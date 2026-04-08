Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έπαθε νευρικό κλονισμό -Κοιμόταν για ημέρες, ο φόβος που την εξάντλησε - iefimerida.gr

Μια άγνωστη ιστορία από τη ζωή τής δημοσίως ψύχραιμης και πάντα τυπικής βασίλισσας Ελισάβετ αποκάλυψε ο βασιλικός βιογράφος, Ρόμπερτ Χάρντμαν.

Η εκλιπούσα βασίλισσα κατέρρευσε ψυχολογικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1969, λόγω της ανάληψης των καθηκόντων του γιου της, πρίγκιπα Καρόλου, ως πρίγκιπα της Ουαλίας, την 1η Ιουλίου 1969.

Το παλάτι είχε σχεδιάσει η εκδήλωση να είναι μια πλούσια τελετή -«σαν δεύτερη στέψη»- και η πρώτη του είδους της που θα μεταδιδόταν ζωντανά και έγχρωμα από το Κάστρο Caernarfon, στη βορειοδυτική Ουαλία.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' στέφει τον γιο της, Κάρολο, πρίγκιπα της Ουαλίας κατά τη διάρκεια της τελετής ενθρόνισής του την 1η Ιουλίου 1969 στο Κάστρο Caernafon / Φωτογραφία AP, Αρχείο

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από την τελετή ενθρόνισης του πρίγκιπα της Ουαλίας, μια ουαλική αυτονομιστική ομάδα τοποθέτησε εκρηκτικούς μηχανισμούς μέσα και γύρω από το Κάστρο, με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο Caernarfon, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς, αλλά προκαλώντας σημαντική αναστάτωση.

«Ήταν μια πολύ τεταμένη στιγμή. Μόλις λίγους μήνες αργότερα, τα προβλήματα ξεκίνησαν ξανά στη Βόρεια Ιρλανδία» είπε ο Χάρντμαν.

Αξιωματικός ασφαλείας ελέγχει τα καθίσματα στο κάστρο Caernarfon για εκρηκτικά, την παραμονή της ορκωμοσίας του πρίγκιπα της Ουαλίας, 30 Ιουνίου 1969 / Φωτογραφία AP

Η απειλή της τρομοκρατίας εξάντλησε την Ελισάβετ

Μιλώντας στην εκπομπή «Palace Authorised» στο YouTube της Daily Mail, ο βασιλικός βιογράφος ανέφερε ότι, κατά την προετοιμασία για την τελετή απονομής του τίτλου στον Κάρολο, το Μπάκιγχαμ πίεζε ασφυκτικά τη νεαρή βασίλισσα και την οικογένειά της ώστε όλα να γίνουν στην εντέλεια.

Η τελετή στέψης του Καρόλου ως πρίγκιπα της Ουαλίας, 1η Ιουλίου 1969, στο κάστρο Caernarfon στην Ουαλία, η πρώτη έγχρωμη τηλεοπτική μετάδοση του παλατιού / Φωτογραφία AP, Αρχείο

Επίσης, η ίδια η Ελισάβετ «ανησυχούσε πραγματικά ότι κάτι θα συνέβαινε», καθώς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είχε πρόσφατα δολοφονηθεί ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ο Ρόμπερτ Φράνσις «Μπόμπι» Κένεντι, γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ και αδελφός του επίσης δολοφονηθέντος προέδρου Τζον Φ. Κένεντι.

«Η βασίλισσα είχε πάντα την άποψη ότι αν της συνέβαινε κάτι, θα ζούσε και θα πέθαινε με αυτό. Αλλά υπήρχε η απειλή τρομοκρατίας εναντίον του γιου της, της τελετής και της οικογένειάς της» είπε ο Χάρντμαν.

Η στιγμή που η βασίλισσα κατέρρευσε ψυχολογικά και ακύρωσε για μία εβδομάδα τις υποχρεώσεις της

Η τελετή της επίσημης απονομής του τίτλου τελικά έγινε και μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Ωστόσο, παρά την επιτυχή ανάληψη των καθηκόντων του Κάρολου ως πρίγκιπα της Ουαλίας, η βασίλισσα ήταν ήδη καταβεβλημένη από το βάρος της απειλής κατά του γιου της και της οικογένειάς της.

Ο πρίγκιπας Κάρολος, πρίγκιπας της Ουαλίας, παρουσιάζεται από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' στην Πύλη της Βασίλισσας Ελεονώρας, στο κάστρο Caernarfon, την 1η Ιουλίου 1969 / Φωτογραφία AP

Σε μια σπάνια κίνηση για την αίσθηση καθήκοντος που είχε η Ελισάβετ, όταν ο Κάρολος έφυγε για περιοδεία στην Ουαλία, η βασίλισσα επέστρεψε στο Λονδίνο και έπεσε για ύπνο, ακυρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις της τις επόμενες ημέρες.

Η επίσημη ανακοίνωση από το παλάτι - Γρίπη καλοκαιριάτικα

Το πρόγραμμα της βασίλισσας Ελισάβετ την επόμενη εβδομάδα περιλάμβανε επίσημη εμφάνιση στους τελικούς του Γουίμπλεντον, διάφορα πάρτι στους κήπους του Μπάκιγχαμ και άλλες βασιλικές υποχρεώσεις - όλα ακυρώθηκαν.

Το παλάτι επικαλέστηκε ασθένεια, ανακοινώνοντας ότι η βασίλισσα Ελισάβετ έπασχε από… γρίπη - «κάτι περίεργο για αρχές Ιουλίου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Χάρντμαν.

Μάλιστα, τότε, κάποιος πολύ κοντά στο περιβάλλον της Ελισάβετ τού είχε πει ότι δεν ήταν γρίπη αλλά «νευρική εξάντληση».

Η βασίλισσα Ελισάβετ επέστρεψε στα καθήκοντά της λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα αργότερα και έκτοτε απουσίασε ελάχιστες φορές.