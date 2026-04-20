Ξέσπασε η Βίκυ Καγιά: «Είναι ανεπίτρεπτο» -Τι απάντησε στις φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Ηλία Κρασσά - iefimerida.gr

Τέλος στις φήμες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα για κρίση στο γάμο της έβαλε η Βίκυ Καγιά και δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τα ψευδή δημοσιεύματα.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο Βίκυ Καγιά σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου απάντησε στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κρίση στο γάμο της με τον επιχειρηματία Ηλία Κρασσά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίκυ Καγιά και Ηλίας Κρασσάς με τα παιδιά τους

Οι χωριστές διακοπές και οι φήμες για κρίση

Αφορμή για τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα ήταν το γεγονός ότι το ζευγάρι έκανε χωριστά διακοπές το Πάσχα. Ωστόσο, σήμερα, η Βίκυ Καγιά δεν έκρυψε την ενόχλησή της για όσα γράφονται και λέγονται, καθώς τα παιδιά της είναι σε ηλικία που μπορούν να επηρεάζονται από τέτοιες φήμες.

Συγκεκριμένα, η Βίκυ Καγιά δήλωσε: «Πολλές φορές έχουν γραφτεί πράγματα μέσα στα χρόνια και αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Απλά υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά. Τα παιδιά μου που έχουν μεγαλώσει… Και τα δύο τα μικρά μας, και τα δύο τα μεγάλα του άντρα μου. Και είναι λίγο άσχημο να γράφονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και είναι και λίγο ανεπίτρεπτο αν με ρωτάτε, διότι, όταν δεν υπάρχει κάποιος λόγος… Και όταν δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός λόγος να γράψεις κάτι τέτοιο τόσο άσχημο και βαρύ… γιατί να το κάνεις; Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Από την άλλη, τι να κάνουμε ρε παιδιά, υπάρχουν και χειρότερα. Ανοίγεις τις ειδήσεις κάθε μέρα και βλέπεις τι συμβαίνει και πιάνεται η καρδιά σου. Όμως όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό γιατί τα παιδιά μας είναι μεγάλα. Και διαβάζουν, και ακούν, και συζητάνε πράγματα, γονείς, φίλοι, στο σχολείο, και δεν είναι ωραίο πράγμα να γίνεται αυτό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι το μοντέλο-παρουσιάστρια Βίκυ Καγιά και ο επιχειρηματίας Ηλίας Κρασσάς είναι παντρεμένοι από το 2014 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, την 9χρονη Μπιάνκα και τον 6χρονο Κάρολο.