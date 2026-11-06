Βασίλης Ζούλιας για Γιώργο Μαζωνάκη: Αυτός ο θάνατος έδειξε ότι δεν υπάρχει «γρήγορη λύση» - iefimerida.gr

Στον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Βασίλης Ζούλιας και στην αναζήτηση της «γρήγορης λύσης» η οποία τελικά δεν μπορεί να βοηθήσει.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Βασίλης Ζούλιας τονίζει πως ο συγκεκριμένος θάνατος αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει «γρήγορη λύση». Αναγνωρίζει πως άνθρωποι σαν τον ίδιο αναζητούν άμεσες διεξόδους, όμως η πραγματική αλλαγή δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες.

Υποστηρίζει πως αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απλώς απορρίψει την πρόταση και είχε αποχωρήσει από το ιατρείο, θα ήταν ακόμα ζωντανός. Θεωρεί πως μια απλή άρνηση θα ήταν αρκετή για να αποτρέψει την τραγική εξέλιξη.

Εκφράζει τον πόνο του για το γεγονός ότι ο τραγουδιστής έχασε την ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του στο μέλλον. Τονίζει πως η γιατρός έπρεπε να τον κατευθύνει αλλού, δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα για αλλαγή.

Ανακαλώντας ένα παλιό βίντεο του ερμηνευτή από τα νεανικά του χρόνια, ο σχεδιαστής εξυμνεί το τεράστιο ταλέντο του. Σχολιάζει το πάθος με το οποίο τραγουδούσε ρεμπέτικα σε πολύ νεαρή ηλικία, υπογραμμίζοντας το καλλιτεχνικό του μέγεθος.

Ο σχεδιαστής μόδας εκτίμησε ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα δεν δόθηκε η δυνατότητα στον τραγουδιστή να αλλάξει τη ζωή του, τονίζοντας πως αυτό ήταν που τον πόνεσε περισσότερο.

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Ο Βασίλης Ζούλιας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Studio στις 3» και επεσήμανε πως αν ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε δεχθεί όλα όσα του πρότειναν στο ιατρείο της Καρνεάδου, σήμερα θα ζούσε.

Βασίλης Ζούλιας: «Άνθρωποι σαν και μένα θέλουν μια τέτοια λύση»

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο σχεδιαστής: «Έδειξε αυτός ο θάνατος ότι δεν υπάρχει “γρήγορη λύση”. Και το λέω εγώ, που ξέρω. Φυσικά ήθελα μια εύκολη και γρήγορη λύση, μιας και οι άνθρωποι σαν και μένα θέλουν μια τέτοια λύση ακριβώς όσο εύκολα και γρήγορα φτάνει η μυτιά στον εγκέφαλο και όσο γρήγορα φτάνει η ένεση στην φλέβα. Τόσο γρήγορα που θέλαμε να αλλάξει το συναίσθημά μας, μιλάω για μένα και όχι για τον Γιώργο, νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξει το οτιδήποτε. Σε 24 ώρες αυτό δεν γίνεται. Έπρεπε να του πει “γεια σας”, να κλείσει την πόρτα και θα ήταν όλα καλά. Δεν θα ‘χε συμβεί τίποτα και ο Γιώργος θα ζούσε».

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«Τον είδα σαν αδελφό μου, το καταλαβαίνεις;»



Παράλληλα ο Βασίλης Ζούλιας εξήγησε πως αυτό που τον πόνεσε περισσότερο ήταν πως στερήθηκε από τον ερμηνευτή η ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του στο μέλλον: «Αυτή η γιατρός με το που είδε το Γιώργο και ο Γιώργος της είπε κάποια πράγματα, έπρεπε να του πει “Γιώργο μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι για σένα, αλλά μπορείς να πας εκεί. Να πιούμε έναν καφέ, να ηρεμήσεις λίγο”. Και ο Γιώργος θα ζούσε. Και ακριβώς επειδή θα ζούσε, θα είχε την ευκαιρία να αλλάξει. Την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα. Επειδή θα ζούσε. Του στερήθηκε αυτό. Και αυτό ήταν που με πόνεσε, γιατί τον Γιώργο τον, αχ γαμώτο… Τον είδα σαν αδελφό μου, το καταλαβαίνεις;».

Μάλιστα, περιγράφοντας ένα παλιό βίντεο του τραγουδιστή από τα νεανικά του χρόνια, πρόσθεσε: «Όταν είδα αυτό το βίντεο με το παιδί με το πουλόβερ δεμένο εδώ να τραγουδάει με τέτοιο πάθος δεκαπέντε, δεκαεπτά χρονών ρεμπέτικα τραγούδια με τέτοιο πάθος, λέω αυτός ο άνθρωπος ήταν τεράστιο ταλέντο».

