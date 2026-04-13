Βίκυ Σταυροπούλου: Το χιουμοριστικό βίντεο με επική σκηνή από τη σειρά «Είσαι το ταίρι μου» - iefimerida.gr

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του «Είσαι το Ταίρι» μου θυμήθηκε η Βίκυ Σταυροπούλου.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί σε TikTok βίντεο που ανήρτησε η κόρη της Δανάη Μπάρκα, όπου και φαίνεται να τσιμπά κρέας από αρνί. Στο βίντεο παίζει ο ήχος από σκηνή της σειράς που η Βίκυ Σταυροπούλου βρισκόταν στην Άνδρο μαζί με τον Αλέξη Γεωργούλη και ονειρευόταν να σουβλίζει αρνί.

Το βίντεο με την Βίκυ Σταυροπούλου

Στα σχόλια, οι χρήστες του TikTok ευχήθηκαν «χρόνια πολλά», ενώ ορισμένοι θυμήθηκαν ατάκες της σειράς.

Προ ημερών η Δανάη Μπάρκα ως «Στέλλα» είχε χορέψει με τον Αλέξη Γεωργούλη τραγούδι που είχε τραγουδήσει η μητέρα της στον «Σωτήρη» στη σειρά.