Έρχεται το βιβλίο «Νταϊάνα, η αδελφή μου» -Ο Τσαρλς Σπένσερ και οι αναλήθειες για την αδικοχαμένη πριγκίπισσα - iefimerida.gr

Ο Βρετανός Τσαρλς Σπένσερ αφηγείται τη ζωή της αδελφής του Νταϊάνα, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας, σε ένα βιβλίο που αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Τσαρλς Σπένσερ, αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, αφηγείται τη ζωή της σε νέο βιβλίο με τίτλο «Νταϊάνα, η αδελφή μου». Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 22 Σεπτεμβρίου και θα μεταφραστεί σε δώδεκα γλώσσες.

Κίνητρο για τη συγγραφή του βιβλίου αποτέλεσαν τα συνεχή αιτήματα για συνεντεύξεις ενόψει της 30ής επετείου του θανάτου της. Ο Σπένσερ αποφάσισε να καταγράψει τις σκέψεις του για να αντικρούσει τις αναλήθειες που έχουν επικρατήσει.

Στόχος του είναι να μιλήσει εκ μέρους της Νταϊάνα με θετικό τρόπο και να παρουσιάσει την πραγματική της εικόνα. Ελπίζει το έργο να ενδιαφέρει όσους τη θυμούνται αλλά και τους νεότερους που δεν τη γνώρισαν.

Η Νταϊάνα Σπένσερ, γνωστή ως «πριγκίπισσα του λαού», παντρεύτηκε τον Κάρολο και απέκτησε δύο γιους, τον Ουίλιαμ και τον Χάρι. Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, μαζί με τον σύντροφό της.

Το «Νταϊάνα, η αδελφή μου» («Swan Song: Diana, My Sister»), είναι μια έκδοση που θα κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου σε πολλές χώρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο οίκος Flammarion, που θα το εκδώσει στη Γαλλία.

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«Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να πει την αλήθεια σχετικά με την Νταϊάνα από την πλευρά του αδελφού της», εξηγεί ο μικρότερος αδελφός της πριγκίπισσας, η οποία σκοτώθηκε την 31η Αυγούστου του 1997 στο Παρίσι, σε ηλικία 36 ετών, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος.

Μια εκπληκτική ιστορία ζωής δίπλα στην Νταϊάνα

«Για πρώτη φορά, ο Τσαρλς Σπένσερ αφηγείται λεπτομερώς την εκπληκτική ιστορία της ζωής του στο πλευρό της Νταϊάνα και την τραγική εβδομάδα που ακολούθησε τον θάνατό της», συμπληρώνει ο Flammarion.

Το βιβλίο θα εκδοθεί επίσης την 22α Σεπτεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Penguin Michael Joseph στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Penguin Press στις ΗΠΑ και θα μεταφραστεί σε 12 γλώσσες, μεταξύ άλλων στα ισπανικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας κυκλοφορίας την ίδια ημέρα.

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«Με την 30ή επέτειο από τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα στον ορίζοντα, έχω κατακλυστεί για μία ακόμη φορά από αιτήματα για συνεντεύξεις σχετικά με την αδελφή μου», αναφέρει σε μια ανακοίνωση ο Τσαρλς Σπένσερ.

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ / Φωτογραφία: ΑΡ

Το κίνητρο για τη συγγραφή του βιβλίου

«Αυτό με έπεισε να γράψω τις σκέψεις και αναμνήσεις μου, μια και καλή, παρά το να βρεθώ στην αμήχανη θέση να διαβάσω ξανά τις γνώμες άλλων, πολλές εκ των οποίων βασίζονται σε αναλήθειες, οι οποίες έγιναν αποδεκτές με το πέρασμα του χρόνου».

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Στο «Νταϊάνα, η αδελφή μου», «θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με θετικό τρόπο», τονίζει ο Σπένσερ, ο οποίος είχε εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο για την πριγκίπισσα στην κηδεία της στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ στο Λονδίνο.

«Ελπίζω πως αυτό το έργο θα ενδιαφέρει όλους εκείνους που εξακολουθούν και κρατούν ζωντανή τη μνήμη της Νταϊάνα, όπως τη γνώρισαν όταν ήταν ακόμη εν ζωή», προσθέτει.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα λατρεύτηκε από τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου / Φωτογραφία: ΑΡ

«Αντιμετώπισε τη ζωή κατά μέτωπο»

«Και θα ήμουν πανευτυχής, αν, αφού το διαβάσουν, όσοι είναι πολύ νέοι για να τη θυμούνται στην ακμή της ζωής της μπορέσουν να σχηματίσουν μια εικόνα για το ποια πραγματικά ήταν: ένας εξαιρετικός, δυναμικός άνθρωπος, γεμάτος αγάπη και χαρίσματα, αλλά με μεγάλη έλλειψη αυτοπεποίθησης, που αντιμετώπισε τη ζωή κατά μέτωπο και άφησε πίσω της έναν καλύτερο κόσμο, παρά τον πρόωρο θάνατό της», καταλήγει.

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Ηλικίας 62 ετών, ο κόμης Σπένσερ είναι πρώην δημοσιογράφος, συγγραφέας εννέα δοκιμίων, πρώην μέλος της Βουλής των Λόρδων, του οποίου η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν μία από τις νονές.

Το μνημείο για την Νταϊάνα που βρίσκεται στον κήπο του παλατιού του Κένσινγκτον / Φωτογραφία: ΑΡ

Η «πριγκίπισσα του λαού»

Η Νταϊάνα Σπένσερ παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο Γ΄ το 1981. Απέκτησαν δύο γιους, τον Ουίλιαμ, διάδοχο του θρόνου και τον Χάρι. Πολύ δημοφιλής στο κοινό και τα ΜΜΕ είχε το προσωνύμιο «πριγκίπισσα του λαού».

Έχοντας χωρίσει από τον πρίγκιπα Κάρολο το 1992, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλ-Φαγιέντ, γιο του Αιγύπτιου δισεκατομμυριούχου Μοχάμεντ Αλ-Φαγιέντ.

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Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρίγκιπας Χάρι, η σύζυγός του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους επισκέφθηκαν τον τάφο της πριγκίπισσας στα μέσα Ιουλίου, κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού τους στο Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από τέσσερα χρόνια.

