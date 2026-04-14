American Music Awards: Η Τέιλορ Σουίφτ σαρώνει με 8 υποψηφιότητες -Οι πρωτάρηδες και οι νέες κατηγορίες - iefimerida.gr

American Music Awards: Η Τέιλορ Σουίφτ σαρώνει με 8 υποψηφιότητες -Οι πρωτάρηδες και οι νέες κατηγορίες

Η Τέιλορ Σουίφτ, βασίλισσα όλων των εποχών των American Music Awards, έχει πολλές πιθανότητες να επεκτείνει το ιστορικό της προβάδισμα φέτος.

Η σούπερ σταρ της ποπ προηγείται στην κούρσα για τα βραβεία Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία του 2026 με οκτώ υποψηφιότητες. Τέσσερις καλλιτέχνες ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση στην κατάταξη των υποψήφιων, με επτά υποψηφιότητες η καθεμία: η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Ολίβια Ντιν, o Μόργκαν Γουόλεν και ο Sombr.

Οι καλλιτέχνες που «απειλούν» την Τέιλορ Σουίφτ

Η Lady Gaga και ο Άλεξ Γουόερν ακολουθούν από κοντά με έξι υποψηφιότητες ο καθένας. Υποψήφιοι σε πέντε κατηγορίες είναι η Έλα Λάνγκλεϊ, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του chart του Billboard Hot 100, το λάτιν συγκρότημα Fuerza Regida, ο Λέον Τόμας και η Ζάρα Λάρσον. Οι καλλιτέχνες που διεκδικούν βραβεία σε τέσσερις κατηγορίες είναι οι Τζάστιν Μπίμπερ, Μπρούνο Μαρς, Cardi B, Playboi Carti, Tate McRae και Tyla.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας στις 25 Μαϊου και θα μεταδοθεί από το CBS για δεύτερη χρονιά μετά από μια δεκαετή πορεία στο ABC, με παρουσιάστρια την Queen Latifah.

Θα είναι η 52η τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων, παραγωγής της Dick Clark Productions, θεσμός, ο οποίος δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 ως εναλλακτικός στα Grammy. Οι υποψηφιότητες βασίζονται στην εμπορική απόδοση, με το κοινό να ψηφίζει για τους νικητές μέσω ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Ντιν και Sombr έφτασαν τον εντυπωσιακό αριθμό των επτά υποψηφιοτήτων, καθώς ήταν υποψήφιοι για πρώτη φορά ο καθένας. Θα διεκδικήσουν φυσικά τον τίτλο του Νέου Καλλιτέχνη της Χρονιάς, καθώς και τον τίτλο του Καλύτερου Άλμπουμ της Χρονιάς και τον τίτλο του Τραγουδιού της Χρονιάς.

Οι… πρωτάρηδες των υποψηφιοτήτων και οι νέες κατηγορίες

Για πρώτη φορά είναι υποψήφιοι οι Τεγιάνα Τέιλορ, Άλεξ Γουόρεν, Λέον Τόμας, Σιένα Σπίρο, Tate McRae, Sienna Spiro, BigXthaPlug, Pink Pantheress, Katseye και το συγκρότημα Huntr/X από την ταινία "KPop Demon Hunters".

Για πρώτη φορά κέρδισε υποψηφιότητα η Tate McRae
Έντεκα νέες κατηγορίες έχουν προστεθεί το 2026, Πρωτοποριακή Περιοδεία, Πρωτοποριακό Άλμπουμ, Καλύτερο Τραγούδι από το παρελθόν, Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία, Τραγούδι του Καλοκαιριού, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Ποπ, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Κάντρι, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Λάτιν, Πρωτοποριακός Καλλιτέχνης Ροκ/Εναλλακτικής και Καλύτερος Καλλιτέχνης Americana/folk.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τα AMAs 2026:

   Γενικές Κατηγορίες

   Καλλιτέχνης της Χρονιάς

   Bad Bunny

   Bruno Mars

   BTS

   Harry Styles

   Justin Bieber

   Kendrick Lamar

   Lady Gaga

   Morgan Wallen

   Sabrina Carpenter

   Taylor Swift

   Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς

   Alex Warren

   Ella Langley

   KATSEYE

   Leon Thomas

   Olivia Dean

   sombr

   Άλμπουμ της Χρονιάς

   Cardi B - “AM I THE DRAMA?”

