American Music Awards: Η Τέιλορ Σουίφτ σαρώνει με 8 υποψηφιότητες -Οι πρωτάρηδες και οι νέες κατηγορίες - iefimerida.gr

Η Τέιλορ Σουίφτ, βασίλισσα όλων των εποχών των American Music Awards, έχει πολλές πιθανότητες να επεκτείνει το ιστορικό της προβάδισμα φέτος.

Η σούπερ σταρ της ποπ προηγείται στην κούρσα για τα βραβεία Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία του 2026 με οκτώ υποψηφιότητες. Τέσσερις καλλιτέχνες ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση στην κατάταξη των υποψήφιων, με επτά υποψηφιότητες η καθεμία: η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Ολίβια Ντιν, o Μόργκαν Γουόλεν και ο Sombr.

Οι καλλιτέχνες που «απειλούν» την Τέιλορ Σουίφτ

Η Lady Gaga και ο Άλεξ Γουόερν ακολουθούν από κοντά με έξι υποψηφιότητες ο καθένας. Υποψήφιοι σε πέντε κατηγορίες είναι η Έλα Λάνγκλεϊ, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του chart του Billboard Hot 100, το λάτιν συγκρότημα Fuerza Regida, ο Λέον Τόμας και η Ζάρα Λάρσον. Οι καλλιτέχνες που διεκδικούν βραβεία σε τέσσερις κατηγορίες είναι οι Τζάστιν Μπίμπερ, Μπρούνο Μαρς, Cardi B, Playboi Carti, Tate McRae και Tyla.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας στις 25 Μαϊου και θα μεταδοθεί από το CBS για δεύτερη χρονιά μετά από μια δεκαετή πορεία στο ABC, με παρουσιάστρια την Queen Latifah.

Θα είναι η 52η τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων, παραγωγής της Dick Clark Productions, θεσμός, ο οποίος δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 ως εναλλακτικός στα Grammy. Οι υποψηφιότητες βασίζονται στην εμπορική απόδοση, με το κοινό να ψηφίζει για τους νικητές μέσω ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Ντιν και Sombr έφτασαν τον εντυπωσιακό αριθμό των επτά υποψηφιοτήτων, καθώς ήταν υποψήφιοι για πρώτη φορά ο καθένας. Θα διεκδικήσουν φυσικά τον τίτλο του Νέου Καλλιτέχνη της Χρονιάς, καθώς και τον τίτλο του Καλύτερου Άλμπουμ της Χρονιάς και τον τίτλο του Τραγουδιού της Χρονιάς.

Οι… πρωτάρηδες των υποψηφιοτήτων και οι νέες κατηγορίες

Για πρώτη φορά είναι υποψήφιοι οι Τεγιάνα Τέιλορ, Άλεξ Γουόρεν, Λέον Τόμας, Σιένα Σπίρο, Tate McRae, Sienna Spiro, BigXthaPlug, Pink Pantheress, Katseye και το συγκρότημα Huntr/X από την ταινία "KPop Demon Hunters".

Για πρώτη φορά κέρδισε υποψηφιότητα η Tate McRae

Έντεκα νέες κατηγορίες έχουν προστεθεί το 2026, Πρωτοποριακή Περιοδεία, Πρωτοποριακό Άλμπουμ, Καλύτερο Τραγούδι από το παρελθόν, Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία, Τραγούδι του Καλοκαιριού, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Ποπ, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Κάντρι, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Λάτιν, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Ροκ/Εναλλακτικής και Καλύτερος Καλλιτέχνης Americana/folk.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τα AMAs 2026:

Γενικές Κατηγορίες

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Bad Bunny

Bruno Mars

BTS

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Alex Warren

Ella Langley

KATSEYE

Leon Thomas

Olivia Dean

sombr

Άλμπουμ της Χρονιάς

Cardi B - “AM I THE DRAMA?”

Fuerza Regida - “111xpantia”

Justin Bieber - “SWAG”

Lady Gaga - “Mayhem”

Morgan Wallen - “I’m The Problem”

Olivia Dean - “The Art of Loving”

Playboi Carti - “MUSIC”

Sabrina Carpenter - “Man’s Best Friend”

Tate McRae - “So Close To What”

Taylor Swift - “The Life of a Showgirl”

Τραγούδι της Χρονιάς

Alex Warren - “Ordinary”

Ella Langley - “Choosin’ Texas”

The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami - “Golden”

Kehlani - “Folded”

Leon Thomas - “MUTT”

Morgan Wallen - “I’m The Problem”

Olivia Dean - “Man I Need”

