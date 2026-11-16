Η Βικτώρια Χαλκίτη για την τελευταία φορά πάνω στην πίστα: «Ήταν το 2007 με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη»

Αρκετά χρόνια πίσω γύρισε η Βικτώρια Χαλκίτη, όταν αποφάσισε να σταματήσει να εμφανίζεται στο πλευρό καλλιτεχνών, στη σκηνή των νυχτερινών κέντρων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Βικτώρια Χαλκίτη αποκαλύπτει τη συνειδητή απόφασή της το 2007 να αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις, μετά από συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς είχε κουραστεί από το συνεχές και όχι πάντα ευχάριστο «κυνήγι» της δημοσιότητας.

Σχετικά με τη Eurovision, εκφράζει την αγωνία της για το είδος τραγουδιού που θα επιλέξει ο Γιώργος Περρής για την Κύπρο, ενώ θυμάται την απρόσμενη νίκη της ομάδας της Dara ως ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα.

Εκφράζει την έκπληξή της για την αποχώρηση του Φωκά Ευαγγελινού από την ελληνική συμμετοχή και υποστηρίζει πως ο ελληνικός στίχος δεν εγγυάται τη νίκη, καθώς η επιτυχία εξαρτάται πρωτίστως από την ποιότητα του τραγουδιού.

Η vocal coach περιγράφει τη σπάνια εμφάνισή της στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, μετά από 15 χρόνια απουσίας, ως μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη αποχή της από τη σκηνή.

Όπως αποκάλυψε η vocal coach η τελευταία της συνεργασία σε αυτό το επίπεδο ήταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη το 2007 όταν ο αδικοχαμένος καλλιτέχνης εμφανίζονταν στη Θεσσαλονίκη.

Η Βικτώρια Χαλκίτη πριν λίγους μήνες εμφανίστηκε στη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, κάτι που όπως αποκάλυψε είχε να κάνει πάνω από 15 χρόνια.

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Βικτώρια Χαλκίτη: «Ήταν για εμένα ένα κυνήγι συνεχόμενο»

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τόνισε πως δεν είναι πάντοτε ευχάριστο να βρίσκεται κανείς στα φώτα της δημοσιότητας, γι' αυτό και συνειδητά επέλεξε να απέχει, χωρίς να σταματήσει να ασχολείται με τη μουσική.

Συγκεκριμένα η Βικτώρια Χαλκίτη είπε: «Ήταν μία συνειδητή απόφαση (να μην είμαι μπροστά) που πήρα το 2007, αν θυμάμαι καλά», είπε αρχικά η Βικτώρια Χαλκίτη και πρόσθεσε: «Ήταν η τελευταία χρονιά και τότε δουλέψαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη. Είπα "δεν θέλω άλλο", γιατί πάλευα πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι πάντα ωραία. Ήταν για εμένα ένα κυνήγι συνεχόμενο, που δεν ήταν πάντα ευχάριστο και είχα κουραστεί».

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«Μπορεί να πει διάφορα ο Γιώργος»

Σχολιάζοντας την επιλογή του Γιώργου Περρή που θα είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2027, ανέφερε: «Έχω μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα διαλέξει ο κόσμος και τι είδος, γιατί μπορεί να πει διάφορα ο Γιώργος».

Η Βικτώρια Χαλκίτη που βρισκόταν στην ομάδα της Dara που κατέκτησε τη νίκη στον διαγωνισμό τον περασμένο Μάιο, θυμάται: «Εκείνη τη βραδιά δεν το περιμέναμε καθόλου. Τέτοιο συναίσθημα δεν έχω νιώσει», δήλωσε, ενώ για την απόφαση του Φωκά Ευαγγελινού να μείνει εκτός της ελληνικής συμμετοχής τη νέα χρονιά επισήμανε πως δεν το περίμενε: «Είναι έκπληξη ότι φέτος δεν θα αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Όχι ευχάριστη, αλλά είναι έκπληξη».

«Δεν σημαίνει ότι επειδή θα τραγουδήσεις στα ελληνικά, θα κερδίσεις»

Αναφορικά με τη δήλωση του Χρήστου Νικολόπουλου, ο οποίος ανέφερε πως θα πρέπει η ελληνική συμμετοχή να φέρει και ελληνικό στίχο, η Βικτώρια Χαλκίτη απάντησε: «Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχουμε ελληνικό στίχο, αλλά είναι ανάλογα το τραγούδι. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα τραγουδήσεις στα ελληνικά, θα κερδίσεις».

Ολοκληρώνοντας μίλησε για την σπάνια εμφάνισή της στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ τον περασμένο Σεπτέμβριο: «Ήταν μία εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Φαντάσου είχα πάνω από 15 χρόνια να εμφανιστώ».

