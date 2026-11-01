Βάσω Λασκαράκη για Ηλία Μελέτη: «Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με είδε να λυγίζω στον χωρισμό μου» - iefimerida.gr

Κοινή συνέντευξη παραχώρησαν η Βάσω Λασκαράκη και ο Ηλίας Μελέτης

στην εκπομπή «Τετ α τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τη δύσκολη περίοδο του χωρισμού της από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, δηλώνοντας πως ο Μελέτης Ηλίας ήταν ο μόνος άνθρωπος που την είδε να λυγίζει.

Μιλώντας για το διαζύγιό της, η Βάσω Λασκαράκη επισήμανε ακόμη πως εκείνο το διάστημα μία φίλη της βρισκόταν σε κώμα, γεγονός που την επιβάρυνε ακόμη περισσότερο ψυχολογικά.

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Η δυνατή φιλία των δύο ηθοποιών

«Μέσα στα πρώτα χρόνια της σειράς υπήρξαν δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή ήρθαν δύσκολα πράγματα. Σε φέρνει κοντά και η καθημερινότητα της δουλειάς και σίγουρα έναν άνθρωπο γνωρίζεις ότι μπορείς να τον έχεις για στήριγμα… Εγώ από τον Μελέτη δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις. Δεν έχω την απαίτηση από τον Μελέτη να με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, να δει τι κάνω. Νιώθω ότι μπορώ να στηριχτώ σε μια δύσκολη στιγμή και μου το δίνει ακόμα. Ότι ακόμα κι αν έχει μία δουλειά ή οτιδήποτε, "αν χρειαστεί μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο". Μπορεί να είχαμε 15 μέρες να μιλήσουμε, μου έλεγε στο τηλέφωνο "έλα, έγινε αυτό" κατευθείαν. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να ξαναζεσταθεί το φαγητό. Το φαγητό ζεστάθηκε στο δοκιμαστικό και το έχουμε πάει μέχρι τώρα».

Η Βάσω Λασκαράκη συνέχισε: «Ταυτόχρονα με τον χωρισμό βίωνα και μια άλλη πολύ δύσκολη κατάσταση, μια πολύ δική μου φίλη βρισκόταν σε κώμα για πάρα πολύ καιρό. Οπότε τα δυο γεγονότα συνέπεσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για περίπου 6-7 μήνες.

Οπότε, ο Μελέτης ήταν εκεί και τα ήξερε σιωπηλά, δεν με έφερε ποτέ σε δύσκολη θέση και δεν με πίεσε ποτέ, δεν με ρώτησε κάτι παραπάνω. Με ρωτούσε πολύ διακριτικά πώς είμαι. Ήταν εκεί με ένα βλέμμα για να ακουμπήσεις επάνω».