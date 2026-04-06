Βίκυ Καγιά: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση -Μου αρέσει που κάπως έχω οργανώσει τη ζωή μου» - iefimerida.gr

Το πόσο απολαμβάνει τη ζωή της μακριά από την τηλεόραση περιέγραψε η Βίκυ Καγιά, σημειώνοντας πως είναι «μια χαρά» κάνοντας τα δικά της πράγματα.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια τόνισε ότι με την τηλεοπτική της αποχή έχει διαμορφώσει την καθημερινότητά της με έναν τρόπο που της προσφέρει χαρά και ικανοποίηση. Συμπληρώνοντας είπε πως και χωρίς την ίδια μια χαρά είναι η τηλεόραση, ωστόσο, αν προέκυπτε κάποια πρόταση που ανταποκρινόταν στα «θέλω» της και τις ανάγκες, θα την εξέταζε.



Βίκυ Καγιά: «Κάνω τα δικά μου πράγματα»

Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» η Βίκυ Καγιά διευκρίνισε: «Έχω στρώσει αλλιώς τη ζωή μου, έχω πλανάρει αλλιώς τον οικογενειακό μου προγραμματισμό, κάνω τα δικά μου πράγματα, έχω τις πελάτισσές μου, μια χαρά είμαι. Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Να σου πω την αλήθεια το απολαμβάνω πολύ παραπάνω αυτή τη στιγμή. Εάν και εφόσον μου έρθει κι αν υπάρχει κάτι για μένα, το βλέπουμε τότε. Ψέματα δεν μπορώ να σου πω, τώρα μου αρέσει που κάπως έχω οργανώσει τη ζωή μου».

Σε ότι αφορά τα σενάρια που θέλουν την Μπέττυ Μαγίρα να συμμετέχει στον νέο κύκλο του GNTM, η Βίκυ Καγιά σχολίασε πως η παρουσία της ηθοποιού σε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα αποτελεί πάντα μια υπέροχη ιδέα: «Εμένα πάντα η Μπέττυ μου φαίνεται μια υπέροχη ιδέα. Το θέμα είναι τι θέλει η ίδια να κάνει, και της εύχομαι να κάνει το καλύτερο για αυτήν», ανέφερε.