Sabrina Carpenter - “Manchild”

sombr - “back to friends”

Taylor Swift - “The Fate of Ophelia”

Συνεργασία της Χρονιάς

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman - “All The Way”

David Guetta, Teddy Swims, Tones And I - “Gone Gone Gone”

Morgan Wallen, Tate McRae - “What I Want”

PinkPantheress, Zara Larsson - “Stateside”

Shaboozey, Jelly Roll - “Amen”

Καλύτερο Κοινωνικό Τραγούδι

Disco Lines, Tinashe - “No Broke Boys”

PinkPantheress - “Illegal”

Role Model - “Sally, When The Wine Runs Out”

Tyla - “CHANEL”

Zara Larsson - “Lush Life”

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

KATSEYE - “Gnarly”

ROSALÍA, Björk, Yves Tumor - “Berghain”

Sabrina Carpenter - “Manchild”

Taylor Swift - “The Fate of Ophelia”

Tyla - “CHANEL”

Καλύτερο Σάουντρακ

F1 The Album

Hazbin Hotel: Season Two

KPop Demon Hunters

Wicked: For Good

Charli xcx - Wuthering Heights

Περιοδεία της Χρονιάς

Beyoncé - “Cowboy Carter Tour”

Kendrick Lamar, SZA - “Grand National Tour”

Lady Gaga - “The Mayhem Ball”

Oasis - “Oasis Live ‘25 Tour”

Shakira - “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Πρωτοποριακή Περιοδεία της Χρονιάς

Benson Boone - “American Heart World Tour”

Kali Uchis - “The Sincerely, Tour”

The Marías - “Submarine Tour”

Megan Moroney - “Am I Okay? Tour”

Sleep Token - “Even in Arcadia Tour”

Πρωτοποριακό Άλμπουμ της Χρονιάς

Olivia Dean - “The Art of Loving”

sombr - “I Barely Know Her”

Zara Larsson - “Midnight Sun”

Καλύτερο Τραγούδι από το παρελθόν

4 Non Blondes - “What’s Up”

Black Eyed Peas - “Rock That Body”

Goo Goo Dolls - “Iris”

Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία

Alex Warren - “Ordinary”

The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami - “Golden”

Lady Gaga - “Abracadabra”

RAYE - “WHERE IS MY HUSBAND!”

SIENNA SPIRO - “Die on this Hill”

Τραγούδι του Καλοκαιριού

Alex Warren - “FEVER DREAM”

Bella Kay - “iloveitiloveitiloveit”

BTS - “SWIM”

Ella Langley - “Choosin’ Texas”

Harry Styles - “American Girls”

Noah Kahan - “The Great Divide”

PinkPantheress, Zara Larsson - “Stateside”

sombr - “Homewrecker”

Tame Impala, JENNIE - “Dracula”

Taylor Swift - “Elizabeth Taylor”

Ποπ Κατηγορίες

Καλύτερος Καλλιτέχνης Ποπ

Alex Warren

Benson Boone

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Ποπ

Lady Gaga

Olivia Dean

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Πρωτοπόρος Καλλιτέχνης Ποπ

KATSEYE

SIENNA SPIRO

Zara Larsson

Καλύτερο Ποπ Τραγούδι

Alex Warren - “Ordinary”

The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami - “Golden”

Olivia Dean - “Man I Need”

Sabrina Carpenter - “Manchild”

Taylor Swift - “The Fate of Ophelia”

Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ

Lady Gaga - “Mayhem”

Olivia Dean - “The Art of Loving”

Sabrina Carpenter - “Man’s Best Friend”

Tate McRae - “So Close To What”

Taylor Swift - “The Life of a Showgirl”

Κατηγορίες Κάντρι

Καλύτερος Καλλιτέχνης Κάντρι

Jelly Roll

Luke Combs

Morgan Wallen

Riley Green

Shaboozey

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Κάντρι

Ella Langley

Kelsea Ballerini

Lainey Wilson

Megan Moroney

Miranda Lambert

Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο ή Συγκρότημα

Brooks & Dunn

Old Dominion

Rascal Flatts

Treaty Oak Revival

Zac Brown Band

Καλύτερη Πρωτοπόρος Κάντρι Καλλιτέχνιδα

Sam Barber

Tucker Wetmore

Zach Top

Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman - “All The Way”

Ella Langley - “Choosin’ Texas”

Morgan Wallen - “Just In Case”

Russell Dickerson - “Happen To Me”

Shaboozey - “Good News”

Καλύτερο Άλμπουμ Κάντρι

BigXthaPlug - “I Hope You’re Happy”

Megan Moroney - “Cloud 9”