   Fuerza Regida - “111xpantia”

   Justin Bieber - “SWAG”

   Lady Gaga - “Mayhem”

   Morgan Wallen - “I’m The Problem”

   Olivia Dean - “The Art of Loving”

   Playboi Carti - “MUSIC”

   Sabrina Carpenter - “Man’s Best Friend”

   Tate McRae - “So Close To What”

   Taylor Swift - “The Life of a Showgirl”

   Τραγούδι της Χρονιάς

   Alex Warren - “Ordinary”

   Ella Langley - “Choosin’ Texas”

   The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami - “Golden”

   Kehlani - “Folded”

   Leon Thomas - “MUTT”

   Morgan Wallen - “I’m The Problem”

   Olivia Dean - “Man I Need”

   Sabrina Carpenter - “Manchild”

   sombr - “back to friends”

   Taylor Swift - “The Fate of Ophelia”

   Συνεργασία της Χρονιάς

   BigXthaPlug, Bailey Zimmerman - “All The Way”

   David Guetta, Teddy Swims, Tones And I - “Gone Gone Gone”

   Morgan Wallen, Tate McRae - “What I Want”

   PinkPantheress, Zara Larsson - “Stateside”

   Shaboozey, Jelly Roll - “Amen”

   Καλύτερο Κοινωνικό Τραγούδι

   Disco Lines, Tinashe - “No Broke Boys”

   PinkPantheress - “Illegal”

   Role Model - “Sally, When The Wine Runs Out”

   Tyla - “CHANEL”

   Zara Larsson - “Lush Life”

   Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

   KATSEYE - “Gnarly”

   ROSALÍA, Björk, Yves Tumor - “Berghain”

   Sabrina Carpenter - “Manchild”

   Taylor Swift - “The Fate of Ophelia”

   Tyla - “CHANEL”

   Καλύτερο Σάουντρακ

   F1 The Album

   Hazbin Hotel: Season Two

   KPop Demon Hunters

   Wicked: For Good

   Charli xcx - Wuthering Heights

   Περιοδεία της Χρονιάς

   Beyoncé - “Cowboy Carter Tour”

   Kendrick Lamar, SZA - “Grand National Tour”

   Lady Gaga - “The Mayhem Ball”

   Oasis - “Oasis Live ‘25 Tour”

   Shakira - “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

   Πρωτοποριακή Περιοδεία της Χρονιάς

   Benson Boone - “American Heart World Tour”

   Kali Uchis - “The Sincerely, Tour”

   The Marías - “Submarine Tour”

   Megan Moroney - “Am I Okay? Tour”

   Sleep Token - “Even in Arcadia Tour”

   Πρωτοποριακό Άλμπουμ της Χρονιάς

   Olivia Dean - “The Art of Loving”

   sombr - “I Barely Know Her”

   Zara Larsson - “Midnight Sun”

   Καλύτερο Τραγούδι από το παρελθόν

   4 Non Blondes - “What’s Up”

   Black Eyed Peas - “Rock That Body”

   Goo Goo Dolls - “Iris”

   Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία

   Alex Warren - “Ordinary”

   The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami - “Golden”

   Lady Gaga - “Abracadabra”

   RAYE - “WHERE IS MY HUSBAND!”

