Οι φαν της Billie Eilish είναι πεπεισμένοι πως έκανε επέμβαση μείωσης στήθους -Οι φωτογραφίες που συγκρίνουν - iefimerida.gr

Την εντύπωση πως η Billie Eilish έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μείωσης στήθους εξέφρασαν οι θαυμαστές της.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια παρουσίασε τη συλλογή κοσμημάτων Wildflower, την οποία δημιούργησε σε συνεργασία με τον πολυτελή οίκο κοσμημάτων John Hardy. Στις φωτογραφίες της διαφημιστικής καμπάνιας, η 24χρονη Billie Eilish εμφανίζεται με πιο αδύνατη σιλουέτα, φορώντας δημιουργίες της και εφαρμοστά ρούχα, αντί για τα χαρακτηριστικά φαρδιά που συνηθίζει να επιλέγει.

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Η Billie Eilish σε παλαιότερη φωτογραφία

Πολλοί από τους θαυμαστές της όμως δεν στάθηκαν στα κοσμήματά της αλλά στη σιλουέτα της, με αποτέλεσμα αρκετοί να ισχυριστούν ότι η Billie Eilish, η οποία πρόκειται σύντομα να εμφανιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Ο Γυάλινος Κώδων», έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.



Γιατί πιστεύουν ότι η Billie Eilish έκανε επέμβαση μείωσης στήθους

«Η Billie Eilish έκανε μείωση στήθους και χρειάζομαι συναισθηματική υποστήριξη» έγραψε ένας χρήστης στο Χ, με έναν άλλον να προσθέτει: «Απ’ ό,τι φαίνεται, οι θαυμαστές είναι δυσαρεστημένοι με την Billie Eilish επειδή φέρεται να έκανε χειρουργική επέμβαση μείωσης στήθους. Μήπως το στήθος της ήταν πολύ βαρύ για εκείνη;».



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«Ο πόνος στην πλάτη εξαιτίας του μεγάλου στήθους δεν είναι καθόλου αστεία υπόθεση» ανέφερε ένας τρίτος, προσθέτοντας: «Η υγεία και η άνεση έρχονται πρώτες».



Την ίδια στιγμή, άλλοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απέδωσαν την υποτιθέμενη μείωση του στήθους της απλώς στο γεγονός ότι η τραγουδίστρια γυμνάζεται και έχασε μερικά κιλά.



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«Από πότε αυτό γίνεται υπόθεση του καθενός;», σχολίασε ένας υποστηρικτής της. «Αφήστε την κοπέλα ήσυχη, να κάνει ό,τι θέλει στο σώμα της και με αυτό. Βγείτε λίγο έξω και ασχοληθείτε με τον πραγματικό κόσμο».



Ακόμη και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok του X πήρε θέση στο επίμαχο θέμα, έπειτα από σχετικό αίτημα χρηστών.

Η απάντησή του ήταν η εξής: «Πιθανότατα πρόκειται για απώλεια βάρους. Το στήθος περιέχει λιπώδη ιστό, επομένως η συνολική μείωση του σωματικού λίπους μπορεί να το κάνει να φαίνεται μικρότερο. Ρόλο παίζουν επίσης τα ρούχα, η στάση του σώματος, η γωνία λήψης και ο φωτισμός στις πρόσφατες φωτογραφίες, σε σύγκριση με την παλαιότερη φωτογραφία που τόνιζε περισσότερο το ντεκολτέ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έγινε χειρουργική επέμβαση».



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Όσα έχει πει η Billie Eilish για τις πλαστικές επεμβάσεις

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της τον Μάιο του 2026 στο podcast Good Hang της Amy Poehler, η Billie Eilish δήλωσε στην παρουσιάστρια ότι δεν σκοπεύει ποτέ να υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική επέμβαση, να κάνει ενέσιμα fillers ή λίφτινγκ προσώπου.

«Ανυπομονώ πάρα πολύ να μεγαλώσω και χαίρομαι πολύ στην ιδέα ότι το πρόσωπό μου και το σώμα μου θα μεγαλώνουν με την πάροδο του χρόνου, χωρίς να τα αλλάζω», δήλωσε. «Και θέλω τα παιδιά μου να με κοιτάζουν και να βλέπουν ένα πρόσωπο που μοιάζει με το δικό τους, όχι μια παραμορφωμένη εκδοχή του εαυτού μου, όπως όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί έξω αυτή την εποχή».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο της ζωής της όπου αισθάνεται «πολύ πιο σίγουρη και σταθερή ως προς το ποια είμαι». «Τώρα αισθάνομαι διαφορετικά, σαν να είμαι επιθυμητή», συνέχισε. «Νιώθω ότι μπορώ να εκφράζω τη θηλυκότητά μου όσο θέλω, αλλά και την αρρενωπότητά μου όσο θέλω».