Morgan Wallen - “I’m The Problem”

Sam Barber - “Restless Mind”

Tucker Wetmore - “What Not To”

Χιπ-Χοπ Κατηγορίες

Καλύτερος Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ

Don Toliver

Kendrick Lamar

Playboi Carti

Tyler, The Creator

YoungBoy Never Broke Again

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Χιπ-Χοπ

Cardi B

Doechii

GloRilla

Sexyy Red

YKNIECE

Πρωτοπόρος Χιπ-Χοπ Καλλιτέχνης

EsDeeKid

Monaleo

PLUTO

Καλύτερο Χιπ-Χοπ Τραγούδι

Cardi B - “ErrTime”

Drake - “NOKIA”

Gunna, Burna Boy - “wgft”

Playboi Carti, The Weeknd - “Rather Lie”

YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii - “Take Me Thru Dere”

Καλύτερο Χιπ-Χοπ Άλμπουμ

Cardi B - “AM I THE DRAMA?”

Don Toliver - “OCTANE”

Gunna - “The Last Wun”

Playboi Carti - “MUSIC”

YoungBoy Never Broke Again - “MASA”

R&B Κατηγορίες

Καλύτερος R&B Καλλιτέχνης

Bruno Mars

Chris Brown

Daniel Caesar

PARTYNEXTDOOR

The Weeknd

Καλύτερη R&B Καλλιτέχνιδα

Kehlani

Summer Walker

SZA

Teyana Taylor

Tyla

Πρωτοπόρος R&B Καλλιτέχνης

Leon Thomas

Mariah the Scientist

Ravyn Lenae

Καλύτερο R&B Τραγούδι

Bruno Mars - “I Just Might”

Chris Brown, Bryson Tiller - “It Depends”

Kehlani - “Folded”

Leon Thomas - “MUTT”

Mariah the Scientist - “BURNING BLUE”

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

Bruno Mars - “The Romantic”

Justin Bieber - “SWAG”

Leon Thomas - “MUTT”

Mariah the Scientist - “HEARTS SOLD SEPARATELY”

Summer Walker - “Finally Over It”

Λάτιν Κατηγορίες

Καλύτερος Καλλιτέχνης Λάτιν

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Λάτιν

Gloria Estefan

KAROL G

Natti Natasha

ROSALÍA

Shakira

Καλύτερο Λάτιν Ντουέτο ή Γκρουπ

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Julión Álvarez y su Norteño Banda

Πρωτοπόρος Λάτιν Καλλιτέχνης

Beéle

Kapo

Netón Vega

Καλύτερο Λάτιν Τραγούδι

Bad Bunny - “NUEVAYoL”

benny blanco, Selena Gomez, The Marías - “Ojos Tristes”

Fuerza Regida - “Marlboro Rojo”

Fuerza Regida, Grupo Frontera - “ME JALO”

KAROL G - “LATINA FOREVA”

Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ

Fuerza Regida - “111xpantia”

KAROL G - “Tropicoqueta”

Netón Vega - “Mi Vida Mi Muerte”

Peso Pluma, Tito Double P - “DINASTÍA”

ROSALÍA - “Lux”

Κατηγορίες Ροκ

Καλύτερος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης

Deftones

Linkin Park

The Marías

Sleep Token

Twenty One Pilots

Πρωτοπόρος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης

Geese

Gigi Perez

Sombr

Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Τραγούδι

Noah Kahan - “The Great Divide”

Linkin Park - “Up From The Bottom”

Sombr - “back to friends”

Sublime - “Ensenada”

Tame Impala - “Dracula”

Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Άλμπουμ

Sleep Token - “Even In Arcadia”

Sombr - “I Barely Know Her”

Tame Impala - “Deadbeat”

Twenty One Pilots - “Breach”

Zach Bryan - “With Heaven On Top”

Κατηγορίες Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής

Καλύτερος Καλλιτέχνης Χορευτικής/Ηλεκτρονικής

Calvin Harris

David Guetta

Fred again..

ILLENIUM

John Summit

Κατηγορίες K-POP

Καλύτερος Καλλιτέχνης K-Pop

ATEEZ

BTS

ENHYPEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα K-Pop

Aespa

BLACKPINK

ILLIT

LE SSERAFIM

TWICE

Κατηγορίες AFROBEATS

Καλύτερος Καλλιτέχνης Afrobeats

Burna Boy

MOLIY

Rema

Tyla

Wizkid

Κατηγορίες AMERICANA/FOLK

Καλύτερος Καλλιτέχνης Americana/Folk

Lord Huron

The Lumineers

Mumford & Sons

Noah Kahan

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