   SIENNA SPIRO - “Die on this Hill”

   Τραγούδι του Καλοκαιριού

   Alex Warren - “FEVER DREAM”

   Bella Kay - “iloveitiloveitiloveit”

   BTS - “SWIM”

   Ella Langley - “Choosin’ Texas”

   Harry Styles - “American Girls”

   Noah Kahan - “The Great Divide”

   PinkPantheress, Zara Larsson - “Stateside”

   sombr - “Homewrecker”

   Tame Impala, JENNIE - “Dracula”

   Taylor Swift - “Elizabeth Taylor”

   Ποπ Κατηγορίες

   Καλύτερος Καλλιτέχνης Ποπ

   Alex Warren

   Benson Boone

   Ed Sheeran

   Harry Styles

   Justin Bieber

   Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Ποπ

   Lady Gaga

   Olivia Dean

   Sabrina Carpenter

   Tate McRae

   Taylor Swift

   Πρωτοπόρος Καλλιτέχνης Ποπ

   KATSEYE

   SIENNA SPIRO

   Zara Larsson

   Καλύτερο Ποπ Τραγούδι

   Alex Warren - “Ordinary”

   The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami - “Golden”

   Olivia Dean - “Man I Need”

   Sabrina Carpenter - “Manchild”

   Taylor Swift - “The Fate of Ophelia”

   Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ

   Lady Gaga - “Mayhem”

   Olivia Dean - “The Art of Loving”

   Sabrina Carpenter - “Man’s Best Friend”

   Tate McRae - “So Close To What”

   Taylor Swift - “The Life of a Showgirl”

   Κατηγορίες Κάντρι

   Καλύτερος Καλλιτέχνης Κάντρι

   Jelly Roll

   Luke Combs

   Morgan Wallen

   Riley Green

   Shaboozey

   Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Κάντρι

   Ella Langley

   Kelsea Ballerini

   Lainey Wilson

   Megan Moroney

   Miranda Lambert

   Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο ή Συγκρότημα

   Brooks & Dunn

   Old Dominion

   Rascal Flatts

   Treaty Oak Revival

   Zac Brown Band

   Καλύτερη Πρωτοπόρος Κάντρι Καλλιτέχνιδα

   Sam Barber

   Tucker Wetmore

   Zach Top

   Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι

   BigXthaPlug, Bailey Zimmerman - “All The Way”

   Ella Langley - “Choosin’ Texas”

   Morgan Wallen - “Just In Case”

   Russell Dickerson - “Happen To Me”

   Shaboozey - “Good News”

   Καλύτερο Άλμπουμ Κάντρι

   BigXthaPlug - “I Hope You’re Happy”

   Megan Moroney - “Cloud 9”

   Morgan Wallen - “I’m The Problem”

   Sam Barber - “Restless Mind”

   Tucker Wetmore - “What Not To”

   Χιπ-Χοπ Κατηγορίες

   Καλύτερος Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ

   Don Toliver

   Kendrick Lamar

   Playboi Carti

   Tyler, The Creator

   YoungBoy Never Broke Again

   Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Χιπ-Χοπ

   Cardi B

   Doechii

   GloRilla

   Sexyy Red

   YKNIECE

   Πρωτοπόρος Χιπ-Χοπ Καλλιτέχνης

   EsDeeKid

   Monaleo

   PLUTO

   Καλύτερο Χιπ-Χοπ Τραγούδι

   Cardi B - “ErrTime”

   Drake - “NOKIA”

   Gunna, Burna Boy - “wgft”

   Playboi Carti, The Weeknd - “Rather Lie”

   YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii - “Take Me Thru Dere”

   Καλύτερο Χιπ-Χοπ Άλμπουμ

   Cardi B - “AM I THE DRAMA?”

