Βικτόρια Μπέκαμ: Πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν - «Πάντα βάζουμε τα παιδιά μας πρώτα» - iefimerida.gr

Την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε η Βικτόρια Μπέκαμ, μετά το δημόσιο ξέσπασμα του γιου της Μπρούκλιν, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από την οικογένεια.

Η Βικτόρια Μπέκαμ η οποία απέφυγε να αναφερθεί ονομαστικά στον γιο της Μπρούκλιν, δήλωσε για ακόμη μία φορά ότι εκείνη και ο σύζυγός της ότι πάντα βάζουν την προστασία των παιδιών τους πάνω απ' όλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ που έχει αποξενωθεί από τους γονείς του είχε προχωρήσει πριν από μερικούς μήνες σε μία σκληρή ανάρτηση στα social media, στην οποία αποκάλυψε ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να συμφιλιωθεί μαζί τους. Από τη μεριά τους, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν επιλέξει να σιωπήσουν και να μην κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις.

Βικτόρια Μπέκαμ: «Προτεραιότητα να προστατεύουμε τα παιδιά μας»

Σήμερα η σχεδιάστριας μόδας έδωσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά το ξέσπασα του Μπρούκλιν και όταν ρωτήθηκε για τη δύσκολη χρονιά που πέρασε, μίλησε για την αγάπη που τρέφει για τα τέσσερα παιδιά της.

Συγκεκριμένα δήλωσε στην εκπομπή «Today»: «Πάντα βάζουμε τα παιδιά μας πρώτα. Αγαπάμε τόσο πολύ τα παιδιά μας και πάντα είχαμε πραγματικά ως προτεραιότητα να προστατεύουμε τα παιδιά μας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχεδιάστρια μόδας συνέχισε επαινώντας τους «υπέροχους ανθρώπους» από τους οποίους εκείνη και ο σύζυγός της, περιβάλλονται στις «δύσκολες στιγμές». «Εγώ και ο Ντέιβιντ είμαστε τόσο δεμένοι. Είμαστε πολύ κοντά στους γονείς μου και στους γονείς του Ντέιβιντ. Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε ό,τι κάνουμε».

«Και οι δύο έχουμε μεγάλα όνειρα»

Τέλος η Βικτόρια Μπέκαμ υπογράμμισε πόσο τυχερή αισθάνεται παρά τα οικογενειακά προβλήματα: «Ο Ντέιβιντ κι εγώ πραγματικά έχουμε εξελιχθεί μαζί, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και οι δύο έχουμε μεγάλα όνειρα. Και οι δύο είμαστε πολύ, πολύ φιλόδοξοι και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Εγώ θέλω εκείνος να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και αυτό θέλει κι εκείνος για μένα», κατέληξε.

