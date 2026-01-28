Ένοχος για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις πρώην τραγουδιστής των Spandau Ballet - iefimerida.gr

Ένοχος για τον βιασμό μίας γυναίκας και για σεξουαλική επίθεση, καθώς και απόπειρα βιασμού σε βάρος δεύτερης γυναίκας, κρίθηκε πρώην τραγουδιστής των Spandau Ballet, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης.

Ο 37χρονος Ρος Ντέιβιντσον, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Ross Wild, είχε συμμετάσχει στο μιούζικαλ We Will Rock You στο West End και είχε εμφανιστεί το 2018 ως τραγουδιστής του δημοφιλούς συγκροτήματος της δεκαετίας του ’80, Spandau Ballet.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία, ο μουσικός και ηθοποιός προέβη στις επιθέσεις θεωρώντας ότι μπορούσε να έχει «σεξ κατά παραγγελία». Ο Ντέιβιντσον είχε δηλώσει αθώος για τον βιασμό γυναίκας στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2015, καθώς και για την απόπειρα βιασμού και τη σεξουαλική επίθεση σε άλλη γυναίκα στην Ταϊλάνδη τον Δεκέμβριο του 2019, υποστηρίζοντας ότι όλες οι πράξεις ήταν συναινετικές.

Ωστόσο, έπειτα από περισσότερες από 11 ώρες διαβουλεύσεων, οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για όλες τις κατηγορίες. Είχε προηγουμένως παραδεχθεί την ενοχή του για το αδίκημα της ηδονοβλεψίας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε βίντεο που είχε τραβήξει κρυφά, στο οποίο φαινόταν γυναίκα να κοιμάται ενώ την άγγιζε, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

«Σύμβολο του σεξ» με «μια σκοτεινή πλευρά

Ο εισαγγελέας περιέγραψε τον Ντέιβιντσον ως «σύμβολο του σεξ», με επιτυχία και χαρίσματα, επισημαίνοντας όμως ότι οι γυναίκες της υπόθεσης αποκάλυψαν «μια σκοτεινή πλευρά» της προσωπικότητάς του. Όπως τόνισε, «επειδή ο κατηγορούμενος θεωρεί ότι δικαιούται σεξ όποτε το επιθυμεί, καταφεύγει στον βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση όταν δεν λαμβάνει αυτό που πιστεύει πως του ανήκει».

Τα θύματα είχαν γνωριστεί μαζί του μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Tinder. Μία από τις γυναίκες κατέθεσε ότι δέχθηκε επίθεση ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι του, περιγράφοντας ότι ένιωθε «ανήμπορη» και «φοβισμένη να αντιδράσει». Ανέφερε επίσης ότι της είχε μιλήσει για τη φαντασίωσή του να κάνει σεξ με κάποιον «σε ανήμπορη κατάσταση» και ότι της φόρεσε χωρίς συναίνεση κολάρο και χειροπέδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλη γυναίκα κατέθεσε ότι ξύπνησε σε ξενοδοχείο στην Ταϊλάνδη και τον βρήκε να προσπαθεί να έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί της χωρίς τη συγκατάθεσή της. Όπως ανέφερε, εκείνη κατάφερε να τον αποτρέψει, ενώ αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε καταγραφεί εν αγνοία της σε βίντεο την ώρα που κοιμόταν.

Ο Ντέιβιντσον υποστήριξε ότι οι σχέσεις ήταν συναινετικές, αυτοχαρακτηρίστηκε «sex positive» και παραδέχθηκε ότι δημιούργησε το επίμαχο βίντεο για «σεξουαλική ικανοποίηση», δηλώνοντας μετανιωμένος για την πράξη του.

Νέα ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 4 Φεβρουαρίου, όπου αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία επιβολής της ποινής. Ο Ντέιβιντσον παραμένει κρατούμενος και απουσίαζε από το δικαστήριο κατά την ανακοίνωση της απόφασης, λόγω ασθένειας.