Η Βίκυ Σταυροπούλου κολυμπά σε καταρράκτες: «Κάθαρση, αναγέννηση, ευλογία!» -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Τις καλοκαιρινές διακοπές της απολαμβάνει η Βίκυ Σταυροπούλου και συχνά μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Αυτή τη φορά η Βίκυ Σταυροπούλου κολυμπάει πλάι σε έναν εντυπωσιακό καταρράκτη και απολαμβάνει το νερό που με ορμή πέφτει στο πρόσωπό της.
«Κάθαρση, αναγέννηση, ευλογία!!!» γράφει η Βίκυ Σταυροπούλου στα διάφανα νερά με ένα βίντεο όπου ο φυσικός ήχος σε ταξιδεύει.
Δείτε το βίντεο με το απολαυστικό μπάνιο της Βίκυς Σταυροπούλου
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