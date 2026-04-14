American Music Awards: Η Τέιλορ Σουίφτ σαρώνει με 8 υποψηφιότητες -Οι πρωτάρηδες και οι νέες κατηγορίες - iefimerida.gr

Η Τέιλορ Σουίφτ, βασίλισσα όλων των εποχών των American Music Awards, έχει πολλές πιθανότητες να επεκτείνει το ιστορικό της προβάδισμα φέτος.
Η σούπερ σταρ της ποπ προηγείται στην κούρσα για τα βραβεία Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία του 2026 με οκτώ υποψηφιότητες. Τέσσερις καλλιτέχνες ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση στην κατάταξη των υποψήφιων, με επτά υποψηφιότητες η καθεμία: η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Ολίβια Ντιν, o Μόργκαν Γουόλεν και ο Sombr.
Οι καλλιτέχνες που «απειλούν» την Τέιλορ Σουίφτ
Η Lady Gaga και ο Άλεξ Γουόερν ακολουθούν από κοντά με έξι υποψηφιότητες ο καθένας. Υποψήφιοι σε πέντε κατηγορίες είναι η Έλα Λάνγκλεϊ, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του chart του Billboard Hot 100, το λάτιν συγκρότημα Fuerza Regida, ο Λέον Τόμας και η Ζάρα Λάρσον. Οι καλλιτέχνες που διεκδικούν βραβεία σε τέσσερις κατηγορίες είναι οι Τζάστιν Μπίμπερ, Μπρούνο Μαρς, Cardi B, Playboi Carti, Tate McRae και Tyla.
Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας στις 25 Μαϊου και θα μεταδοθεί από το CBS για δεύτερη χρονιά μετά από μια δεκαετή πορεία στο ABC, με παρουσιάστρια την Queen Latifah.
Θα είναι η 52η τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων, παραγωγής της Dick Clark Productions, θεσμός, ο οποίος δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 ως εναλλακτικός στα Grammy. Οι υποψηφιότητες βασίζονται στην εμπορική απόδοση, με το κοινό να ψηφίζει για τους νικητές μέσω ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Οι Ντιν και Sombr έφτασαν τον εντυπωσιακό αριθμό των επτά υποψηφιοτήτων, καθώς ήταν υποψήφιοι για πρώτη φορά ο καθένας. Θα διεκδικήσουν φυσικά τον τίτλο του Νέου Καλλιτέχνη της Χρονιάς, καθώς και τον τίτλο του Καλύτερου Άλμπουμ της Χρονιάς και τον τίτλο του Τραγουδιού της Χρονιάς.
Οι… πρωτάρηδες των υποψηφιοτήτων και οι νέες κατηγορίες
Για πρώτη φορά είναι υποψήφιοι οι Τεγιάνα Τέιλορ, Άλεξ Γουόρεν, Λέον Τόμας, Σιένα Σπίρο, Tate McRae, Sienna Spiro, BigXthaPlug, Pink Pantheress, Katseye και το συγκρότημα Huntr/X από την ταινία "KPop Demon Hunters".
Έντεκα νέες κατηγορίες έχουν προστεθεί το 2026, Πρωτοποριακή Περιοδεία, Πρωτοποριακό Άλμπουμ, Καλύτερο Τραγούδι από το παρελθόν, Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία, Τραγούδι του Καλοκαιριού, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Ποπ, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Κάντρι, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Λάτιν, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Ροκ/Εναλλακτικής και Καλύτερος Καλλιτέχνης Americana/folk.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τα AMAs 2026:
Γενικές Κατηγορίες
Καλλιτέχνης της Χρονιάς
Bad Bunny
Bruno Mars
BTS
Harry Styles
Justin Bieber
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς
Alex Warren
Ella Langley
KATSEYE
Leon Thomas
Olivia Dean
sombr
Άλμπουμ της Χρονιάς
Cardi B - “AM I THE DRAMA?”
