H Βάσω Λασκαράκη ποζάρει με φόντο το ηλιοβασίλεμα στη Σητεία -Οι φωτογραφίες που πόσταρε - iefimerida.gr

Μερικές πόζες από το γραφικό λιμάνι της Σητείας, το οποίο και επισκέφθηκε, πόσταρε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Βάσω Λασκαράκη, με φόντο τη δύση του Ηλίου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ηθοποιός Βάσω Λασκαράκη διατηρεί στενούς δεσμούς με την Κρήτη, καθώς αποτελεί τον τόπο καταγωγής του συζύγου της, Λευτέρη Σουλτάτου, ο οποίος προέρχεται από τα Ανώγεια, εξηγώντας έτσι τις συχνές επισκέψεις της στο νησί.

Σε πρόσφατες φωτογραφίες της από τη Σητεία, εμφανίζεται φορώντας ένα μακρύ, χρυσαφί φόρεμα να ποζάρει ανέμελα στο λιμάνι, παίζοντας με τον αέρα και τα μαλλιά της την ώρα της δύσης του Ηλίου.

Στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηθοποιός φαίνεται ιδιαίτερα ευδιάθετη, επιλέγοντας να περιγράψει τη στιγμή με το hashtag «χρυσή ώρα», τονίζοντας την ατμοσφαιρική φωτογράφιση.

Η ίδια είχε αποκαλύψει παλαιότερα τη θλίψη που ένιωθε ως παιδί, καθώς η οικογένειά της δεν είχε την οικονομική άνεση για διακοπές, γεγονός που την κάνει τώρα να απολαμβάνει περισσότερο τις αποδράσεις της.

Η ηθοποιός έχει στενή σχέση με την Κρήτη λόγω της καταγωγής του συζύγου της, Λευτέρη Σουλτάτου,﻿ ο οποίος κατάγεται από τα Ανώγεια.

Η Βάσω Λασκαράκη εμφανίζεται στις φωτογραφίες με ένα μακρύ φόρεμα σε χρυσαφί χρώμα να παίζει με τον αέρα και τα μαλλιά της.

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Η Βάσω Λασκαράκη και η «χρυσή ώρα»

Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετη,﻿ γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της την τοποθεσία όπου βρίσκεται με hashtag «χρυσή ώρα».

Δείτε την ανάρτησή της

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«Μας ρωτούσαν πού πήγαμε διακοπές και εγώ δεν είχα να πω κάτι»

Σε συνέντευξή της η Βάσω Λασκαράκη είχε αναφερθεί στα παιδικά της χρόνια και στην αδυναμία τότε της οικογένειάς της να πάνε διακοπές, ενώ δεν υπήρχε και η διέξοδος κάποιου χωριού ή τόπου καταγωγής: «Όλοι έφευγαν να πάνε σε χωριά και εμείς δεν είχαμε και αυτό μου είχε στοιχίσει. Γυρνούσαμε στο σχολείο, μας ρωτούσαν πού πήγαμε διακοπές και εγώ δεν είχα να πω κάτι, ούτε υπήρχε οικονομική άνεση να πάμε Χριστούγεννα και Πάσχα κάπου. Ήμασταν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω τώρα απολαμβάνω τη διαφυγή στην Κρήτη».

