξ και Παξ - iefimerida.gr

Εγκρίθηκε και επίσημα από δικαστήριο του Λος Άντζελες το αίτημα της Βιβιέν, κόρης του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Δικαστήριο του Λος Άντζελες ενέκρινε την αλλαγή ονόματος της Βιβιέν, με τη δικαστή να εξηγεί ότι η επίσημη απόφαση θα είναι διαθέσιμη προς παραλαβή εντός μίας εβδομάδας από το δικαστικό μέγαρο.

Η Βιβιέν υπέβαλε την αίτηση οκτώ ημέρες μετά τα 18α γενέθλιά της, επικαλούμενη «προσωπικούς λόγους». Ήδη χρησιμοποιούσε δημόσια το επώνυμο της μητέρας της, Αντζελίνα Τζολί, σε επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως σε θεατρική παράσταση.

Πριν τη Βιβιέν, είχαν προηγηθεί και άλλα αδέλφια της. Τον Σεπτέμβριο, τόσο η 21χρονη Ζαχάρα όσο και ο 25χρονος Μάντοξ αφαίρεσαν νόμιμα το επώνυμο «Πιτ» από τα ονόματά τους.

Την αρχή είχε κάνει η 20χρονη Σιλό, καταθέτοντας σχετική αίτηση την ημέρα των 18ων γενεθλίων της. Από την πλευρά του, ο Νοξ παρέλειψε το επώνυμο από το απολυτήριό του χωρίς νομική επιβεβαίωση.

Η 18χρονη άλλαξε νόμιμα το όνομά της από Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί-Πιτ σε Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί, όπως επιβεβαιώνει αποκλειστικά το Page Six.

Ο δικηγόρος της, Πίτερ Κένεθ Λεβίν, συμμετείχε εξ αποστάσεως στη δικαστική ακρόαση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες.

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Επίσημη επιλογή για 4 από τα 6 παιδιά της Αντζελίνα Τζολί

Η δικαστής που προέδρευσε της διαδικασίας στο δικαστικό μέγαρο Stanley Mosk διάβασε μεγαλόφωνα τα ονόματα των προσώπων των οποίων εγκρίθηκαν τα αιτήματα, εξηγώντας τη διαδικασία: «Πρόκειται για αιτήσεις αλλαγής ονόματος, οι οποίες πρόκειται να εγκριθούν. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να διαβάσω τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί και να υπογράψω τη σχετική δικαστική απόφαση. Θα μπορείτε να παραλάβετε αντίγραφό της, ενδεχομένως μέσα σε μία εβδομάδα, από την αίθουσα 112, στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου, του δικαστικού μεγάρου Stanley Mosk».

Στη συνέχεια, η δικαστής συμπλήρωσε: «Επομένως, εάν ακούσετε το όνομά σας, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία και να παραλάβετε τα έγγραφά σας σε μία εβδομάδα. Θα διαβάσω τόσο το επώνυμο όσο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού της υπόθεσης».

Η Βιβιέν είχε καταθέσει το αίτημά της στις 20 Ιουλίου, μόλις οκτώ ημέρες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας της. Στα δικαστικά έγγραφα επικαλέστηκε «προσωπικούς» λόγους για την απόφασή της, αν και χρησιμοποιούσε δημόσια το επώνυμο της μητέρας της για περισσότερα από δύο χρόνια. Χαρακτηριστικά, τον Μάιο του 2024, το όνομά της εμφανιζόταν ως «Βιβιέν Τζολί» στο πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης «The Outsiders» στο Μπρόντγουεϊ.

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Τον «χορό» είχε ανοίξει η Σιλό

Με αυτή την εξέλιξη, η Βιβιέν προστίθεται στη μακρά λίστα των παιδιών του πρώην ζευγαριού που απαλλάσσονται από το επώνυμο του ηθοποιού. Τον Σεπτέμβριο, η 21χρονη Ζαχάρα άλλαξε επίσημα το όνομά της σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί, ενώ τον ίδιο μήνα ο 25χρονος Μάντοξ αφαίρεσε επίσης νόμιμα το «Πιτ», υιοθετώντας το όνομα Μάντοξ Τσιβάν Τζολί.

Πρώτη από τα έξι παιδιά είχε κάνει το βήμα η 20χρονη Σιλό, η οποία κατέθεσε σχετική αίτηση την ημέρα των 18ων γενεθλίων της τον Μάιο του 2024, με την έγκριση να δίνεται τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Παράλληλα, ο δίδυμος αδελφός της Βιβιέν, Νοξ, παρέλειψε το επώνυμο του πατέρα του από το απολυτήριο λυκείου, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί νομική αλλαγή. Αντίθετα, ο θετός γιος της οικογένειας, Παξ, διατηρεί μέχρι στιγμής το επίθετο του Μπραντ Πιτ.

