Οι διακοπές της Βικτόρια Μπέκαμ στη Μεσόγειο - Με μικροσκοπικό nude μπικίνι, κάνει ηλιοθεραπεία στο γιοτ τους - iefimerida.gr

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μεσόγειο με το πολυτελές τους γιοτ απολαμβάνουν η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.



Αυτό το Σαββατοκύριακο, το διάσημο ζευγάρι και τα τρία παιδιά τους βρέθηκαν στο Πορτοφίνο της Ιταλίας, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει τη Βικτόρια Μπέκαμ να απολαμβάνει τον ήλιο κάνοντας ηλιοθεραπεία στο γιοτ τους.



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Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ απολαμβάνουν τον ήλιο στη Μεσόγειο

Η Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας και πρώην Spice Girl επέλεξε για την περίσταση ένα αποκαλυπτικό nude μπικίνι που αναδείκνυε την εντυπωσιακή σιλουέτα της. Από την άλλη, ο σύζυγός της, προτίμησε ένα κίτρινο μαγιό.



Αφού απόλαυσε τον ήλιο, το ζευγάρι μαζί με τα παιδιά τους και την σύντροφο του Κρουζ, Τζάκι Άποστελ, επιβιβάστηκαν σε ένα μικρότερο σκάφος και κατευθύνθηκαν προς την ακτή προκειμένου να γευματίσουν όλοι μαζί.



Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ κάνουν ηλιοθεραπεία

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Ξανά στο Πορτοφίνο 29 χρόνια μετά οι Μπέκαμ - Το ρομαντικό βράδυ του ζευγαριού

Το ζευγάρι στη συνέχεια, απόλαυσε ένα ρομαντικό βράδυ στο Πορτοφίνο, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να αποκαλύπτει με ανάρτησή του πως επέστρεψαν στο ίδιο ξενοδοχείο 29 χρόνια μετά την πρώτη τους επίσκεψη εκεί, όταν η σχέση τους δεν ήταν ακόμη γνωστή στο κοινό, το 1997.



«Πριν από 29 χρόνια ήρθαμε στο Πορτοφίνο, σε αυτό το ξενοδοχείο, πριν κανείς γνωρίζει ότι βγαίναμε, και να που είμαστε πάλι εδώ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.



