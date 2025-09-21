 Το Βιετνάμ κέρδισε την Intervision, την ρωσική Eurovision -Γιατί αποσύρθηκε η ελληνικής καταγωγής Vassy - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Το Βιετνάμ κέρδισε την Intervision, την ρωσική Eurovision -Γιατί αποσύρθηκε η ελληνικής καταγωγής Vassy

Ο Ντουκ Φουκ από το Βιετνάμ
Ο Ντουκ Φουκ από το Βιετνάμ / Φωτογραφία: AP Photo
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ντουκ Φουκ από το Βιετνάμ ήταν ο νικητής του νέου μουσικού διαγωνισμού Intervision, που αποτελεί τη ρωσική απάντηση στη Eurovision, που διεξήχθη το Σάββατο στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής, απέσπασε 422 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το The Nomad Trio από το Κιργιστάν με 373 πόντους και τρίτο το Κατάρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απευθυνόμενος στο κοινό από τη σκηνή, ο νικητής του διαγωνισμού θυμήθηκε πώς κέρδισε έναν παρόμοιο μουσικό διαγωνισμό στο Βιετνάμ πριν από 10 χρόνια.

Μετά την ανακοίνωση των νικητών, όλοι οι συμμετέχοντες τραγούδησαν το τραγούδι της Ρωσίδας Γκαλίνα Γκαγκάρινα «A Million Voices» («Ένα εκατομμύριο φωνές»).

Αποσύρθηκε η ελληνικής καταγωγής Vassy

Οι ΗΠΑ που εκπροσωπούνταν από την Αυστραλέζα ελληνικής καταγωγής Vassy αποσύρθηκαν μετά από αίτημα του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών προς τη Vassy.

Η Ρωσία συμμετείχε αλλά δεν βαθμολογήθηκε. Ο τραγουδιστής Shaman ανέβηκε στη σκηνή να τραγουδήσει, αλλά μετά ζήτησε από το κοινό να μην τον ψηφίσουν γιατί δεν θέλει να ανταγωνιστεί για τη νίκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Eurovision 2025 ΡΩΣΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