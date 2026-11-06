Μυστικό ταξίδι της βασίλισσας Ράνιας της Ιορδανίας στη Μαδρίτη: Επισκέφθηκε νοσοκομείο, το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί - iefimerida.gr

Μια μυστική επίσκεψη στη Μαδρίτη έκανε η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, προκειμένου να επισκεφθεί ένα νοσοκομείο για προσωπικούς λόγους.

Η σύζυγος του βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας συνοδευόταν στο ταξίδι της από την κόρη της Ιμάν, τον γαμπρό της Τζαμίλ Θερμιώτης και τη μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, την Αμίνα - πρόσφατα το ζευγάρι απέκτησε δίδυμα.

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Η επίσκεψη αυτή στην ισπανική πρωτεύουσα δεν είχε ανακοινωθεί από το παλάτι, καθώς επρόκειτο για ιδιωτική και συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε πρώτα το Hola και στη συνέχεια αναπαρήγαγαν γαλλικά περιοδικά, αφορούσε ένα θέμα υγείας της βασίλισσας.



Το πρόβλημα υγείας της βασίλισσας Ράνιας

Συγκεκριμένα, η βασίλισσα Ράνια επισκέφθηκε το νοσοκομείο Ruber Internacional στη Μαδρίτη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους πόνους στην πλάτη από τους οποίους υποφέρει εδώ και χρόνια.



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Το συγκεκριμένο ιδιωτικό θεραπευτήριο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, περιστατικά κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου και οσφυαλγίας, καθώς και παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης.

Σύμφωνα με το Hola, τη βασίλισσα Ράνια παρακολούθησε ο γιατρός Jaime Baselga και η θεραπευτική της αγωγή περιλάμβανε ενέσεις Orthokine κοντά στη σπονδυλική στήλη ,καθώς και συνεδρίες ραδιοσυχνοτήτων για την αντιμετώπιση του πόνου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα αρκετών ημερών.