Fuerza Regida - “111xpantia”
Justin Bieber - “SWAG”
Lady Gaga - “Mayhem”
Morgan Wallen - “I’m The Problem”
Olivia Dean - “The Art of Loving”
Playboi Carti - “MUSIC”
Sabrina Carpenter - “Man’s Best Friend”
Tate McRae - “So Close To What”
Taylor Swift - “The Life of a Showgirl”
Τραγούδι της Χρονιάς
Alex Warren - “Ordinary”
Ella Langley - “Choosin’ Texas”
The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami - “Golden”
Kehlani - “Folded”
Leon Thomas - “MUTT”
Morgan Wallen - “I’m The Problem”
Olivia Dean - “Man I Need”
Sabrina Carpenter - “Manchild”
sombr - “back to friends”
Taylor Swift - “The Fate of Ophelia”
Συνεργασία της Χρονιάς
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman - “All The Way”
David Guetta, Teddy Swims, Tones And I - “Gone Gone Gone”
Morgan Wallen, Tate McRae - “What I Want”
PinkPantheress, Zara Larsson - “Stateside”
Shaboozey, Jelly Roll - “Amen”
Καλύτερο Κοινωνικό Τραγούδι
Disco Lines, Tinashe - “No Broke Boys”
PinkPantheress - “Illegal”
Role Model - “Sally, When The Wine Runs Out”
Tyla - “CHANEL”
Zara Larsson - “Lush Life”
Καλύτερο Μουσικό Βίντεο
KATSEYE - “Gnarly”
ROSALÍA, Björk, Yves Tumor - “Berghain”
Sabrina Carpenter - “Manchild”
Taylor Swift - “The Fate of Ophelia”
Tyla - “CHANEL”
Καλύτερο Σάουντρακ
F1 The Album
Hazbin Hotel: Season Two
KPop Demon Hunters
Wicked: For Good
Charli xcx - Wuthering Heights
Περιοδεία της Χρονιάς
Beyoncé - “Cowboy Carter Tour”
Kendrick Lamar, SZA - “Grand National Tour”
Lady Gaga - “The Mayhem Ball”
Oasis - “Oasis Live ‘25 Tour”
Shakira - “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”
Πρωτοποριακή Περιοδεία της Χρονιάς
Benson Boone - “American Heart World Tour”
Kali Uchis - “The Sincerely, Tour”
The Marías - “Submarine Tour”
Megan Moroney - “Am I Okay? Tour”
Sleep Token - “Even in Arcadia Tour”
Πρωτοποριακό Άλμπουμ της Χρονιάς
Olivia Dean - “The Art of Loving”
sombr - “I Barely Know Her”
Zara Larsson - “Midnight Sun”
Καλύτερο Τραγούδι από το παρελθόν
4 Non Blondes - “What’s Up”
Black Eyed Peas - “Rock That Body”
Goo Goo Dolls - “Iris”
Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία
Alex Warren - “Ordinary”
The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami - “Golden”
Lady Gaga - “Abracadabra”
RAYE - “WHERE IS MY HUSBAND!”
SIENNA SPIRO - “Die on this Hill”
Τραγούδι του Καλοκαιριού
Alex Warren - “FEVER DREAM”
Bella Kay - “iloveitiloveitiloveit”
BTS - “SWIM”
Ella Langley - “Choosin’ Texas”
Harry Styles - “American Girls”
Noah Kahan - “The Great Divide”
PinkPantheress, Zara Larsson - “Stateside”
sombr - “Homewrecker”
Tame Impala, JENNIE - “Dracula”
Taylor Swift - “Elizabeth Taylor”
Ποπ Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης Ποπ
Alex Warren
Benson Boone
Ed Sheeran
Harry Styles
Justin Bieber
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Ποπ
Lady Gaga
Olivia Dean
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Taylor Swift
Πρωτοπόρος Καλλιτέχνης Ποπ
KATSEYE
SIENNA SPIRO
Zara Larsson
Καλύτερο Ποπ Τραγούδι
Alex Warren - “Ordinary”
The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami - “Golden”
Olivia Dean - “Man I Need”
Sabrina Carpenter - “Manchild”
Taylor Swift - “The Fate of Ophelia”
Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ
Lady Gaga - “Mayhem”
Olivia Dean - “The Art of Loving”
Sabrina Carpenter - “Man’s Best Friend”
Tate McRae - “So Close To What”
Taylor Swift - “The Life of a Showgirl”
Κατηγορίες Κάντρι
Καλύτερος Καλλιτέχνης Κάντρι
Jelly Roll
Luke Combs
Morgan Wallen
Riley Green
Shaboozey
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Κάντρι
Ella Langley
Kelsea Ballerini
Lainey Wilson
Megan Moroney
Miranda Lambert
Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο ή Συγκρότημα
Brooks & Dunn
Old Dominion
Rascal Flatts
Treaty Oak Revival
Zac Brown Band
Καλύτερη Πρωτοπόρος Κάντρι Καλλιτέχνιδα
Sam Barber
Tucker Wetmore
Zach Top
Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman - “All The Way”
Ella Langley - “Choosin’ Texas”
Morgan Wallen - “Just In Case”
Russell Dickerson - “Happen To Me”
Shaboozey - “Good News”
Καλύτερο Άλμπουμ Κάντρι
BigXthaPlug - “I Hope You’re Happy”
Megan Moroney - “Cloud 9”
Morgan Wallen - “I’m The Problem”
Sam Barber - “Restless Mind”
Tucker Wetmore - “What Not To”
Χιπ-Χοπ Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ
Don Toliver
Kendrick Lamar
Playboi Carti
Tyler, The Creator
YoungBoy Never Broke Again
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Χιπ-Χοπ
Cardi B
Doechii
GloRilla
Sexyy Red
YKNIECE
Πρωτοπόρος Χιπ-Χοπ Καλλιτέχνης
EsDeeKid
Monaleo
PLUTO
Καλύτερο Χιπ-Χοπ Τραγούδι
Cardi B - “ErrTime”
Drake - “NOKIA”
Gunna, Burna Boy - “wgft”
Playboi Carti, The Weeknd - “Rather Lie”
YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii - “Take Me Thru Dere”
Καλύτερο Χιπ-Χοπ Άλμπουμ
Cardi B - “AM I THE DRAMA?”
