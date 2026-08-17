Βίκυ Μοσχολιού: Φωτογραφία από την παιδική ηλικία της -Δείτε το στιγμιότυπο με τους γονείς της στα μέσα της δεκαετίας του 1940 - iefimerida.gr

Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της 21 χρόνια από τον θάνατό της, το Studio Κλεισθένης έφερε στο φως μία φωτογραφία με τη Βίκυ Μοσχολιού από την παιδική ηλικία της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ίδια η Βίκυ Μοσχολιού είχε εμπιστευτεί στο Studio Κλεισθένης την παιδική της φωτογραφία με τους γονείς της, με σκοπό την αποκατάστασή της. Το πολύτιμο οικογενειακό στιγμιότυπο προέρχεται από τα μέσα της δεκαετίας του 1940.

Το στούντιο δημοσίευσε την εικόνα τιμώντας τη μνήμη της ερμηνεύτριας, 21 χρόνια μετά την απώλειά της. Η ανάρτηση εξυμνεί τη βαθιά φωνή της, που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με το σπάνιο ερμηνευτικό της μέταλλο.

Η Βίκυ Μοσχολιού καθιερώθηκε ως μία από τις κορυφαίες και πιο εμβληματικές Ελληνίδες λαϊκές τραγουδίστριες. Η σπουδαία φωνή της άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου.

Στην πορεία της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Άκης Πάνου. Άφησε πίσω της διαχρονικές επιτυχίες, όπως τα «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ» και «Τα δειλινά».

Το εν λόγω στιγμιότυπο, που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στούντιο στο Instagram, τραβήχτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1940.

Η αείμνηστη τραγουδίστρια απαθανατίζεται πιασμένη χέρι-χέρι με τη μητέρα της και τον πατέρα της.

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«Βίκυ Μοσχολιού: Μια φωνή βαθιά και αληθινή»

Τη συγκεκριμένη οικογενειακή φωτογραφία είχε εμπιστευτεί η ίδια στο Studio Κλεισθένης προκειμένου να προχωρήσει στην αποκατάστασή της.

Στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «Το Studio Κλεισθένης τιμά τη μνήμη της Βίκυς Μοσχολιού, 21 χρόνια από την απώλεια μιας από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού. Μια φωνή βαθιά και αληθινή, που έδωσε ψυχή σε δημιουργίες μεγάλων συνθετών και στιχουργών και σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με τη δύναμη και το σπάνιο ερμηνευτικό της μέταλλο. Στη φωτογραφία, στην παιδική της ηλικία με τους γονείς της, στα μέσα της δεκαετίας του ’40. Ένα πολύτιμο οικογενειακό στιγμιότυπο που χρόνια αργότερα η ίδια εμπιστεύτηκε στον Κλεισθένη, προκειμένου να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την παλιά αυτή φωτογραφία».

Δείτε τη φωτογραφία

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Μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες

Η Βίκυ Μοσχολιού ήταν μία από τις κορυφαίες και πιο εμβληματικές Ελληνίδες λαϊκές τραγουδίστριες, με μια σπουδαία φωνή που σφράγισε την ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Άκης Πάνου, ο Γιώργος Κατσαρός και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες ήταν μεταξύ άλλων το «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ», «Ξενύχτησα στην πόρτα σου», «Άνθρωποι μονάχοι», «Κάτω απ' τη μαρκίζα», «Τα δειλινά», «Ναύτης βγήκε στη στεριά».