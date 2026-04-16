Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της για την κόντρα με τον γιο της, Μπρούκλιν: «Προσπαθήσαμε...» - iefimerida.gr

Σε συνέντευξη στη Wall Street Journal η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε ανοιχτά για την αποξένωση της οικογένειας από τον μεγαλύτερο γιο της, Μπρούκλιν.

Το πρώην μέλος των Spice Girls ξεκαθάρισε πως τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, Ντέιβιντ, πάντα «προσπαθούσαν να προστατεύσουν τα παιδιά τους».

Αν και το περιοδικό αναφέρει ότι «εκείνη δεν απαντά χρησιμοποιώντας το όνομά του», η 51χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών μίλησε για πρώτη φορά άμεσα για τη συνεχιζόμενη κόντρα τους με τον γιο τους Μπρούκλιν.

Βικτόρια Μπέκαμ: «Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς»

«Πιστεύω ότι πάντα αγαπάμε τα παιδιά μας τόσο πολύ», δήλωσε. «Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε. Και ξέρετε, βρισκόμαστε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για περισσότερα από 30 χρόνια τώρα, και το μόνο που προσπαθήσαμε ποτέ να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Αυτό είναι το μόνο που θέλω πραγματικά να πω γι' αυτό».

Ο Μπρούκλιν, 27 ετών, διέκοψε τους δεσμούς με την οικογένειά του με μια δριμεία δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Ιανουάριο, δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να συμφιλιωθεί με τους διάσημους γονείς του και κατηγορώντας τους ότι τον «έλεγχαν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του».

Η Βικτόρια ρωτήθηκε επίσης αν νιώθει «τύψεις» που εξέθεσε την οικογένειά της -συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων παιδιών της, του Μπρούκλιν, του 23χρονου Ρομέο, του 21χρονου Κρουζ και της 14χρονης Χάρπερ, καθώς και των γονιών της- στα φώτα της δημοσιότητας.

«Πήραμε πραγματικά τις οικογένειές μας μαζί μας σε αυτό το ταξίδι»

«Δεν θα έλεγα ότι συνοδεύεται από ενοχές, θα έλεγα ότι χρειάστηκε μεγάλη προσαρμογή από τη μαμά και τον μπαμπά μου, όταν ξαφνικά υπήρχαν παπαράτσι έξω από το σπίτι τους», απάντησε. «Πήραμε πραγματικά τις οικογένειές μας μαζί μας σε αυτό το ταξίδι».

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια δεν έχουν μιλήσει στον Μπρούκλιν από τον περασμένο Μάιο, όταν εκείνος και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, σνόμπαραν τους εορτασμούς για τα 50ά γενέθλια του πρώην ποδοσφαιριστή.

Οι δικηγόροι του Μπρούκλιν και της Νίκολα έστειλαν επιστολή στη νομική ομάδα των Μπέκαμ, απαιτώντας να επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω αυτών.

Το μπλοκάρισμα του Μπρούκλιν στους γονείς του στο Instagram

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ο Μπρούκλιν μπλόκαρε τους γονείς του στο Instagram και τον Ιανουάριο δημοσίευσε μια σκληρή, αποκαλυπτική επιστολή έξι σελίδων στην πλατφόρμα.

Ισχυρίστηκε ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια τον έλεγχαν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, προσπάθησαν να χωρίσουν εκείνον και τη Νίκολα και τον έφεραν σε δύσκολη θέση όταν η μητέρα του χόρεψε «απρεπώς» μαζί του κατά τη διάρκεια του πρώτου χορού στον γάμο του.

Η αρνητική δημοσιότητα και οι επιχειρήσεις

Μιλώντας για τα τέσσερα παιδιά της νωρίτερα στη συνέντευξη, η Βικτόρια πρόσθεσε ότι «το να είσαι γονέας παιδιών στην ύστερη εφηβεία και ενήλικων παιδιών, Θεέ μου, είναι πολύ διαφορετικό από το να έχεις μικρά παιδιά».

«Πιστεύω ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε» συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι η αρνητική δημοσιότητα των τελευταίων τριών μηνών δεν έχει επηρεάσει την επιχείρησή της στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς.

«Πιστεύω ότι, τελικά, ο κόσμος αγοράζει το προϊόν μου επειδή το προϊόν είναι πραγματικά καλό. Δεν νομίζω ότι αγοράζουν το eyeliner μου μόνο και μόνο επειδή είμαι εγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

