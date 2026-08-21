Η Βίκυ Σταυροπούλου κολυμπά σε καταρράκτες: «Κάθαρση, αναγέννηση, ευλογία!» -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Τις καλοκαιρινές διακοπές της απολαμβάνει η Βίκυ Σταυροπούλου και συχνά μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αυτή τη φορά η Βίκυ Σταυροπούλου κολυμπάει πλάι σε έναν εντυπωσιακό καταρράκτη και απολαμβάνει το νερό που με ορμή πέφτει στο πρόσωπό της.

«Κάθαρση, αναγέννηση, ευλογία!!!» γράφει η Βίκυ Σταυροπούλου στα διάφανα νερά με ένα βίντεο όπου ο φυσικός ήχος σε ταξιδεύει.

Δείτε το βίντεο με το απολαυστικό μπάνιο της Βίκυς Σταυροπούλου