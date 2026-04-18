Η άγνωστη πλευρά της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ -Μιμούνταν τη Μελάνια Τραμπ και Νάνσι Ρίγκαν - iefimerida.gr

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ φέρεται να μιμούνταν με χιούμορ τη Μελάνια Τραμπ και άλλες πρώτες κυρίες, σύμφωνα με νέο βιβλίο που αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές της.

Μιμήσεις πίσω από κλειστές πόρτες

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, που πέθανε το 2022, περιγράφεται ως «ικανότατη μίμος» στο βιβλίο «The Queen and Her Presidents» της Σούζαν Πέιτζ. Σύμφωνα με το έργο, διασκέδαζε μιμούμενη τη Μελάνια Τραμπ, αποδίδοντάς της μια «σιωπηλή και απόμακρη» παρουσία, όπως η Γκρέτα Γκάρμπο σ' έναν από τους πιο διάσημους ρόλους της. Φέρεται μάλιστα να ψιθύριζε παιχνιδιάρικα τη διάσημη ατάκα «Θέλω να μείνω μόνη» από την ταινία «Grand Hotel» του 1932.

Η βασίλισσα συναντήθηκε με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ το 2018 στο Ουίνδσορ και ξανά το 2019 σε επίσημη επίσκεψη. Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για τη μονάρχη.

Ντόναλντ Τραμπ, βασίλισσα Ελισάβετ / Φωτογραφία: AP/Alastair Grant, Pool

Μελάνια Τραμπ, βασίλισσα Ελισάβετ, Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: Tolga Akmen/Pool via AP

Σατιρικές αναπαραστάσεις και της Νάνσι Ρίγκαν

Το βιβλίο αναφέρει ότι η Ελισάβετ αστειευόταν και μιμούμενη τη Νάνσι Ρίγκαν. Κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Καλιφόρνια, λέγεται ότι μιμήθηκε την Πρώτη Κυρία, σχολιάζοντας το χαρακτηριστικό βλέμμα λατρείας που συχνά απηύθυνε στον σύζυγό της, Ρόναλντ Ρίγκαν.

Παρά τις «πικάντικες» αυτές στιγμές, η βασίλισσα παρουσιάζεται ως υπόδειγμα ευπρέπειας στις σχέσεις της με τους 14 Αμερικανούς Προέδρους που γνώρισε, από τον Χάρι Τρούμαν (33ος πρόεδρος) έως τον Τζο Μπάιντεν (46ος πρόεδρος).

Η ιδιαίτερη σχέση με τον Τζον Φ. Κένεντι

Ο πρώτος Πρόεδρος των ΗΠΑ με τον οποίο ανέπτυξε προσωπική σχέση ήταν ο Τζον Φ. Κένεντι, λόγω της μικρής διαφοράς ηλικίας. Μετά τη συνάντησή τους, άρχισαν να ανταλλάσσουν επιστολές που σταδιακά έγιναν πιο συχνές και ανεπίσημες, θυμίζοντας φιλική αλληλογραφία. Το 1962, η βασίλισσα προσκάλεσε την Τζάκι Κένεντι σε γεύμα κατά την ιδιωτική επίσκεψή της στο Λονδίνο.

Όταν ο Κένεντι δολοφονήθηκε το 1963, η Ελισάβετ δεν μπόρεσε να παραστεί στην κηδεία λόγω της εγκυμοσύνης της. Ο πρίγκιπας Φίλιππος εκπροσώπησε τη βασιλική οικογένεια και, σύμφωνα με το βιβλίο, η Τζάκι τον βρήκε μετά την τελετή να παίζει στο πάτωμα με τον τρίχρονο Τζον Τζούνιορ.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ της Βρετανίας ποζάρει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, πριν από επίσημο δείπνο στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, 5 Ιουνίου 1961. Διακρίνονται επίσης ο Πρίγκιπας Φίλιππος, αριστερά, και η σύζυγος του προέδρου Κένεντι, Τζάκι Κένεντι, δεύτερη από αριστερά / Φωτογραφία AP/Pool

Η φιλία με τον Ρόναλντ Ρίγκαν

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ανέπτυξε μια «άμεση» και «διαρκή» φιλία με τον Ρίγκαν, που ενισχύθηκε από την κοινή τους αγάπη για την ιππασία. Κατά την επίσκεψή της το 1983, χάρηκε ιδιαίτερα όταν προέκυψε ένα απρόσμενα ελεύθερο βράδυ και το επιτελείο του προέδρου πρότεινε δείπνο στο Trader Vic’s στο Σαν Φρανσίσκο. Ήταν η πρώτη φορά μετά από δεκαεπτά χρόνια που έτρωγε σε εστιατόριο. Δοκίμασε το διάσημο ρούμι punch και φύλαξε το μπισκότο τύχης στην τσάντα της.

Μετά τον θάνατο του Ρίγκαν, η βασίλισσα έγραψε χειρόγραφη επιστολή στη Νάνσι Ρίγκαν, την οποία μετέφερε προσωπικά ο τότε πρίγκιπας Κάρολος. Η πρώην Πρώτη Κυρία την κράτησε μαζί με άλλες συλλυπητήριες επιστολές ξένων ηγετών.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν και η σύζυγός του Νάνσι Ρίγκαν (δεξιά) συναντούν τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο, την Τετάρτη 14 Ιουνίου 1989 / Φωτογραφία AP/Martin Cleaver

Οι ερωτήσεις του Τραμπ και η διακριτικότητα της βασίλισσας

Το βιβλίο αναφέρει ότι ο Τραμπ προσπάθησε να αποσπάσει κουτσομπολιά από τη βασίλισσα, ρωτώντας την ποιος ήταν ο αγαπημένος της Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά εκείνη δεν απάντησε. Τη ρώτησε επίσης για τον εγγονό της, πρίγκιπα Χάρι, και τη Μέγκαν Μαρκλ, που είχαν μετακομίσει στην Καλιφόρνια. Ο Τραμπ έχει παραδεχτεί ότι «τη ρωτούσε συνεχώς», χωρίς όμως να λάβει απαντήσεις.

Η συνέχεια των σχέσεων με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄

Ο Τραμπ έγινε αργότερα ο πρώτος Αμερικανός Πρόεδρος που έγινε δεκτός από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, γιο της Ελισάβετ, τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε ανταπόδοση, ο Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα πραγματοποιήσουν κρατική επίσκεψη στις ΗΠΑ από τις 27 έως τις 30 Απριλίου.