Don Toliver - “OCTANE”
Gunna - “The Last Wun”
Playboi Carti - “MUSIC”
YoungBoy Never Broke Again - “MASA”
R&B Κατηγορίες
Καλύτερος R&B Καλλιτέχνης
Bruno Mars
Chris Brown
Daniel Caesar
PARTYNEXTDOOR
The Weeknd
Καλύτερη R&B Καλλιτέχνιδα
Kehlani
Summer Walker
SZA
Teyana Taylor
Tyla
Πρωτοπόρος R&B Καλλιτέχνης
Leon Thomas
Mariah the Scientist
Ravyn Lenae
Καλύτερο R&B Τραγούδι
Bruno Mars - “I Just Might”
Chris Brown, Bryson Tiller - “It Depends”
Kehlani - “Folded”
Leon Thomas - “MUTT”
Mariah the Scientist - “BURNING BLUE”
Καλύτερο R&B Άλμπουμ
Bruno Mars - “The Romantic”
Justin Bieber - “SWAG”
Leon Thomas - “MUTT”
Mariah the Scientist - “HEARTS SOLD SEPARATELY”
Summer Walker - “Finally Over It”
Λάτιν Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης Λάτιν
Bad Bunny
Junior H
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Λάτιν
Gloria Estefan
KAROL G
Natti Natasha
ROSALÍA
Shakira
Καλύτερο Λάτιν Ντουέτο ή Γκρουπ
Clave Especial
Fuerza Regida
Grupo Firme
Grupo Frontera
Julión Álvarez y su Norteño Banda
Πρωτοπόρος Λάτιν Καλλιτέχνης
Beéle
Kapo
Netón Vega
Καλύτερο Λάτιν Τραγούδι
Bad Bunny - “NUEVAYoL”
benny blanco, Selena Gomez, The Marías - “Ojos Tristes”
Fuerza Regida - “Marlboro Rojo”
Fuerza Regida, Grupo Frontera - “ME JALO”
KAROL G - “LATINA FOREVA”
Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ
Fuerza Regida - “111xpantia”
KAROL G - “Tropicoqueta”
Netón Vega - “Mi Vida Mi Muerte”
Peso Pluma, Tito Double P - “DINASTÍA”
ROSALÍA - “Lux”
Κατηγορίες Ροκ
Καλύτερος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης
Deftones
Linkin Park
The Marías
Sleep Token
Twenty One Pilots
Πρωτοπόρος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης
Geese
Gigi Perez
Sombr
Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Τραγούδι
Noah Kahan - “The Great Divide”
Linkin Park - “Up From The Bottom”
Sombr - “back to friends”
Sublime - “Ensenada”
Tame Impala - “Dracula”
Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Άλμπουμ
Sleep Token - “Even In Arcadia”
Sombr - “I Barely Know Her”
Tame Impala - “Deadbeat”
Twenty One Pilots - “Breach”
Zach Bryan - “With Heaven On Top”
Κατηγορίες Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής
Καλύτερος Καλλιτέχνης Χορευτικής/Ηλεκτρονικής
Calvin Harris
David Guetta
Fred again..
ILLENIUM
John Summit
Κατηγορίες K-POP
Καλύτερος Καλλιτέχνης K-Pop
ATEEZ
BTS
ENHYPEN
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα K-Pop
Aespa
BLACKPINK
ILLIT
LE SSERAFIM
TWICE
Κατηγορίες AFROBEATS
Καλύτερος Καλλιτέχνης Afrobeats
Burna Boy
MOLIY
Rema
Tyla
Wizkid
Κατηγορίες AMERICANA/FOLK
Καλύτερος Καλλιτέχνης Americana/Folk
Lord Huron
The Lumineers
Mumford & Sons
Noah Kahan
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