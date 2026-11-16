Περιστατικά τα οποία έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη της από την καριέρα στο μόντελινγκ εξιστόρησε η Βίκυ Καγιά με πιο χαρακτηριστικό ένα με τη Ναόμι Κάμπελ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Βίκυ Καγιά εξιστόρησε ένα περιστατικό από τα πρώτα της βήματα στο Μιλάνο, όταν η Ναόμι Κάμπελ, όντας εκνευρισμένη, πήρε τα ρούχα της πριν από επίδειξη του Trussardi, αναγκάζοντάς την να εμφανιστεί με άλλη ενδυμασία.

Ανέφερε επίσης πως ονειρευόταν να συνεργαστεί με τη Βίβιαν Γουέστγουντ και τον Ρικ Όουενς, κάτι που δεν συνέβη, καθώς για τον δεύτερο δεν πρόλαβε καν να φτάσει στο κάστινγκ πριν αυτό ολοκληρωθεί.

Ως πραγματική σταρ αισθάνθηκε όταν συμμετείχε σε μιούζικαλ του Σταμάτη Φασουλή, αλλά και στην προσωπική της ζωή καθώς μεγάλωνε τα παιδιά της, θεωρώντας το «μαμά» τον σημαντικότερο τίτλο για εκείνη.

Αποκάλυψε επίσης την πιο ακραία πρόκληση που αντιμετώπισε στην καριέρα της, όταν της ζητήθηκε να κρεμαστεί από μια γέφυρα στη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια του χειμώνα για τις ανάγκες μιας φωτογράφισης.

Τα δύο μοντέλα συναντήθηκαν πριν από χρόνια στο Μιλάνο και σε επίδειξη του Trussardi, με την Ελληνίδα καλλονή να βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα στον δύσκολο κόσμο της μόδας.

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Εκεί το supermodel από τη Βρετανία για κάποιους λόγους ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένη, με αποτέλεσμα να αρπάξει τα ρούχα της Βίκυς Καγιά, η οποία αλλιώς ήταν να περπατήσει στην πασαρέλα και με άλλη ενδυμασία τελικά έκανε την εμφάνισή της.

Βίκυ Καγιά: «Ήμουν λίγο σαν τον παπουτσωμένο γάτο»

Το μοντέλο περιέγραψε στο MadWalk26 Vidcast τι συνέβη, σημειώνοντας πως παρόλο που δεν την ενόχλησε η κίνηση της Κάμπελ -καθώς ήταν σταρ- ταυτόχρονα είχε αισθανθεί άσχημα.

Η Βίκυ Καγιά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν ήμουν 18-19 χρονών είχα κάνει την επίδειξη του Trussardi στο Μιλάνο. Είχε έρθει η Ναόμι Κάμπελ, η οποία ήταν πάρα πολύ θυμωμένη -δεν ξέρω αν είχε πιει και αλκοόλ, δεν ξέρω τι είχε συμβεί- και δεν της άρεσαν τα ρούχα της και επειδή έτυχε και ήμουν εγώ παραδίπλα -δεν με ήξερε η γυναίκα- πήρε τα δικά μου ρούχα, γιατί της άρεσαν αυτά. Και ξαφνικά εγώ ήμουν με ένα πράγμα φαρδύ σαν τσουβάλι και αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα, όχι γιατί μου πήρε τα ρούχα η Ναόμι Κάμπελ -και καλά έκανε γιατί ήταν η σταρ τότε- αλλά γιατί ήθελα τόσο πολύ να πετύχω και να τα κάνω καλά και να κάνω κι άλλες επιδείξεις και δεν ήθελα να βγω χάλια. Φορούσα ένα κόκκινο φανελάκι, t-shirt, σατέν, μου ήταν τεράστιο γιατί εγώ τότε δεν είχα καθόλου στήθος, και μία δερμάτινη φούστα μίντι που μου ήταν κι αυτή φαρδιά. Ήμουν λίγο σαν τον παπουτσωμένο γάτο, αλλά δεν πειράζει».

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«Δεν έφτασα καν στην πόρτα, είχαν ήδη κλείσει»

Στη συνέχεια ανέφερε με ποιους σχεδιαστές θα ήθελε να συνεργαστεί αλλά δεν είχε την ευκαιρία: «Ονειρευόμουν να συνεργαστώ με τη Βίβιαν Γουέστγουντ, αλλά δεν ήμουν ποτέ το στιλ της και με τον Ρικ Όουενς. Μία φορά που ήθελαν να με δουν στο κάστινγκ του Ρικ Όουενς, δεν έφτασα καν στην πόρτα, είχαν ήδη κλείσει».

Η Βίκυ Καγιά στάθηκε και στις στιγμές που αισθάνθηκε πραγματική σταρ τόσο στην επαγγελματική της πορεία όσο και στην προσωπική της ζωή: «Στο μόντελινγκ με τα μαλλιά και το make-up που κάνεις, πάντα σαν σταρ νιώθεις, πρέπει να δείχνεις σαν σταρ. Αλλά εκεί που αισθάνθηκα πραγματική σταρ, με τα όλα μου, ήταν όταν έπαιξα στο μιούζικαλ που σκηνοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής. Στην προσωπική μου ζωή αισθάνθηκα πραγματική σταρ, όταν έκανα τα παιδιά μου. Όχι την ώρα που τα έκανα, αλλά καθώς μεγάλωνα τα παιδιά μου, το "μαμά, μαμά, μαμά" είναι όλος τους ο κόσμος. Πιο σταρ από αυτό δεν έχει για εμένα».

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Το μοντέλο αποκάλυψε και την πιο ακραία πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια μιας συνεργασίας: «Το πιο τρελό πράγμα που μου έχουν ζητήσει είναι να κρεμαστώ από γέφυρα στη Βουδαπέστη, στο καταχείμωνο».