   Don Toliver - “OCTANE”

   Gunna - “The Last Wun”

   Playboi Carti - “MUSIC”

   YoungBoy Never Broke Again - “MASA”

   R&B Κατηγορίες

   Καλύτερος R&B Καλλιτέχνης

   Bruno Mars

   Chris Brown

   Daniel Caesar

   PARTYNEXTDOOR

   The Weeknd

   Καλύτερη R&B Καλλιτέχνιδα

   Kehlani

   Summer Walker

   SZA

   Teyana Taylor

   Tyla

   Πρωτοπόρος R&B Καλλιτέχνης

   Leon Thomas

   Mariah the Scientist

   Ravyn Lenae

   Καλύτερο R&B Τραγούδι

   Bruno Mars - “I Just Might”

   Chris Brown, Bryson Tiller - “It Depends”

   Kehlani - “Folded”

   Leon Thomas - “MUTT”

   Mariah the Scientist - “BURNING BLUE”

   Καλύτερο R&B Άλμπουμ

   Bruno Mars - “The Romantic”

   Justin Bieber - “SWAG”

   Leon Thomas - “MUTT”

   Mariah the Scientist - “HEARTS SOLD SEPARATELY”

   Summer Walker - “Finally Over It”

   Λάτιν Κατηγορίες

   Καλύτερος Καλλιτέχνης Λάτιν

   Bad Bunny

   Junior H

   Peso Pluma

   Rauw Alejandro

   Tito Double P

   Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Λάτιν

   Gloria Estefan

   KAROL G

   Natti Natasha

   ROSALÍA

   Shakira

   Καλύτερο Λάτιν Ντουέτο ή Γκρουπ

   Clave Especial

   Fuerza Regida

   Grupo Firme

   Grupo Frontera

   Julión Álvarez y su Norteño Banda

   Πρωτοπόρος Λάτιν Καλλιτέχνης

   Beéle

   Kapo

   Netón Vega

   Καλύτερο Λάτιν Τραγούδι

   Bad Bunny - “NUEVAYoL”

   benny blanco, Selena Gomez, The Marías - “Ojos Tristes”

   Fuerza Regida - “Marlboro Rojo”

   Fuerza Regida, Grupo Frontera - “ME JALO”

   KAROL G - “LATINA FOREVA”

   Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ

   Fuerza Regida - “111xpantia”

   KAROL G - “Tropicoqueta”

   Netón Vega - “Mi Vida Mi Muerte”

   Peso Pluma, Tito Double P - “DINASTÍA”

   ROSALÍA - “Lux”

   Κατηγορίες Ροκ

   Καλύτερος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης

   Deftones

   Linkin Park

   The Marías

   Sleep Token

   Twenty One Pilots

   Πρωτοπόρος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης

   Geese

   Gigi Perez

   Sombr

   Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Τραγούδι

   Noah Kahan - “The Great Divide”

   Linkin Park - “Up From The Bottom”

   Sombr - “back to friends”

   Sublime - “Ensenada”

   Tame Impala - “Dracula”

   Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Άλμπουμ

   Sleep Token - “Even In Arcadia”

   Sombr - “I Barely Know Her”

   Tame Impala - “Deadbeat”

   Twenty One Pilots - “Breach”

   Zach Bryan - “With Heaven On Top”

   Κατηγορίες Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής

   Καλύτερος Καλλιτέχνης Χορευτικής/Ηλεκτρονικής

   Calvin Harris

   David Guetta

   Fred again..

   ILLENIUM

   John Summit

   Κατηγορίες K-POP

   Καλύτερος Καλλιτέχνης K-Pop

   ATEEZ

   BTS

   ENHYPEN

   Stray Kids

   TOMORROW X TOGETHER

   Καλύτερη Καλλιτέχνιδα K-Pop

   Aespa

   BLACKPINK

   ILLIT

   LE SSERAFIM

   TWICE

   Κατηγορίες AFROBEATS

   Καλύτερος Καλλιτέχνης Afrobeats

   Burna Boy

   MOLIY

   Rema

   Tyla

   Wizkid

   Κατηγορίες AMERICANA/FOLK

   Καλύτερος Καλλιτέχνης Americana/Folk

   Lord Huron

   The Lumineers

   Mumford & Sons

   Noah Kahan

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τέιλορ Σουίφτ American Music Awards lady gaga Τζάστιν Μπίμπερ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