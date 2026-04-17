Άκομψο: Η στιγμή που στη βασίλισσα Μαίρη της Δανίας κάνει παρατήρηση -δημοσίως- η πεθερά της -Έμεινε κόκκαλο [βίντεο] - iefimerida.gr

Νύφες και πεθερές δεν έχουν πάντα τις καλύτερες σχέσεις. Ακόμη κι αν είναι royals. Αυτό απέδειξαν η βασίλισσα Μαργκρέτε και η βασίλισσα Μαίρη.

Στις 16 Απριλίου, πιστοί στην παράδοση, οι Δανοί συγκεντρώθηκαν στο παλάτι Φρέντερσμποργκ για να ευχηθούν «χρόνια πολλά» στη βασίλισσα Μαργκρέτε, η οποία γιόρτασε τα 86α γενέθλιά της, με μία δημόσια εμφάνιση μπροστά στο κοινό και μια σύντομη συναυλία από τη Μουσική Μπάντα της Βασιλικής Φρουράς.



Οι εορτασμοί για τα 86α γενέθλια της βασίλισσας Μαργκρέτε

Δίπλα στη βασίλισσα Μαργκρέτε, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο το 2024, εμφανίστηκαν ο γιος της, νυν βασιλιάς Φρέντερικ και η σύζυγός του, βασίλισσα Μαίρη, η αδερφή της Άννα-Μαρία καθώς και η αγαπημένη και αχώριστη σκυλίτσα της, Τίλια.



Η γιορτή αυτή θα μπορούσε να περάσει τελείως απαρατήρητη, σύντομη και παρόμοια με την περσινή. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπήρχε ένας πολύ ευαίσθητος παράγοντας: Ήταν η πρώτη εμφάνιση της βασίλισσας Μαίρης μετά τον θάνατο του πατέρα της πριν από λίγες ημέρες.



Κι όμως, ούτε η εμφανής θλίψη της βασίλισσας ούτε το εορταστικό κλίμα εμπόδισαν τη Μαργκρέτε να της κάνει μια δημόσια παρατήρηση.



Η παρατήρηση της βασίλισσας Μαργκρέτε στη νύφη της

Θυμόσαστε τον δημόσιο τσακωμό της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας με τη νύφη της, βασίλισσα Λετίθια, κατά τη διάρκεια της τελετής για το Πάσχα των Καθολικών το 2018;

Η βασίλισσα Μαίρη χαϊδεύει τον σκύλο της πεθεράς της

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και τώρα, όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο. Σύμφωνα με το περιοδικό Hello, την ώρα που η Μαίρη έσκυψε για να χαϊδέψει τον σκύλο της Μαργκρέτε -μια παρόμοια κίνηση με αυτή που είχε κάνει η ίδια λίγα δευτερόλεπτα πριν-, η τέως βασίλισσα γύρισε και είπε στη νύφη της: «Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή γι’ αυτό».



Πώς αντέδρασε η Μαίρη μπροστά σε αυτά τα αυστηρά λόγια της πεθεράς της Σηκώθηκε αμέσως όρθια με σοβαρό ύφος.



Ο σύζυγός της, βασιλιάς Φρέντερικ, συνέχισε να χαμογελά και στη συνέχεια φάνηκε να περνά το χέρι του στην πλάτη της συζύγου του, σε μια κίνηση στήριξης και τρυφερότητας.