Βασίλης Ζούλιας για Ερρίκο Πετιλόν: Πάσχει από την ασθένεια για την οποία γίνεται μεγάλος λόγος τελευταία

Ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε δημόσια στον Ερρίκο Πετιλόν, αποκαλύπτοντας ότι τον Οκτώβριο του 1992 έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σε δημόσια ανάρτησή του, ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε στον Οκτώβριο του 1992, αποκαλύπτοντας πως τότε ο Ερρίκος Πετιλόν του μετέφερε ένα κρίσιμο μήνυμα που τον καθοδήγησε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Ο σχεδιαστής εξέφρασε την αιώνια ευγνωμοσύνη του, εξηγώντας ότι ακολούθησε τη συμβουλή του Πετιλόν, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν ήδη «30 μέρες καθαρός», γεγονός που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και βοήθειας για τον ίδιο.

Ο Βασίλης Ζούλιας περιέγραψε τον Ερρίκο Πετιλόν ως ένα καλό άτομο με αγνή καρδιά, αποδίδοντας τις τωρινές του δυσκολίες στην ασθένεια του εθισμού, για την οποία, όπως σημείωσε, γίνεται πλέον μεγάλος λόγος δημόσια.

Με ανάρτησή του στα social media, ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε με θερμά λόγια για τον Ερρίκο Πετιλόν, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια που, όπως περιγράφει, του προσέφερε τότε.

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Η ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ερρίκος Πετιλόν βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της υπόθεσης του κυκλώματος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, στις 10 Νοεμβρίου, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και έχει υποστηρίξει ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης. Μετά την αποχώρησή του από το δικαστήριο είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος».

«Θα του είμαι πάντα ευγνώμων»

Στην ανάρτησή του, ο Βασίλης Ζούλιας θυμήθηκε όσα συνέβησαν τον Οκτώβριο του 1992, αναφέροντας ότι ο Ερρίκος Πετιλόν ήταν εκείνος που του μετέφερε ένα μήνυμα που τον οδήγησε, λίγες ημέρες αργότερα, στο μέρος όπου πήγαινε και ο ίδιος, έχοντας τότε συμπληρώσει 30 ημέρες «καθαρός».

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«Ο Ερρίκος ήταν ο άνθρωπος που μου μετέφερε το μήνυμα ώστε λίγες μέρες μετά να πάω εκεί που μου είπε ότι πήγαινε και ήταν 30 μέρες καθαρός. Όλα αυτά τον Οκτώβριο του ’92… Θα του είμαι πάντα ευγνώμων», έγραψε ο σχεδιαστής.

Ο Βασίλης Ζούλιας, στην ίδια ανάρτηση, μίλησε με θερμά λόγια για τον Ερρίκο Πετιλόν κι έκανε αναφορά στον εθισμό, γράφοντας: «Είναι ένα καλό παιδί με αγνή καρδιά… Απλά, πάσχει και αυτός από την ασθένεια για την οποία γίνεται μεγάλος λόγος τελευταία… ΕΘΙΣΜΟΣ».