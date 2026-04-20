Biased Beast: Ο γιος διάσημης σχεδιάστριας που κέρδισε χθες το YFSF -Η εμφάνισή του που έκλεψε τις εντυπώσεις - iefimerida.gr

Ο νικητής του «Your Face Sounds Familiar», ο Biased Beast, δεν ήταν άγνωστος στους φαν των σόου, αφού πριν από δύο χρόνια εμφανιζόταν στο «Just the two of us».

Η εμφάνιση του Biased Beast στην πρεμιέρα του Your Face Sounds Familiar ήταν αναμφίβολα η στιγμή που έκλεψε την παράσταση, καθώς αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της πρώτης βραδιάς. Ο 28χρονος καλλιτέχνης ενσάρκωσε τον Benson Boone και ερμήνευσε τη μεγάλη επιτυχία του «Beautiful Things», παρουσιάζοντας μια σκηνική παρουσία που εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή -Ρένο Χαραλαμπίδη, Ρένα Μόρφη, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργο Θεοφάνους-, το κοινό, αλλά και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Έτσι, πήρε την υψηλότερη βαθμολογία, όπως ανακοίνωσε ο παρουσιαστής του σόου Σάκης Ρουβάς, και ήταν ο νικητής στην πρεμιέρα.

Ο Κρίστοφερ Ηλία, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, είναι γιος της γνωστής Κύπριας σχεδιάστριας Στάλως Ηλία, ο οποίος από το νησί της Αφροδίτης βρέθηκε στην Αθήνα για να κυνηγήσει το όνειρό του. H Στάλω Ηλία είναι γνωστή fashion designer που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια και στην Ελλάδα. Είναι παντρεμένη με τον Αντρέα Ηλία και έχουν τρία παιδιά.

Ο Biased Beast με τη μητέρα του Στάλω Ηλία

Το μεγάλο βήμα στο «Μεγάλο Μήλο»

Ο Κρίστοφερ γεννήθηκε το 1988 και έδειξε το ταλέντο του ακόμα και από τις σχολικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε. Μάλιστα, η αγάπη του για τη μουσική εκδηλώθηκε όταν ακόμα ήταν στο Λύκειο, τότε που με μια παρέα φίλων δημιούργησαν μια μπάντα.

Στα 18 του έκανε το μεγάλο βήμα και το υπερατλαντικό ταξίδι για τη Νέα Υόρκη. Εκεί σπούδασε υποκριτική στο Stella Adler Studio of Acting, στα «θρανία» του οποίου έχουν κάτσει «θρύλοι» του κινηματογράφου, όπως ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, ο Μάρλον Μπράντο και πολλοί άλλοι. Τότε ήταν που αποφάσισε να ακολουθήσει το ένστικτό του και να παρουσιαστεί στη σκηνή με την περσόνα του Biased Beast, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Προκατειλημμένο Θηρίο».

Οι κραυγές και οι αισθήσεις του

Όσο για την εμπειρία του στο «Μεγάλο Μήλο», όπως έχει δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν: «Σίγουρα το πνεύμα της Αμερικής βοήθησε πολύ στη δημιουργία της συγκεκριμένης ταυτότητας. Μέσα απ’ τη σχολή έμαθα να είμαι προδιατεθειμένος να ακούω τις δικές μου κραυγές, έτσι είμαι Biased και να δίνω χώρο στις αισθήσεις μου, έτσι είμαι Beast».

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης έχει συμμετάσχει σε αρκετά θεατρικά στην Κύπρο αλλά και σε μιούζικαλ, όπως το «Lost in the Disco». Ενώ η γνωριμία του με τον Arthur Pingrey, έναν παραγωγό με διεθνές αποτύπωμα, έδωσε μεγαλύτερη εξωστρέφεια στον ήχο του.

Σχετικά με το πρώτο του single, «Busy» («Απασχολημένος»), έχει εξομολογηθεί πως είναι «ένα κομμάτι κοντά στην ψυχή του, βασισμένο σε ένα ποίημα που είχε γράψει μικρός, μιλάει για τον χρόνο που τρέχει, χαμένες ευκαιρίες και αγάπες». Γνώρισε τεράστια επιτυχία και ξεπέρασε τις 40.000 ακροάσεις στο Spotify τις πρώτες τρεις εβδομάδες. Έπειτα, ακολούθησαν τα: «I Am You» και σε διασκευές «Don’t You Remember» και «Set Fire To The Rain».

Η drag «Μπιμπί»

Ο Biased Beast έχει διαμορφώσει και τη δική του drag περσόνα, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της καλλιτεχνικής τους προσωπικότητας. Η Μπιμπί έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από τα social media αλλά και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Η σχέση με τη Χριστίνα Σάλτη

O Biased Beast έχει κινηθεί ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο με θεατρικές παραγωγές και διεθνή musical, ενώ έχει μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Πλούταρχος και η Πάολα (ήταν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο μαζί της για 4 χρόνια), εμπλουτίζοντας τη σκηνική του εμπειρία. Μάλιστα εκείνη την περίοδο είχε κυκλοφορήσει δημοσίευμα που ήθελε τον ταλαντούχο τραγουδιστή σε σχέση με τη Χριστίνα Σάλτη με την οποία συνεργάζονταν στην περιοδεία της Πάολα. Ο ίδιος είχε πει σε δηλώσεις του: «Το κορίτσι μου; Πού τα ακούτε; Ποιος σας τα λέει αυτά; Γιόρτασα τα γενέθλιά μου, πέρασα πολύ όμορφα. Τη Χριστίνα την αγαπώ πολύ. Εγώ έχω πολύ έρωτα μέσα μου».

